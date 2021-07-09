У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента не имеет "инструментов" для наказания внефракционного народного депутата Александра Юрченко, который накануне, по сообщениям СМИ, совершил ДТП во Львове.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал председатель подкомитета по вопросам Регламента Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Если обращение относительно действий господина Юрченко в Комитет поступит - Комитет его может рассмотреть, однако инструментов "наказания" у Комитета нет", - сказал Фролов.

Он отметил, что Закон "О статусе народного депутата Украины" требует от народных депутатов придерживаться общепризнанных норм морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих их самих, избирателей, Верховную Раду. Однако, по словам Фролова, законодательный акт не устанавливает, каким образом за невыполнение этих требований депутата можно привлечь к ответственности.

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Как сообщали СМИ, 8 июля в центре Львова внефракционный народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП, а затем пытался нанести телесные повреждения пострадавшему водителю.