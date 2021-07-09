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Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт

Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт

Налоговые инициативы правительства (законопроект 5600) приведут к сокращению рабочих мест в сфере строительства недвижимости и сделают покупку жилья еще более недоступной для украинцев. Об этом заявила заместитель коммерческого директора компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская, комментируя намерение властей ввести НДС при продаже недвижимости.


"Обложение НДС жилья неизбежно приведет к росту цены на это жилье. И это действительно будет не 20%, а большая цифра, что уменьшает инвестиционную привлекательность нового жилья. И соответственно ударяет по рынку микроинвестиций. То есть наше население на сегодняшний момент не имеет альтернативы, не имеет других действенных инструментов для вложения своих средств, кроме как рынок нового жилья. А вводя налоги, НДС и обложение третьей продажи 18%, как было предложено на общую сумму, - это ударяет именно по микроинвестициям ", - пояснила Лаевская.

Эксперт подчеркнула: такими налоговыми новациями власть фактически спровоцирует кризис в сфере строительства, ведь следствием станет сокращение объемов строительства нового жилья, сокращение рабочих мест и, соответственно, уменьшение поступлений в бюджет. Кроме того, для многих украинцев покупка жилья станет еще более недоступной из-за значительного  подорожания, так же не будут работать и инициированные властью ипотечные программы.

"Государственные программы, та же президентская доступная ипотека, имеет ограничения по стоимости объекта недвижимости, который может принять участие в такой программе. На текущий момент - это до 2,5 млн гривен. Рост цены, который будет вызван дополнительными налогами, приведет к тому, что все программы, фактически не работающие и на сегодняшний момент, будут нереализованы", - отметила Лаевская.

По ее словам, власть имеет возможность задействовать другие инструменты для наполнения государственного бюджета, не убивая строительный бизнес.

"На сегодняшний момент есть налог на недвижимость, который не регистрируется. По подсчетам Министерства финансов, по состоянию на 2019, если бы была база объектов недвижимости, подпадающих под этот налог, и он администрировался, - наш бюджет ежегодно получал бы 6-7 млрд грн. Поэтому возможности увеличить поступления есть ", - подытожила Лаевская.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее в Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что власти для пополнения госбюджета следует не увеличивать налоги и убивать бизнес, а найти другие источники, например, избавиться от теневых схем на рынке топлива.

Автор: 

закон (3177) налоги (3239)


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Топ комментарии
+6
Статки Ахметова, Коломойського і Пінчука за 2 роки президенства Зеленського зросли вдвічі. Але доїти будуть середній клас, середній і дрібний бізнес.
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09.07.2021 14:29
+3
Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 700
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09.07.2021 14:48
+2
займут в Китае,откатят и разворуют 50%,потом рассчитаются с Китаем землёй государственной.
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09.07.2021 14:27
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займут в Китае,откатят и разворуют 50%,потом рассчитаются с Китаем землёй государственной.
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09.07.2021 14:27 Ответить
Позвіздять про податки на алігархів, а потім здеруть три шкури з пейзан. По їх законодавству селяни повинні платити 20% податку з доходу земель більших за 0,5 га. Раніше було більше ніж 2 га. А з податку на алігархів внесуть правки, проголосують з голосу, оподаткування Рижого навіть зменшиться. Таке життя в УКраїні.
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09.07.2021 14:46 Ответить
Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 700
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09.07.2021 14:48 Ответить
Статки Ахметова, Коломойського і Пінчука за 2 роки президенства Зеленського зросли вдвічі. Але доїти будуть середній клас, середній і дрібний бізнес.
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09.07.2021 14:29 Ответить
То все Порошенко
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09.07.2021 14:45 Ответить
да.
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09.07.2021 15:17 Ответить
Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт - Цензор.НЕТ 7233
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09.07.2021 14:45 Ответить
Зебильё просрало в экономике всё что можно,теперь и до налога на воздух недалеко.
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09.07.2021 14:59 Ответить
Хочу скасування податкового кодексу, як ворожого для громадян України!
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09.07.2021 15:16 Ответить
тут все прекрасно. и "ассоциация" и "ыкзперды", и "ввп" и "инвесторы" и "экономика". полный жаргонный набор катал с ближайшего рынка.
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09.07.2021 15:19 Ответить
У тебе в дурдомі вихідний? Чи санітари заснули?
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09.07.2021 17:12 Ответить
 
 