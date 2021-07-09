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В киевском супермаркете ссора в очереди закончилась резней: парень ударил оппонента ножом в живот. ФОТОрепортаж

В Киеве на проспекте Маршала Рокоссовского в результате конфликта на кассе супермаркета один из посетителей ударил другого раскладным ножом в живот. За содеянное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт. Во время ссоры один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь.

Медики безотлагательно госпитализировали пострадавшего в больницу, а правонарушителя полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 23-летний житель Киева, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей.

В киевском супермаркете ссора в очереди закончилась резней: парень ударил оппонента ножом в живот 01

Следователь при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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В киевском супермаркете ссора в очереди закончилась резней: парень ударил оппонента ножом в живот 02
Фото: сайт полиции

Киев (25587) магазин (188) супермаркет (171)


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Топ комментарии
+11
Ничего, лет 6 покукарекает на зоне, спокойнее станет )) Можно будет в общество выпускать ))
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09.07.2021 13:46
+11
выкопай себе погреб и не вылазь из него, если всего боишься. а эти уроды пострелялиб сами себя и тогда вылазь и радуйся жизни. я за короткоствол всеми пятью конечностями.
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09.07.2021 13:55
+7
А от якби у нас легалізували зброю-то ніякого ножового поранення не було б-але лише вогнепальне! Відчуйте різницю(це для палких прибічників вогнепальної зброї) А взагалі-люди стали агресивні та нетерпимі -це погана тенденція
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09.07.2021 13:50
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Страница 2 из 2
Вы сделали утверждение "На такой дистанции как на фото, нож выиграет у пистолета.", а когда я указал на его некорректность, Вы постфактум начали что-то дополнять. Некрасиво.
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09.07.2021 17:36 Ответить
Некрасиво указывать другим что кому говорить.
Понятно что нападающий всегда имеет преимущество. Но находясь в одинаковых условиях, когда оружия еще нет в руках, на такой дистанции, нож сделает пистолет. Посмотри исследование американской полиции на ютубе про дистанции в ситуации "нож против пистолета".
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09.07.2021 17:58 Ответить
Не перевирайте. Я не указывал что Вам говорить, а что нет. Я написал, что так поступать, как поступили Вы, некрасиво.
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09.07.2021 18:15 Ответить
Это лишь твое мнение.
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09.07.2021 18:22 Ответить
дурню, моглоб бути вогнепальне, у того дебіла з ножем. ти такий варіант не розглядаєш, а моглоо б і взагалі нічого не бути, бо з ножиком проти ствола не дуе попреш. у злочинців є вогнепальна зброя і вони її застосовують, бо вона нелегальна і мета у них інша. та й обставин за ких той ножем пирнув теж не знаємо, а може інший хотів його по глові чимось вдарити, але це не для дурнів як ти.
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09.07.2021 17:28 Ответить
сходил за хлебушком.. теперь на сухарях посидит
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09.07.2021 13:52 Ответить
23летнему жителю Киве надо было проломить башка. Она ему и так не нужна! Это не парень- это членистоногое!
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09.07.2021 13:53 Ответить
Какой проспект, такие и разборки...
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09.07.2021 13:53 Ответить
А супермаркетах везде есть камеры так почему не покажут из-за чего возник конфликт.Никому не поверю что у него не возникало желание дать в рыло или по бошке ************* наглецу который всех считает быдлом.Просто одни тупо и унизительно промолчат а кто-то даст наглецу по рылу,да вот только уже является преступлением.
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09.07.2021 13:57 Ответить
А чому ви думаєте, що цим наглєцом не міг бути якраз гопнік з ножичком і що якраз йому зауваження робили?
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09.07.2021 14:07 Ответить
Владимир не пишите бред откуда вы знаете кто то кого ножом пырнули может инвалид АТО или просто инвалид я по себе знаю я калека инвалид росту 188 см весу 130 кг Ноя страдаю от кучи болячек давление за 200 пульс за 200 задыхаюсь плохо вижу и слышу порой криз приступ настигает в магазине у кассы в очереди прошу волаю дать мне быстрее оплатить покупку потом вызвать 1 км такси и скорее до дому там уколы таблетки..уже более 2 лет даже поГано через 100 метров от дома ...а по виду часто слышу напился накололся и все такое симулянт...хочется мне палкой порой дать сытому и тупому рылу....и прожелать скорей ему морга.....
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09.07.2021 14:22 Ответить
Считаю нож оружие кастет кулак это не аргумент человека это довод примата схожего на горилл и умом с табуретку
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09.07.2021 14:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/56699 Да хранит Вас Господь и дарует Вам здоровье! 🙏 У меня сын, тоже рост198см,
крупный (от таблеток), инвалид 2 группы... По сыну не скажешь, что у него куча болячек...
Мне седьмой десяток...Я хожу в магазин за покупками, так как поход в магазин для сына тоже стресс. Потом звоню сыну и он подходит, что бы донести сумки. К великому сожалению, люди
стали ожесточенее... Я Вас, как никто, понимаю и сопереживаю... Я плохо разбираюсь, но возможно Вам положен соцработник для помощи. Узнайте в депортаменте соцзащиты.
Да хранит и защищает Вас наш Любящий Господь! 🙏🙏🙏
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10.07.2021 12:29 Ответить
спасибо ВАМ!
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10.07.2021 12:40 Ответить
🙏😊
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10.07.2021 15:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1JnoiCp7Iuk&t=35s&ab_channel=pistonczyk ЖЕСТЬ
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09.07.2021 13:58 Ответить
наверно что то про мамку сказал , а в 23 года еще дури много
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09.07.2021 14:00 Ответить
Кто его вырастил такого шизоидного дебила?
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09.07.2021 14:00 Ответить
а ось відео про голосіївського стрілка і "чесного мєнта-героя" який замість допомогти людям за гроші допомогав колекторам
https://www.youtube.com/watch?v=h2PxpBm9u_I&t=75s&ab_channel=AlexZalart
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09.07.2021 14:08 Ответить
І Тонька Геращенко ліпила з мєнта героя-захисника! Нормальні люди не йдуть працювати а ментовку!
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09.07.2021 14:10 Ответить
зебил!
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09.07.2021 14:11 Ответить
Дорого ему этот поход в магазин обернеться
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09.07.2021 14:15 Ответить
Отморозок
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09.07.2021 14:21 Ответить
Скорійше Ідіот.
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09.07.2021 14:24 Ответить
Психічно хворі, наркомани в стані ломки, під алкоголем придурки, просто бидло -це ті, з ким ми зустрічаємося на вулиці, на роботі, на відпочинку щодня. Лише тут і в даний момент вони ще себе не проявили в повній мірі і ви їх оминули мирно. Тому потрібно розумним людям зуміти вирішити дрібні конфлікти мирним шляхом, не відповідаючи агресією на дрібні провокації. У разі неможливості такого варіанту, постаратися своїми діями не вийти за межі закону. Якщо ситуація реально загрозлива для твого життя чи життя твоїх близький - стріляй наповал і будь що буде.
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09.07.2021 14:22 Ответить
Искренне жаль что вам попадаются одни нехорошие люди,где вы живёте?нормальных больше.
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09.07.2021 15:53 Ответить
вот ты вася нехороший человек, неискренний и подгниловатый.
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09.07.2021 18:04 Ответить
а че рыла заретушированы? ты че, редактор, боишься???
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09.07.2021 14:24 Ответить
Этот сайт, похожий на новостной, а может и не новостной, ещё надо доказать что это было на самом деле.А тебе на мокша.ру, кацапятина.
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09.07.2021 15:29 Ответить
психиатрическая больница? ну-ну..
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09.07.2021 17:38 Ответить
а ти не мочись, і не стрельнуть
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09.07.2021 17:40 Ответить
ДУРАК И СЛАБАК !!!
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09.07.2021 16:38 Ответить
а что в Киеве еще есть улица маршала рокоссовского?
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09.07.2021 19:04 Ответить
в запоре естьпамятник маршалу чуйкову
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10.07.2021 09:51 Ответить
Понтонулся перед телочкой.
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09.07.2021 19:20 Ответить
Если так, то это вообще дно. Надо быть абсолютно безмозглым чтобы совершить такое ради понтов.
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09.07.2021 23:33 Ответить
ой пля в магаз без сабли и нунчаков за хлебом уже не выйти ой вай мама..и по лестнице не пройти одни шайки террористов пачками наступают ниндзи полчищами..спасу нема(шутейка острая)..((в запорожье как то за бутылку тип зарезал охранника атб...и это даже не фронт
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10.07.2021 09:50 Ответить
О запоре я никогда не читал ни одной хорошей новости. Только гадости. Такой народ.
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11.07.2021 10:17 Ответить
интересно если тебя при всех назвали любителем мужских членов или намекнули шо хотят в жопу дрюкнуть и твоя жЫна шлюха и ***** - уверен -нужно просто промолчать
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10.07.2021 12:29 Ответить
мудачье удаляет комменты падаль ущербная
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10.07.2021 12:30 Ответить
Ти дещо зациклився на чоловічих членах. Прихований гей?
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10.07.2021 14:13 Ответить
о , отозвался любитель членов
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10.07.2021 14:55 Ответить
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