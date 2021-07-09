С 1 августа запустят электронную платформу для набора иностранных студентов в украинские вузы, - Минобразования

С 1 августа начинается запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных абитуриентов в учреждения высшего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Первый шаг - подключение электронных кабинетов высших учебных заведений Украины к Единой системе. Для этого учреждениям высшего образования необходимо до 1 августа предоставить государственному предприятия "Украинский государственный центр международного образования" следующие документы:



- заполненный договор с ГП "УГЦМО" в двух экземплярах;

- подтверждающие документы о наличии у учреждения высшего образования лицензии на осуществление образовательной деятельности и сертификата об аккредитации образовательной программы в установленном порядке;

- письмо о назначении ответственного оператора Единой системы в учреждениях высшего образования, который является сотрудником ЗВО (что подтверждается приказом на назначение)", - говорится в сообщении.

Подключение электронных кабинетов высших учебных заведений Украины к Единой системе будет осуществляться исключительно при наличии у них лицензии на осуществление образовательной деятельности и сертификата об аккредитации образовательной программы в определенном порядке.

"По результатам подключения высших учебных заведений к Единой системе иностранные абитуриенты будут иметь возможность регистрации и подачи заявлений на выбранные образовательные программы", - добавили в Минобразования.

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