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Новости Дело Медведчука
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Задача прокуратуры в "деле Медведчука" - закончить досудебное расследование и зайти в суд с обвинительным актом, - Венедиктова

Задача прокуратуры в

Важнейшей задачей для прокуратуры в деле о госизмене народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука является завершение досудебного расследования и передача дела на рассмотрение в суд.

Такое мнение выразила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле – закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом", - заявила Венедиктова в ходе своего выступления в Одесской области.

При этом, генпрокурор уточнила, что правоохранители с уважением относятся к решению Печерского райсуда города Киева о применении к Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Мы уже все поняли. Это позиция суда. Мы ее уважаем… Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад (когда Медведчуку впервые избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. – Ред.)", - подчеркнула Венедиктова.

Читайте также: Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева 8 июля в 9 утра начал рассматривать вопрос продления меры пресечения нардепу Медведчуку.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) расследование (3043) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2479)


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Задача поставленная Гундосиком?
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09.07.2021 12:45 Ответить
Вони такі, що сказали, те й зроблять. ...рівно за 2 тижні до президенських виборів.
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09.07.2021 13:14 Ответить
Судя по всему основная задача этого шоу -пускать пыль в глаза лохторату , ну немного поприкалываться над ввХ. Всем на земном шаре ясно что закончится ничем !
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09.07.2021 12:45 Ответить
слідство в огпу це нонсенс, а процесуальне керівництво це виключно портновська розробка для його збереження. Не тринди, місс оріфлейм.
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09.07.2021 12:52 Ответить
Добавляй, **** - С таким обвинительным актом, чтоб Мертвечук через 2 часа вышел на свободу.
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09.07.2021 12:54 Ответить
Задача прокуратуры в "деле Медведчука" - закончить досудебное расследование и зайти в суд с обвинительным актом, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7601Бенядиктова, сначала садите мертвечука, за то что уже есть, потом разбирайтесь и добавляйте! Тоже мне Паниковская, Корейко нашла!
Задача прокуратуры в "деле Медведчука" - закончить досудебное расследование и зайти в суд с обвинительным актом, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8257
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09.07.2021 13:12 Ответить
"зайти в суд с обвинительным актом" і вийти з голим з......
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09.07.2021 13:42 Ответить
не приговор, нет что вы! мы так понты попускаем, обвинительный в суд затолкаем, скажем "перемога". нарид (мудрый (тм) схавает. зачем им приговор медведчуку?
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09.07.2021 14:10 Ответить
Эта ***** хочет денег
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09.07.2021 14:11 Ответить
 
 