"Черный четверг независимой прессы продолжается": В Беларуси проводят обыски у журналистов

Силовики режима Лукашенко пришли с обысками в редакции некоторых СМИ, а также некоторым журналистам.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, информирует Цензор.НЕТ.

"Черный четверг независимой прессы продолжается. Кроме обыска у журналистки Onliner Анастасии Занько, силовики также пришли в редакцию газеты "Ганцавiцкi час" и лунинецкого издания "Информ-прогулка", к администратору портала "Виртуальный Брест" Андрею Кухарчику, брестскому журналисту Максиму Хлебцу, журналистке Татьяне Смоткиной из Глубокого. Обыск проходит у редактора "Первого Региона" Павла Дайлида, ещё один редактор издания Олег Супрунюк не выходит на связь", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Nexta, вчера обыски прошли в офисе и у сотрудников регионального издания "Медиа-Полесье".

Напомним, 8 июля силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси.

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