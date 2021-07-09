РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12272 посетителя онлайн
Новости
406 5

В июне заблокированы свыше 70 кибератак на украинские органы власти, - СБУ

В июне заблокированы свыше 70 кибератак на украинские органы власти, - СБУ

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в июне текущего года пресекли и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Это произошло путем анализа более 65 тыс. критических событий информационной безопасности, которые произошли за отчетный месяц (обнаруженная кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности)", - следует из сообщения.

При этом отмечается, что основными типами обнаруженных хакерских атак были:

- соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server) – 30 случаев;

- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack) – 19 случаев;

- атаки на веб-приложения (Web App Attack) – 13 случаев;

- вредоносное программное обеспечение (Malware) – 8 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайты президента, СБУ, НАБУ и др. госорганов вчера не работали из-за атаки на провайдеров, - Госспецсвязи

В июне заблокированы свыше 70 кибератак на украинские органы власти, - СБУ 01

Автор: 

киберпреступление (762) СБУ (19934) кибербезопасность (675)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сегодня здохла известная украинофобка, пропагандонка "РашаТудей" Катя Катина, настоящая фамилия Василенко. Она же - "Рыжая с камерой"... недавно у неё был инсульт..
Эта гнида распространяла ненависть к Украине и украинцам, призывала к уничтожению Украины.. теперь черти жарят её зад на сковородке в Аду..
земля стекловатой Кате Катиной!..
пропагандонам Коцу, Котенку, Соловьеву приготовиться!..
В июне заблокированы свыше 70 кибератак на украинские органы власти, - СБУ - Цензор.НЕТ 4068
показать весь комментарий
09.07.2021 13:51 Ответить
Браво! Всех поздравляю! Путин, присоединяйся к Катюхе...
показать весь комментарий
09.07.2021 14:09 Ответить
СБУ, не треба розповідати скільки було заблоковано. Розкажіть краще, як ваш, та й декілька інших державних, сайтів "поклали"...
показать весь комментарий
09.07.2021 14:29 Ответить
Украине нужно создавать хакерские войска с 10 тысяч сотрудников! Хакеры - это самое сильное оружие в 21 веке! Можно любую информацию добыть из любой компании и любой спецслужбы и вообще с любого существующего места. Можно страны уничтожить и обесточить. Можно деньги вывести всей страны. Можно взорвать реакторы. Мощнее хакеров нету ничего в мире!
показать весь комментарий
09.07.2021 14:47 Ответить
Расскажите лучше, сколько биткоинов спасли пока безопасность Украины защищали, служаки
показать весь комментарий
09.07.2021 16:40 Ответить
 
 