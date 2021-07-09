На накопительную пенсию переведут также людей в декрете и воспитателей детских домов семейного типа, - Лазебная
Второй уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, какие категории украинцев обязательно будут переведены на накопительную пенсию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Что такое обязательная накопительная пенсионная система? Все официально трудоустроенные люди - застрахованные лица - будут участниками этой системы, то есть они будут иметь свои пенсионные накопительные счета, куда будут отчисляться средства с их зарплаты", - сказала министр.
Министерство, по словам Лазебной, предлагало разрешить людям старше 50 лет самостоятельно решать, переходить ли на накопительную систему, но пока это предложение остается неучтенным.
"По предложению нашего министерства включили к участию в накопительной системе людей, которые выполняют важные социальные функции и получают в связи с этим различные виды помощи и денежного обеспечения от государства (лица в декрете или ухаживающие за нетрудоспособными родственниками, воспитатели детских домов семейного типа и другие)", - отметила она.
Министр пояснила, что эти лица имеют низкие доходы и, как следствие, низкие пенсии из солидарной системы, поэтому их переведут на накопительную систему.
"ФОПы, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства будут принимать участие на добровольной основе", - сказала Лазебная.
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Не з тим порівнюєте.
У нас тоді трикімнатна хата коштувала $1500, а зараз в десятки разів більше...
1) "в началє 90х" долар 1,8 не коштував. Тоді взагалі гривні не було. Тільки в КІНЦІ 90х.
2) окорочки я взагалі не їв, та й до чого тут вони. Я кажу, що за часів долара по 1,8 на ЗАРПЛАТУ можна було купити більше їжі, ніж зараз, за часів долара по 27. Бо їжа стала дорога.
говорите нет вечных ценностей