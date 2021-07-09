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Новости Коронавирус и карантин
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В пансионате для пожилых в Кривом Роге вспышка COVID-19: 14 человек заболели, из них 6 - погибли

В пансионате для пожилых в Кривом Роге вспышка COVID-19: 14 человек заболели, из них 6 - погибли

В частном пансионате "Турбота любих" в Кривом Роге зафиксированы летальные случаи коронавирусной болезни.

Из-за острого респираторного инфекционного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, по состоянию на 7 июля в учреждении зарегистровано 10 случаев заболевания COVID-19 среди 33 подопечных учреждения, пишет Днепрчас, передает Цензор.НЕТ.

"С 18 июня - 10 подопечных госпитализированы в Криворожскую инфекционную больницу № 1 в связи с ухудшением состояния здоровья и подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19. По состоянию на 7 июля, при предоставлении стационарной медицинской помощи в Криворожской инфекционной больнице № 1 умерли 6 подопечных пансионата, 4 человека продолжают получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.

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"На контроле остается вспышка коронавирусной болезни COVID-19 среди подопечных и персонала пансионата для пожилых людей "Турбота любих" (г.Кривой Рог, ул.Рылеева, 4а). Общее количество заболевших во время вспышки составляет 14 человек, в том числе 13 подопечных и 1 работник. Во время вспышки зарегистрированы 5 летальных случаев среди подопечных пансионата. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в отчете Днепропетровского областного центра по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины за 2 июля.

Автор: 

карантин (16729) Кривой Рог (1403) пансионат (10) пенсионеры (838) смерть (9232) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Пацієнтів, їх відвідувачів, персонал (усіх, хто нехтував безпекою) номінувати на премію Дарвіну. В маршрутках повно бовдурів без масок, ще й дивляться на оточуючих з викликом.
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09.07.2021 14:08
+2
В Челябинске в больничных "красных зонах" лежат до 80% привитых Спутником V. Они заразались коронавирусом и попали в больницу в тяжелом состоянии. Женщину, сообщившую об этом со ссылкой на врачей больницы, оштрафовали на 100 тыс. рубл.
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09.07.2021 13:13
+1
мастер спорта криворог добрался до своих земляков, видно там будет победа
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09.07.2021 13:10
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мастер спорта криворог добрался до своих земляков, видно там будет победа
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09.07.2021 13:10 Ответить
В Челябинске в больничных "красных зонах" лежат до 80% привитых Спутником V. Они заразались коронавирусом и попали в больницу в тяжелом состоянии. Женщину, сообщившую об этом со ссылкой на врачей больницы, оштрафовали на 100 тыс. рубл.
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09.07.2021 13:13 Ответить
Челябинск это рашка.
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09.07.2021 13:24 Ответить
надо говорить челяба
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09.07.2021 14:53 Ответить
який фізрозчин замість Pfizer їм вкололи під час вакцинації?
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09.07.2021 13:26 Ответить
Не факт, що їм взагалі щось кололи. Зе не поспішає захищати українців...
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09.07.2021 13:39 Ответить
Появились, денежные, новые клиенты, а места заняты. И тут на помощь приходит...
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09.07.2021 13:48 Ответить
Отсутствие твоих мозгов.
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09.07.2021 13:57 Ответить
В частных пансионатах как раз денежные клиенты и находятся, за них всех платят.
Но эта вспышка тянет на преступление власти, которую выбрал наш мудрый нарид.
Дело в том, что Минздрав сообщал, что всех пациентов гериартрических заведений всех типов, а также их сотрудников вакцинировали Пфайзером.
Если бы это было так, вспышки быть не должно.
Вопрос:кого там вакцинировали, чем и вакцинировали ли вообще.
Мудрый нарид не хотел бы получить ответ на этот вопрос?
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09.07.2021 18:54 Ответить
Саме такі спалахи якраз і тут були у старечих будинках після =чарівного= щеплення.
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09.07.2021 20:56 Ответить
Ну так питання когота чим в тіх будинках вакцінували, чи вакцінували взагалі все одно лишається.
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09.07.2021 21:42 Ответить
От тіки спалах чого? Бо, кажуть, шо корони завжди викликали небезпечні спалахи серед літніх, а тут ше вакцинка, яка невідомо як впливає на імунну систему.
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09.07.2021 22:07 Ответить
Пацієнтів, їх відвідувачів, персонал (усіх, хто нехтував безпекою) номінувати на премію Дарвіну. В маршрутках повно бовдурів без масок, ще й дивляться на оточуючих з викликом.
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09.07.2021 14:08 Ответить
во Франции первыми профайзерили стариков в домах престарелых. тех. кто хотел
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09.07.2021 14:54 Ответить
И они все были уколоты!?
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09.07.2021 15:12 Ответить
 
 