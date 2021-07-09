"Указа о моем увольнении еще не было. Думаю, что он будет сегодня", - Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что сегодня должен быть указ о ее увольнении с занимаемой должности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".
"Указа о моем увольнении еще не было. Думаю, что он будет сегодня вместе с назначением нового пресс-секретаря. По крайней мере планировалось, что до конца этой недели", – сказала она.
Также она уточнила, что будет еще указ о назначении ее советником Офиса Президента.
"Ожидаю сегодня, но если это будет в воскресенье, то пусть будет в воскресенье", – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Напомним, в мае стало известно, что его предшественница Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Вот только далеко она не ушла. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.
Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.
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Там Павловського "судять"...
Все одно залишається там, в ОПі, тільки пересяде з одного стільця на інший.
В них там основні меблі ліжка, а не стільці.)
Поздравляем Юлию Мендель.
Многократно нахамив Аслунду, она будет отвечать за коммуникацию с иностранными СМИ.
Была при Зеленском, побудет при Ермаке.
Какая разница?
Предшественница кого ?
а нет ли тут признаков коррупции?