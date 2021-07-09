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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированной Ялте повторно подтопило дома: в реках снова поднялся уровень воды

В оккупированной Ялте повторно подтопило дома: в реках снова поднялся уровень воды

В ялтинских реках оккупированного Россией Крыма снова поднялся уровень воды, некоторые дома повторно подтопило.

Об этом сообщае "Крым.Реалии" со ссылкой на оккупационное "МЧС Крыма", передает Цензор.НЕТ.

Люди сообщают о повторных подтоплениях. На одной из улиц подтопило дома даже несмотря на установленные оккупантами дамбы.

Оккупанты также сообщают о заиленных и засыпанных грунтом подвалах многоквартирных домов на 5 улицах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также так называемое "МЧС Крыма" сообщает, что во время июньских ливней в Ялте и в восточном Крыму подтоплены 426 придомовых территорий, из них - 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего эвакуировано почти 1800 человек.

Автор: 

Крым (26412) потоп (336) Ялта (341)


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Топ комментарии
+15
От! А ви кажете, що попи рупеце погано дідьку моляться - он як з водою крисчянам підфартило!
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09.07.2021 15:49
+9
А після води прийде мабуть холєра!
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09.07.2021 15:54
+8
В Ялте этим летом так весело, что им и отдыхающие не нужны.... С водой, похоже, вопрос решился.... Особенно, для утонувших...
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09.07.2021 15:51
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От! А ви кажете, що попи рупеце погано дідьку моляться - он як з водою крисчянам підфартило!
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09.07.2021 15:49 Ответить
Хорошая новость. Крым так долго просил воды и угрожал Украине, что Бог его услышал.
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09.07.2021 15:55 Ответить
Крым не угрожал. Крым отжал тупин при власти рыгоаналов. А зеледент пытается этот захват легализировать.
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09.07.2021 16:03 Ответить
Бог? Что-то мне подсказывает, что не совсем... Хотя для рупецов - таки да, то их божество. Со скрепными рожками и копытками.
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09.07.2021 16:09 Ответить
Гімно не тоне! ПОХ!
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09.07.2021 16:09 Ответить
В оккупированной Ялте повторно подтопило дома: в реках снова поднялся уровень воды - Цензор.НЕТ 4501
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09.07.2021 16:02 Ответить
ай я яй .. никогда такого не было и вот опять
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09.07.2021 18:09 Ответить
В Ялте этим летом так весело, что им и отдыхающие не нужны.... С водой, похоже, вопрос решился.... Особенно, для утонувших...
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09.07.2021 15:51 Ответить
А після води прийде мабуть холєра!
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09.07.2021 15:54 Ответить
Вы абсолютно правы.... Но болеть холерой некому - у них там повальный мор от ковида...
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09.07.2021 16:04 Ответить
Хіба одно іншому заважає?)))
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09.07.2021 16:10 Ответить
Крокодилы хоть дали потомство?
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09.07.2021 15:53 Ответить
Дать може і не дали, але кажуть, кой-кому повідкусювали)))
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09.07.2021 16:11 Ответить
Крокодили отимели ялтинскую вату но из-за мутантних генов недорассеян-потомства не будет!
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09.07.2021 16:11 Ответить
Ну тепер хоч кацапи перестануть *******, що в Криму води мало?)))
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09.07.2021 15:56 Ответить
С детства знаю по природоведенью, что в Волге много воды, а московиты попёрлись на чужие земли
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09.07.2021 16:01 Ответить
Ну шо природа не даёт спокойствие московитам на чужой им земле?
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09.07.2021 15:59 Ответить
Радіти повинні!!!
Інакше там би вже стояли солдати НАТО!😆
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09.07.2021 16:19 Ответить
Эх раз, да еще раз...
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09.07.2021 16:32 Ответить
скажите, братцы, ведь не даром
Москва спаленная пожаром...

В мособлпожспас сокращения!
В 2021 году в связи с оптимизацией ГКУ «Мособлпожспас» планирует сокращения 445 человек в том числе пожарных, диспетчеров пожарных частей и водителей пожарных автомобилей. На одном из интернет-ресурсов размещен крик о помощи пожарных..
Ну что ж начнем немного о том что творится. Диспетчеров больше нет но на замену выделили вакансии бойцов, вроде как плюс но по факту убрали 4 нанимают 1. Ах да и на оклад 10300 не кто не хочет. Так что граждане закупайтесь огнетушителями и верёвками может быть вам повезет и вы сами спасёте себя. Всё-таки нагрузка выросла и многие сейчас думают уходить с работы в том числе и начкары у которых помимо нехватки личного состава прибавилась работа диспетчера. Просто задумайтесь люди сокращение в пожарной охране ведет только к будущим трагедиям когда на пожар приезжает начальник караула и пожарный спасти они вряд ли кого-то смогут. Даже на тушения небольшого дома нужно минимум 4 человека
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09.07.2021 17:00 Ответить
РОССИЯНЕ ПЬЯВКИ, А ПУТИН ДУРЕМАР )))
В окупованій Ялті повторно підтопило будинки: в річках знову піднявся рівень води - Цензор.НЕТ 3956
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09.07.2021 17:07 Ответить
Кажись у нашого ЗЕ там квартирка є, хоч би не затопило, бо за наш кошт відновлюватимуть.
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09.07.2021 17:45 Ответить
Мабуть ЗЄ таємно відвідував Ялту і Сочі.
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09.07.2021 18:02 Ответить
С начала июля на водоемах Украины погибли 65 человек, из которых 10 - дети.Источник: https://censor.net/ru/n3276147
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09.07.2021 20:14 Ответить
Крымчаки выбираются из затопленн-ОЙ Ялты:

...учитесь плавать суки продажные.
В окупованій Ялті повторно підтопило будинки: в річках знову піднявся рівень води - Цензор.НЕТ 5928

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10.07.2021 00:46 Ответить
 
 