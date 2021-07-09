"Черный четверг независимой прессы продолжается": В Беларуси проводят обыски у журналистов
Силовики режима Лукашенко пришли с обысками в редакции некоторых СМИ, а также некоторым журналистам.
Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, информирует Цензор.НЕТ.
"Черный четверг независимой прессы продолжается. Кроме обыска у журналистки Onliner Анастасии Занько, силовики также пришли в редакцию газеты "Ганцавiцкi час" и лунинецкого издания "Информ-прогулка", к администратору портала "Виртуальный Брест" Андрею Кухарчику, брестскому журналисту Максиму Хлебцу, журналистке Татьяне Смоткиной из Глубокого. Обыск проходит у редактора "Первого Региона" Павла Дайлида, ещё один редактор издания Олег Супрунюк не выходит на связь", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Nexta, вчера обыски прошли в офисе и у сотрудников регионального издания "Медиа-Полесье".
Напомним, 8 июля силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль