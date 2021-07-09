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На следующей пленарной неделе ВР может рассмотреть предложения Зеленского по закону о возобновлении работы ВККС, - Вениславский

На следующей пленарной неделе ВР может рассмотреть предложения Зеленского по закону о возобновлении работы ВККС, - Вениславский

Верховная Рада может на следующей пленарной неделе с 13 по 16 июля рассмотреть предложения президента Украины Владимира Зеленского к закону о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) (законопроект №3711-д).

Об этом сообщил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания рассмотреть и учесть предложения президента, и ожидать, что закон будет подписан председателем Верховной Рады и президентом, вступит в силу и мы разблокируем процесс работы ВККС", – сказал Вениславский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что применение президентом вето в отношении данного законопроекта является реакцией на то, что в нем действительно было допущено несколько неточностей, а с другой стороны – "из-за усилий политических оппонентов, которые системно выступают против судебной реформы, возникла коллизия межу двумя нормами касательно участия международных экспертов и порядка принятия ими решения в конкурсной комиссии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

"Если прочесть внимательно вето президента, то предложения как раз и направлены на усовершенствование и улучшение текста закона", – добавил Вениславский.

Автор: 

ВР (29261) законопроект (3222) Зеленский Владимир (20505) ВККСУ (501) Вениславский Федор (268)


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Зебіли явно не тютюн курать На следующей пленарной неделе ВР может рассмотреть предложения Зеленского по закону о возобновлении работы ВККС, - Вениславский - Цензор.НЕТ 2593
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09.07.2021 12:56 Ответить
Трьохуголку Напулєона добав на дурну голову. Все рівно його моча повинна бути зверху. Більшість членів комісії повинні становити найбільш праведні українські судді. Ось воно рішило і заветувало.
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09.07.2021 12:59 Ответить
Усі закони та укази зєкодла повинні бути вподальшому скасовані, створені установи і заклади розформовані, службові особи звільнені без зарахування отриманих зп до розрахунку пенсій.
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09.07.2021 13:06 Ответить
а проще в расход...а....?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.07.2021 13:08 Ответить
знову приклад дружнього кєтаю?)))
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09.07.2021 13:10 Ответить
З подвійних громадян усі отримані з бюджету кошти повинно бути стягнено, у т.ч. шляхом арешту майна, активів та ін.
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09.07.2021 13:14 Ответить
На следующей пленарной неделе ВР может рассмотреть предложения Зеленского по закону о возобновлении работы ВККС, - Вениславский - Цензор.НЕТ 2383
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09.07.2021 15:00 Ответить
 
 