Людям с онкологией необходимо вакцинироваться, потому что очень трудно могут перенести COVID-19, - Минздрав

Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике пришла к выводу, что для прививки онкобольных можно использовать любую из имеющихся в Украине вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Люди с онкологическими заболеваниями могут очень трудно перенести COVID-19, поэтому им необходимо привиться от коронавирусной инфекции. Вместе с онкозаболеваниями могут вакцинироваться также их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними", - говорится в сообщении.

Отмечается, что терапия, которую проходят онкобольные, может повлиять на эффективность вакцинации. Поэтому Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике разработала рекомендации, которые вступят в силу после внесения соответствующих изменений в приказ Минздрава.

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