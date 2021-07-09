Песков о визите делегации талибов в РФ: Путин в курсе. Эти переговоры необходимы

Президент России Владимир Путин в курсе визита в Россию делегации талибов, эти контакты необходимы в свете напряженной ситуации в Афганистане.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, в курсе ли президент визита в Россию делегации движения талибов, которое в РФ признано террористической организацией.

"Безусловно, Владимир Путин в курсе", - ответил Песков.

"Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы", - добавил он.

Пескову также задали вопрос, готова ли Россия признать талибов в качестве правительства Афганистана, если движению удастся взять под контроль всю территорию этой страны.

"Здесь вряд ли уместны эвентуальные рассуждения, поэтому не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос", - ответил он.

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