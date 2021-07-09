В киевском супермаркете ссора в очереди закончилась резней: парень ударил оппонента ножом в живот. ФОТОрепортаж
В Киеве на проспекте Маршала Рокоссовского в результате конфликта на кассе супермаркета один из посетителей ударил другого раскладным ножом в живот. За содеянное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт. Во время ссоры один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь.
Медики безотлагательно госпитализировали пострадавшего в больницу, а правонарушителя полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 23-летний житель Киева, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей.
Следователь при процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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Понятно что нападающий всегда имеет преимущество. Но находясь в одинаковых условиях, когда оружия еще нет в руках, на такой дистанции, нож сделает пистолет. Посмотри исследование американской полиции на ютубе про дистанции в ситуации "нож против пистолета".
крупный (от таблеток), инвалид 2 группы... По сыну не скажешь, что у него куча болячек...
Мне седьмой десяток...Я хожу в магазин за покупками, так как поход в магазин для сына тоже стресс. Потом звоню сыну и он подходит, что бы донести сумки. К великому сожалению, люди
стали ожесточенее... Я Вас, как никто, понимаю и сопереживаю... Я плохо разбираюсь, но возможно Вам положен соцработник для помощи. Узнайте в депортаменте соцзащиты.
Да хранит и защищает Вас наш Любящий Господь! 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/watch?v=h2PxpBm9u_I&t=75s&ab_channel=AlexZalart