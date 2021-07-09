В июне заблокированы свыше 70 кибератак на украинские органы власти, - СБУ

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в июне текущего года пресекли и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Это произошло путем анализа более 65 тыс. критических событий информационной безопасности, которые произошли за отчетный месяц (обнаруженная кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности)", - следует из сообщения.

При этом отмечается, что основными типами обнаруженных хакерских атак были:

- соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server) – 30 случаев;

- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack) – 19 случаев;

- атаки на веб-приложения (Web App Attack) – 13 случаев;

- вредоносное программное обеспечение (Malware) – 8 случаев.

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