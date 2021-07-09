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"Указа о моем увольнении еще не было. Думаю, что он будет сегодня", - Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что сегодня должен быть указ о ее увольнении с занимаемой должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Указа о моем увольнении еще не было. Думаю, что он будет сегодня вместе с назначением нового пресс-секретаря. По крайней мере планировалось, что до конца этой недели", – сказала она.

Также она уточнила, что будет еще указ о назначении ее советником Офиса Президента.

"Ожидаю сегодня, но если это будет в воскресенье, то пусть будет в воскресенье", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Книга Мендель называется "Каждый из нас президент". СКРИНШОТ

Напомним, в мае стало известно, что его предшественница Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Вот только далеко она не ушла. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.

Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.

пресс-секретарь (59) Мендель Юлия (232) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+17
т.е. эта курица за нехер делать зарплату получала несколько месяцев?
а нет ли тут признаков коррупции?
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09.07.2021 12:35
+12
Меняют кровати местами 😀😀😀
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09.07.2021 12:29
+11
Тобто, воно вже не працює, але досі стоїть у штаті та отримує зарплатню?
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09.07.2021 12:29
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ОЙ ДЄВАЧКА ти так багато знаєєєєєш!!!
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09.07.2021 12:26 Ответить
тобі не страшно?
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09.07.2021 12:26 Ответить
будеш Єрмаку служити- ага-ага- ага , розпитай у Богдана чи це надійна схованка?
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09.07.2021 12:27 Ответить
Тут не мандельвошці страшно, тут Ленка повинна напружитись, думала що всьо, вигнали разлучніцу, ан-нєт, буде сосательницею, тобто советніцею
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09.07.2021 16:24 Ответить
Ну от і нащо вона тут?
Там Павловського "судять"...
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09.07.2021 12:26 Ответить
Судять, тому що бойові генерали повинні не по судах ходити, а виконувати бойові завдання народу по зміні влади.
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09.07.2021 12:46 Ответить
Тут вже дійсно какая_разніца.
Все одно залишається там, в ОПі, тільки пересяде з одного стільця на інший.
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09.07.2021 12:26 Ответить
Меняют кровати местами 😀😀😀
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09.07.2021 12:29 Ответить
Ви, мабудь, ближче до істини.
В них там основні меблі ліжка, а не стільці.)
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09.07.2021 12:33 Ответить
https://www.facebook.com/petrimazepa/?__cft__%5b0%5d=AZWUbskW5AwXay7bCLI_q5jL3An8zdV5CYeN9CDm6fJso5Z2UqqoZBo3E-JORoRUqqDZar_aNVo5wavFWiYdRy_QBleeDq9RKTVP5tqVo-B1TbF5YwWV9Dp5ACtitwx4oxnBr_L1QZ1GV08HOqChJhRS0sB7DV1s_RgAJKwX2orZNk6W3LtdsCf_SBfyvpH8Hic&__tn__=-UC%2CP-R Петр и Мазепа

Поздравляем Юлию Мендель.
Многократно нахамив Аслунду, она будет отвечать за коммуникацию с иностранными СМИ.
Была при Зеленском, побудет при Ермаке.
Какая разница?
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09.07.2021 12:51 Ответить
«в мае стало известно, что его предшественница Юлия Мендель написалаИсточник: https://censor.net/ru/n3276098»
Предшественница кого ?
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09.07.2021 12:29 Ответить
Тобто, воно вже не працює, але досі стоїть у штаті та отримує зарплатню?
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09.07.2021 12:29 Ответить
Ещё и стаж идёт по первому списку!
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09.07.2021 12:55 Ответить
Ещё больше трэша и дичи. Видно маловато за 2 года.
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09.07.2021 12:33 Ответить
Советник Президента... Бляха ну вот вообще нет цензурных слов об это зеленой власти.
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09.07.2021 12:34 Ответить
т.е. эта курица за нехер делать зарплату получала несколько месяцев?
а нет ли тут признаков коррупции?
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09.07.2021 12:35 Ответить
По нашому є, а по їхньому ні. Бо ми ж не в НАТО.
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09.07.2021 13:38 Ответить
Нахер она вообще там нужна за наши деньги налогоплательщиков??!! Эта соска возомнила что то из себя и крутится по ногами...
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09.07.2021 12:39 Ответить
Це димова завіса чогось важливого...
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09.07.2021 12:47 Ответить
Та йди вже нах-вусате чмо!
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09.07.2021 12:43 Ответить
т.е. зарплата выплачивалась как положено ))))
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09.07.2021 12:46 Ответить
Интересно, в каком кабинете теперь будет стоять койка этой "дамы"?
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09.07.2021 12:48 Ответить
Получается,что зарплату до сих пор получает?
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09.07.2021 12:52 Ответить
Болтливое хайло кодлана Коломойского при всей своей дури о своих украинофобских зааявах умолчит. Мендель побывала на допросе в ГПУ . Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты/ Нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель.
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09.07.2021 13:42 Ответить
Не понимаю как эту дуру можно было вообще на работу принять!?
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09.07.2021 13:47 Ответить
А вы у Швондера, пардон, у КАЛомойсмкого спросите. Это он туда, в очистку, пардон в офис президента (впрочем какая разница?) эту свою племянницу определял.
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09.07.2021 13:53 Ответить
я был не в курсе ее родственных связей, если так, то вопросов нет!
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09.07.2021 13:57 Ответить
На шо намек? Получается шо в ОПЕ смотрящий от карабаса-барабаса - мендельша?
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09.07.2021 16:16 Ответить
За Вовчикомю лишнее око не помешае, - подумал папа Беня, - или очко?
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09.07.2021 17:41 Ответить
Делят бюджетные деньги между такими манделями,вот и вся вам правда
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09.07.2021 14:15 Ответить
куди прокуратура дивиться?
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09.07.2021 15:18 Ответить
Почему указ ,а не приказ ?
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09.07.2021 16:23 Ответить
 
 