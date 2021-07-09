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Новости
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Меркель и Зеленский встретятся 12 июля. Темы для переговоров - минские договоренности, реформы и отношения с РФ, - правительство ФРГ

Меркель и Зеленский встретятся 12 июля. Темы для переговоров - минские договоренности, реформы и отношения с РФ, - правительство ФРГ

Вечером 12 июля канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

Он уточнил, что 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", - отметил Зайберт.

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Автор: 

Германия (6988) Зеленский Владимир (20505) Меркель Ангела (2125) Донбасс (26956) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+6
Второй ногой в газпроме
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09.07.2021 16:13
+3
Очень жаль,что на этой встрече украинскую сторону никто не будет представлять....
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09.07.2021 15:59
+2
Газпром то як раз у фрау посередині)))
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09.07.2021 16:19
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Интересно один на один в лицо он ей хамить будет?
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09.07.2021 15:57 Ответить
В смысле лизать?
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09.07.2021 16:13 Ответить
Очень жаль,что на этой встрече украинскую сторону никто не будет представлять....
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09.07.2021 15:59 Ответить
Буде бенефіс гроссмуттер.
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09.07.2021 17:40 Ответить
Старушка уже одной ногой на пенсии...второй в могиле...толку от этого разговора ноль...
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09.07.2021 16:00 Ответить
Второй ногой в газпроме
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09.07.2021 16:13 Ответить
Газпром то як раз у фрау посередині)))
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09.07.2021 16:19 Ответить
...что ещё хуже...
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09.07.2021 16:38 Ответить
завербованный ,рашистами немецкий агент Меркель ,получила вводную от оккупанта Украины ,как дальше прокремлевский слуга должен сливать Украину под влияние рашиста и уводить ее от Европы и США
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09.07.2021 16:00 Ответить
сотрет наркоша о клавиши головку...
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09.07.2021 16:05 Ответить
То означає що, шмаркля вже може збацати на роялі "was wollen wir trinken" і його запальну версію фрау наостанок захотіла почути?
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09.07.2021 16:17 Ответить
Меркель і Зеленський зустрінуться 12 липня. Теми для переговорів - мінські домовленості, реформи та відносини з РФ, - уряд ФРН - Цензор.НЕТ 9763
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09.07.2021 17:36 Ответить
Интересно с какими мыслями они встречаются с этим дурачком?
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09.07.2021 17:17 Ответить
І це ж на свято Петра і Павла!
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09.07.2021 17:37 Ответить
 
 