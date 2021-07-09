С начала суток войска РФ уже шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, применяя 122-мм артиллерию и запрещенные минометы

С начала текущих суток, 9 июля, по состоянию на 12:00 зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку от Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120- и 82-мм калибров.

А в направлении населенного пункта Пески противник осуществил обстрелы из минометов 120-мм калибра.

Отмечается, что на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины дали адекватный ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 11 раз срывали "тишину"

"О фактах нарушений со стороны вражеских войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в Минобороны.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в пресс-службе ведомства.