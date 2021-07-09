В пансионате для пожилых в Кривом Роге вспышка COVID-19: 14 человек заболели, из них 6 - погибли

В частном пансионате "Турбота любих" в Кривом Роге зафиксированы летальные случаи коронавирусной болезни.

Из-за острого респираторного инфекционного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, по состоянию на 7 июля в учреждении зарегистровано 10 случаев заболевания COVID-19 среди 33 подопечных учреждения, пишет Днепрчас, передает Цензор.НЕТ.

"С 18 июня - 10 подопечных госпитализированы в Криворожскую инфекционную больницу № 1 в связи с ухудшением состояния здоровья и подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19. По состоянию на 7 июля, при предоставлении стационарной медицинской помощи в Криворожской инфекционной больнице № 1 умерли 6 подопечных пансионата, 4 человека продолжают получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

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"На контроле остается вспышка коронавирусной болезни COVID-19 среди подопечных и персонала пансионата для пожилых людей "Турбота любих" (г.Кривой Рог, ул.Рылеева, 4а). Общее количество заболевших во время вспышки составляет 14 человек, в том числе 13 подопечных и 1 работник. Во время вспышки зарегистрированы 5 летальных случаев среди подопечных пансионата. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в отчете Днепропетровского областного центра по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины за 2 июля.