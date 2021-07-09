С начала суток войска РФ уже шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы
С начала текущих суток, 9 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В частности, вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку от Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120- и 82-мм калибров.
А в направлении населенного пункта Пески противник осуществил обстрелы из минометов 120-мм калибра.
Отмечается, что на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины дали адекватный ответ.
"О фактах нарушений со стороны вражеских войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в Минобороны.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-службе ведомства.
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фото прилагаются.
нарушили тишину и покой в ночное время жителей дома и т.д.
А здесь стреляют куда попало (по защитникам, по жилому сектору, больницам) применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы.
Для справки. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80 Калибр 122 мм (более точно 121,92 мм - 4,8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC дюйма или 48 линий) является традиционным калибром русской, советской и российской полевой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F артиллерии . Предназначен для разрушения полевых фортификационных сооружений противника, для поражения жилой силы противника, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Масса осколочно-фугасного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 снаряда калибра 121,92 мм составляет от 22 до 25 кг.
То есть на лицо вооруженная агрессия, война, где гибнут мирные жители, защитники Украины и не следует замалчивать этот факт, а необходимо давать отпор агрессору всеми доступными средствами. Слава Украине!