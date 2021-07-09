На следующей пленарной неделе ВР может рассмотреть предложения Зеленского по закону о возобновлении работы ВККС, - Вениславский

Верховная Рада может на следующей пленарной неделе с 13 по 16 июля рассмотреть предложения президента Украины Владимира Зеленского к закону о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) (законопроект №3711-д).

Об этом сообщил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания рассмотреть и учесть предложения президента, и ожидать, что закон будет подписан председателем Верховной Рады и президентом, вступит в силу и мы разблокируем процесс работы ВККС", – сказал Вениславский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что применение президентом вето в отношении данного законопроекта является реакцией на то, что в нем действительно было допущено несколько неточностей, а с другой стороны – "из-за усилий политических оппонентов, которые системно выступают против судебной реформы, возникла коллизия межу двумя нормами касательно участия международных экспертов и порядка принятия ими решения в конкурсной комиссии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

"Если прочесть внимательно вето президента, то предложения как раз и направлены на усовершенствование и улучшение текста закона", – добавил Вениславский.