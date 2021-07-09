Меркель и Зеленский встретятся 12 июля. Темы для переговоров - минские договоренности, реформы и отношения с РФ, - правительство ФРГ
Вечером 12 июля канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.
Он уточнил, что 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.
"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", - отметил Зайберт.
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