В киевском супермаркете ссора в очереди закончилась резней: парень ударил оппонента ножом в живот. ФОТОрепортаж

В Киеве на проспекте Маршала Рокоссовского в результате конфликта на кассе супермаркета один из посетителей ударил другого раскладным ножом в живот. За содеянное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт. Во время ссоры один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь.

Медики безотлагательно госпитализировали пострадавшего в больницу, а правонарушителя полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 23-летний житель Киева, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей.

Следователь при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Фото: сайт полиции