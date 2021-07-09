В столичном микрорайоне "Жуляны" из-за аварии обесточены 78 многоэтажек и около 600 частных домов

В микрорайоне "Жуляны" произошла авария на одной из секций электроподстанции. В результате обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"Сегодня, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны". Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению. О восстановлении электроснабжения будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.

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