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На накопительную пенсию переведут также людей в декрете и воспитателей детских домов семейного типа, - Лазебная

На накопительную пенсию переведут также людей в декрете и воспитателей детских домов семейного типа, - Лазебная

Второй уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, какие категории украинцев обязательно будут переведены на накопительную пенсию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что такое обязательная накопительная пенсионная система? Все официально трудоустроенные люди - застрахованные лица - будут участниками этой системы, то есть они будут иметь свои пенсионные накопительные счета, куда будут отчисляться средства с их зарплаты", - сказала министр.

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Министерство, по словам Лазебной, предлагало разрешить людям старше 50 лет самостоятельно решать, переходить ли на накопительную систему, но пока это предложение остается неучтенным.

"По предложению нашего министерства включили к участию в накопительной системе людей, которые выполняют важные социальные функции и получают в связи с этим различные виды помощи и денежного обеспечения от государства (лица в декрете или ухаживающие за нетрудоспособными родственниками, воспитатели детских домов семейного типа и другие)", - отметила она.

Министр пояснила, что эти лица имеют низкие доходы и, как следствие, низкие пенсии из солидарной системы, поэтому их переведут на накопительную систему.

"ФОПы, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства будут принимать участие на добровольной основе", - сказала Лазебная.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+6
Головне для влади, щоб нинішні пенсіонери поскоріше повиздихували. Просто їм порібно трішки зачекати . При пенсії в 2,5 тис і нинішніх цінах на ліки - ПЕРЕМОГА буде за ними.
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09.07.2021 16:12
+4
сначала переведут,а потом отберут...роССияне уже попробовали)))))))))))
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09.07.2021 16:13
+4
сколько стоить? тут вопрос в другом: где эти деньги будут через тридцать лет?
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09.07.2021 16:30
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Правила форума Совет форумчан
накопительная система в реалиях министерства это способ не платить пнсии вообще.
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09.07.2021 16:06 Ответить
Головне для влади, щоб нинішні пенсіонери поскоріше повиздихували. Просто їм порібно трішки зачекати . При пенсії в 2,5 тис і нинішніх цінах на ліки - ПЕРЕМОГА буде за ними.
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09.07.2021 16:12 Ответить
Вся интрига в средней продолжительности жизни Украинцев...
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09.07.2021 16:13 Ответить
Да здравствует стабильная национальная валюта! С 1.8 гривни за доллар в 1996 до 27 гривень в 2021. Так говорите 27 гривень за доллар (кстати инфляция есть и в долларах) будет через 20 лет?
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09.07.2021 16:56 Ответить
А это тут при чем? Инфляция, как ты верно заметил, есть и в долларах. Дело не в наличии инфляции, которая неизбежна, т.к. так работает финансовая система. А в доходе, который может обеспечить тот, или иной уровень жизни. А сколько при этом оборачивается бумажек - дело десятое. Пример - та же Украина. Когда доллар стоил 1.8 грн, чтоб купить, к примеру, нормальный телевизор, обычной рабочей семье нужно было копить год, а при долларе по 27 это можно купить за одну зарплату.
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09.07.2021 17:53 Ответить
Бо тоді "нормальний телевізор" - був дорогим чудом техніки, а зараз це просто ширпотреб.

Не з тим порівнюєте.
У нас тоді трикімнатна хата коштувала $1500, а зараз в десятки разів більше...
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09.07.2021 18:29 Ответить
Тогда средненормальный телевизор стоил те же 500-1000 долларов, что и сейчас. Так что сравниваю именно "с тем". Просто тогда доход в 50-100 долларов был "за счастье" большинству работяг, а сейчас на такое предложение оплаты будет только один вопрос - "это в день или за час?"
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09.07.2021 18:32 Ответить
50 -100 то ты загнул, 30 баксов был потолок (на бумаге) зарплату не платили 10 лет, всё давали бартером на заводах по двойной цене, свет включали два часа утром и два часа вечером, при этом вся электроэнергия шла за бугор, бардак был полный, так что 1.8 за доллар это не показатель.
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10.07.2021 08:39 Ответить
Да. Было и по 10. И было, что и вообще не было.
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10.07.2021 09:03 Ответить
До чого тут телевізор?.. Да, тепер на зарплату можна купити купу телевізорів, бо вони вже нікому не потрібні, але їжї навіть менше, ніж за часів долара 1,8. Пр окомуналку я взагалі мовчу.
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12.07.2021 20:15 Ответить
Где это меньше еды, чем в начале 90-х? Ты забыл, как народ морожеными окорочками и Рамой перебивался? Или ты позже родился и тебе совкодр@черы напели?
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12.07.2021 20:18 Ответить
От же дебіл.
1) "в началє 90х" долар 1,8 не коштував. Тоді взагалі гривні не було. Тільки в КІНЦІ 90х.
2) окорочки я взагалі не їв, та й до чого тут вони. Я кажу, що за часів долара по 1,8 на ЗАРПЛАТУ можна було купити більше їжі, ніж зараз, за часів долара по 27. Бо їжа стала дорога.
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16.07.2021 23:28 Ответить
А ну давай конкретные выкладки. А то ты только д@рьм@цом себе в монитор плюнул и растёр, а доказать ничего не можешь
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17.07.2021 08:16 Ответить
сначала переведут,а потом отберут...роССияне уже попробовали)))))))))))
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09.07.2021 16:13 Ответить
В гривне накапливать? И сколько она будет стоить через 30 лет?
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09.07.2021 16:22 Ответить
сколько стоить? тут вопрос в другом: где эти деньги будут через тридцать лет?
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09.07.2021 16:30 Ответить
Какие деньги? Сегодня деньги, а через тридцать лет фантики.
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09.07.2021 16:58 Ответить
лохотрон, пирамиды, игры, зрелища / лохотрон, пирамиды, игры, зрелища / лохотрон, пирамиды, игры, зрелища .............
говорите нет вечных ценностей
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09.07.2021 17:25 Ответить
Я в такой системе уже лет 10... Один раз наши денюжки в нем уже ТЮ...Тю... И никому до этого не было дела...
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09.07.2021 18:27 Ответить
 
 