В июне заблокированы свыше 70 кибератак на украинские органы власти, - СБУ
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в июне текущего года пресекли и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Это произошло путем анализа более 65 тыс. критических событий информационной безопасности, которые произошли за отчетный месяц (обнаруженная кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности)", - следует из сообщения.
При этом отмечается, что основными типами обнаруженных хакерских атак были:
- соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server) – 30 случаев;
- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack) – 19 случаев;
- атаки на веб-приложения (Web App Attack) – 13 случаев;
- вредоносное программное обеспечение (Malware) – 8 случаев.
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Эта гнида распространяла ненависть к Украине и украинцам, призывала к уничтожению Украины.. теперь черти жарят её зад на сковородке в Аду..
земля стекловатой Кате Катиной!..
пропагандонам Коцу, Котенку, Соловьеву приготовиться!..