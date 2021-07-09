В столичном микрорайоне "Жуляны" из-за аварии обесточены 78 многоэтажек и около 600 частных домов
В микрорайоне "Жуляны" произошла авария на одной из секций электроподстанции. В результате обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "ДТЭК Киевские электросети".
"Сегодня, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны". Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению. О восстановлении электроснабжения будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль