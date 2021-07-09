С начала июля на водоемах Украины погибли 65 человек, в том числе 10 детей, - ГСЧС

С начала июля на водоемах Украины погибли 65 человек, из которых 10 - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

В частности, 8 июля в акватории Бугского лимана в г. Николаев, во время купания в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения исчез мужчина 1992 года рождения. В результате поисковых работ в тот же день тело пропавшего было обнаружено водолазным отделением а расстоянии 50 м от берега, оно было изъято из воды и передано работникам милиции.

В Бердянске Запорожской области, по словам жены, ее муж пошел купаться в море и исчез из виду. В ходе поисковых работ водолазы нашли в воде тело мужчины без признаков жизни и доставили его на берег. Погибшим оказался 31-летний житель города Харьков. Тело мужчины передали для проведения судмедэкспертизы.

7 июля на одном из карьеров г. Коростышев, на Житомирщине 29-летний мужчина упал с пятиметровой высоты карьера на камни, находившееся у самой кромки воды. Из-за отвесного обрыв быстро добраться к мужчине не было возможности. Спасатели нашли более пологий спуск в 100 м от места происшествия и таким образом добрались к мужчине. Они обвязали его спасательной веревкой и подняли на гору. Медики, осмотрев тело, констатировали смерть мужчины. По словам товарищей погибшего, с которыми он отдыхал возле карьера, стало известно, что мужчина отошел от них и долго не возвращался. Когда они начали его искать, то обнаружили уже в пропасти, у воды. Друзья сразу же вызвали медиков и, спустившись к товарищу, начали оказывать ему первую домедицинскую помощь. К сожалению, их усилия оказались напрасными.

В г. Прилуки, что в Черниговской области поступило сообщение о том, что с р. Удай работниками Прилуцкого водолазно-спасательной станции на расстоянии около 20 метров от берега на дне водоема обнаружили и подняли на поверхность тело 16-летнего парня. Как выяснилось, накануне юноша вместе с друзьями пошел отдыхать к реке. При неизвестных обстоятельствах парень начал тонуть. Друзья пытались помочь ему, но у них не хватило сил. Юноша утонул. Крики о помощи услышали отдыхающие и вызвали водолазов-спасателей, полицейских и скорую помощь. В тот день тело пропавшего парня найти не удалось. Поисковые работы были продолжены 7 июля.

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Еще один трагический случай произошел в г. Нежин, где из реки Остер спасатели подняли на поверхность тело неизвестного мужчины. Обстоятельства трагического случая и причину смерти погибшего выясняют правоохранительные органы.

Спасатели, в очередной раз напомнили гражданам правила поведения во время отдыха возле водоемов. Так, запрещено:

- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

- вылезать на предупредительные знаки, буи и т.п.;

- прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;

- купаться в одиночестве;

- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

- плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, не отведенных для купания;

- употреблять спиртные напитки до и во время купания;

- подплывать близко к плавсредствам, которые проходят недалеко от мест купания;

- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;

- купание детей без сопровождения взрослых.

Также в ГСЧС напомнили, что надувной матрас является достаточно сомнительным средством для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер.