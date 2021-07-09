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Новости Борьба с коронавирусом
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Людям с онкологией необходимо вакцинироваться, потому что очень трудно могут перенести COVID-19, - Минздрав

Людям с онкологией необходимо вакцинироваться, потому что очень трудно могут перенести COVID-19, - Минздрав

Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике пришла к выводу, что для прививки онкобольных можно использовать любую из имеющихся в Украине вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Люди с онкологическими заболеваниями могут очень трудно перенести COVID-19, поэтому им необходимо привиться от коронавирусной инфекции. Вместе с онкозаболеваниями могут вакцинироваться также их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними", - говорится в сообщении.

Отмечается, что терапия, которую проходят онкобольные, может повлиять на эффективность вакцинации. Поэтому Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике разработала рекомендации, которые вступят в силу после внесения соответствующих изменений в приказ Минздрава.

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Людям с онкологией необходимо вакцинироваться, потому что очень трудно могут перенести COVID-19, - Минздрав 01

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раковые клетки жрут все без разбору ,они ложили и на вакцину и на вирус
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09.07.2021 16:04 Ответить
Непонятно, почему молчит Гордон. Когда-то от рака умирал его близкий друг, и Пирамида Ю-шинсе со слов Дмитрия полностью излечила бедолагу. Хотелось бы услышать от видного журналиста и эксперта, как Ю-шинсе влияет на аутоиммунные реакции в организме при коронавирусной инфекции.
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09.07.2021 17:13 Ответить
Хто вже має таку біду як онкологія .тому вже глибоко до лампочки коронавірусний цирк .та шмурдяк .який не пройшовши жодних випробувань колють всім без розбору .та за який ніхто не несе жодної відповідальності
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09.07.2021 17:29 Ответить
нехай влада курвяча вакцінується , може громаді від цього легше буде
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09.07.2021 18:37 Ответить
Онкология гробит имунку или конкретные органы... Вакцинация только ускорит процесс...
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09.07.2021 23:33 Ответить
Від онкології в світі щороку вмирає близько 10 млн. людей. Від ковіду з початку пандемії померло 4,032,030. Дійсно, вакцинувати онкохворих має сенс, щоб прискорити кінець їх страждань.
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10.07.2021 00:19 Ответить
 
 