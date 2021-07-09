Задача прокуратуры в "деле Медведчука" - закончить досудебное расследование и зайти в суд с обвинительным актом, - Венедиктова

Важнейшей задачей для прокуратуры в деле о госизмене народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука является завершение досудебного расследования и передача дела на рассмотрение в суд.

Такое мнение выразила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле – закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом", - заявила Венедиктова в ходе своего выступления в Одесской области.

При этом, генпрокурор уточнила, что правоохранители с уважением относятся к решению Печерского райсуда города Киева о применении к Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Мы уже все поняли. Это позиция суда. Мы ее уважаем… Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад (когда Медведчуку впервые избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. – Ред.)", - подчеркнула Венедиктова.

Читайте также: Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева 8 июля в 9 утра начал рассматривать вопрос продления меры пресечения нардепу Медведчуку.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.