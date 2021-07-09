В оккупированной Ялте повторно подтопило дома: в реках снова поднялся уровень воды
В ялтинских реках оккупированного Россией Крыма снова поднялся уровень воды, некоторые дома повторно подтопило.
Об этом сообщае "Крым.Реалии" со ссылкой на оккупационное "МЧС Крыма", передает Цензор.НЕТ.
Люди сообщают о повторных подтоплениях. На одной из улиц подтопило дома даже несмотря на установленные оккупантами дамбы.
Оккупанты также сообщают о заиленных и засыпанных грунтом подвалах многоквартирных домов на 5 улицах.
Также так называемое "МЧС Крыма" сообщает, что во время июньских ливней в Ялте и в восточном Крыму подтоплены 426 придомовых территорий, из них - 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего эвакуировано почти 1800 человек.
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+15 Александр #422688
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Інакше там би вже стояли солдати НАТО!😆
Москва спаленная пожаром...
В мособлпожспас сокращения!
В 2021 году в связи с оптимизацией ГКУ «Мособлпожспас» планирует сокращения 445 человек в том числе пожарных, диспетчеров пожарных частей и водителей пожарных автомобилей. На одном из интернет-ресурсов размещен крик о помощи пожарных..
Ну что ж начнем немного о том что творится. Диспетчеров больше нет но на замену выделили вакансии бойцов, вроде как плюс но по факту убрали 4 нанимают 1. Ах да и на оклад 10300 не кто не хочет. Так что граждане закупайтесь огнетушителями и верёвками может быть вам повезет и вы сами спасёте себя. Всё-таки нагрузка выросла и многие сейчас думают уходить с работы в том числе и начкары у которых помимо нехватки личного состава прибавилась работа диспетчера. Просто задумайтесь люди сокращение в пожарной охране ведет только к будущим трагедиям когда на пожар приезжает начальник караула и пожарный спасти они вряд ли кого-то смогут. Даже на тушения небольшого дома нужно минимум 4 человека
...учитесь плавать суки продажные.