Меркель и Зеленский встретятся 12 июля. Темы для переговоров - минские договоренности, реформы и отношения с РФ, - правительство ФРГ

Вечером 12 июля канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

Он уточнил, что 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", - отметил Зайберт.

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