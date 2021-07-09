В оккупированной Ялте повторно подтопило дома: в реках снова поднялся уровень воды

В ялтинских реках оккупированного Россией Крыма снова поднялся уровень воды, некоторые дома повторно подтопило.

Об этом сообщае "Крым.Реалии" со ссылкой на оккупационное "МЧС Крыма", передает Цензор.НЕТ.

Люди сообщают о повторных подтоплениях. На одной из улиц подтопило дома даже несмотря на установленные оккупантами дамбы.

Оккупанты также сообщают о заиленных и засыпанных грунтом подвалах многоквартирных домов на 5 улицах.

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Также так называемое "МЧС Крыма" сообщает, что во время июньских ливней в Ялте и в восточном Крыму подтоплены 426 придомовых территорий, из них - 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего эвакуировано почти 1800 человек.