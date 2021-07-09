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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток войска РФ уже шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы

С начала суток войска РФ уже шесть раз нарушили режим

С начала текущих суток, 9 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку от Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120- и 82-мм калибров.

А в направлении населенного пункта Пески противник осуществил обстрелы из минометов 120-мм калибра.

Отмечается, что на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины дали адекватный ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 11 раз срывали "тишину"

"О фактах нарушений со стороны вражеских войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в Минобороны.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-службе ведомства.

Минобороны (9368) обстрел (27379) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
что тебя удивляет? уже последнии 8 лет мрази лаптеногии убивают украинцев.
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09.07.2021 14:29
+5
а що на це скаже баран лабутен?
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09.07.2021 14:29
+3
А Буба шо?! Чи ще відтягаєтся під крапельницею, мразина наркоманська?!
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09.07.2021 14:34
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*войска РФ?*
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09.07.2021 14:26 Ответить
что тебя удивляет? уже последнии 8 лет мрази лаптеногии убивают украинцев.
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09.07.2021 14:29 Ответить
Удивляет то что дипломатические отношения не разорваны, торговля на миллиарды долларов идет, границы открыты еще и за транзит газа торгуются а тут тебе на- войска РФ?! Так с кем мы там воюем или не воюем я хз.
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09.07.2021 14:34 Ответить
ну это да, многих удивляет. Я как бы не против, что бы пользовать кацапов там где выгодно Украине, но то, что нынешняя власть пускает кацапов в Украину не лезет уже ни в какие ворота..
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09.07.2021 14:42 Ответить
Кстати во втором пункте минских соглашений другая сторона обозначена как * вооруженные формирования ОРДЛО Украины.
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09.07.2021 14:35 Ответить
Т А К! Саме війська *уйлофюрера з фашистської фєдєрашкі! Харэ изумляться, парашник!
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09.07.2021 14:39 Ответить
а що на це скаже баран лабутен?
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09.07.2021 14:29 Ответить
А Буба шо?! Чи ще відтягаєтся під крапельницею, мразина наркоманська?!
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09.07.2021 14:34 Ответить
Это было вчера. Я искренне желал ей 100 лет жизни ...
полностью парализованной...
С начала суток войска РФ уже шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы - Цензор.НЕТ 4446
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09.07.2021 14:48 Ответить
Но чуда не случилось. Зато она получила билет на концерт кобзона.
https://myrotvorets.center/criminal/vasilenko-ekaterina-anatolevna/

фото прилагаются.
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09.07.2021 14:52 Ответить
Странная формулировка - нарушили режим "тишины" . Нарушили режим "тишины" это когда громко говорят, например нарушили послеобеденный сон в больнице,
нарушили тишину и покой в ночное время жителей дома и т.д.
А здесь стреляют куда попало (по защитникам, по жилому сектору, больницам) применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы.
Для справки. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80 Калибр 122 мм (более точно 121,92 мм - 4,8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC дюйма или 48 линий) является традиционным калибром русской, советской и российской полевой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F артиллерии . Предназначен для разрушения полевых фортификационных сооружений противника, для поражения жилой силы противника, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Масса осколочно-фугасного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряда калибра 121,92 мм составляет от 22 до 25 кг.
То есть на лицо вооруженная агрессия, война, где гибнут мирные жители, защитники Украины и не следует замалчивать этот факт, а необходимо давать отпор агрессору всеми доступными средствами. Слава Украине!
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09.07.2021 14:52 Ответить
А Зеленский знает, что творится на фронте? Он уже сделал заявления для Совбеза ООН, для ОБСЕ ? Он общается по поводу постоянных обстрелов с Евросоюзом, с Америкой? Или он сидит и подписывает разрешения на свободный въезд в Украину киркоровых и другой шоу - швали?
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09.07.2021 14:56 Ответить
 
 