У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов
Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента не имеет "инструментов" для наказания внефракционного народного депутата Александра Юрченко, который накануне, по сообщениям СМИ, совершил ДТП во Львове.
Об этом в комментарии "Укринформу" сказал председатель подкомитета по вопросам Регламента Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.
"Если обращение относительно действий господина Юрченко в Комитет поступит - Комитет его может рассмотреть, однако инструментов "наказания" у Комитета нет", - сказал Фролов.
Он отметил, что Закон "О статусе народного депутата Украины" требует от народных депутатов придерживаться общепризнанных норм морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих их самих, избирателей, Верховную Раду. Однако, по словам Фролова, законодательный акт не устанавливает, каким образом за невыполнение этих требований депутата можно привлечь к ответственности.
Как сообщали СМИ, 8 июля в центре Львова внефракционный народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП, а затем пытался нанести телесные повреждения пострадавшему водителю.
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як то нєту інструмєнтов? Арматурина, ключка для гольфу батіг ніжка від табуретки....Ремінь з штанів з металевою пряжкою накрайняк теж підійде...
У тебе з'явилася можливість понюхати і спробувати все те лайно, що ти наголосував....
P.S.Московська кондитерська фабрика клоуна працює на усю потужність. Хей, зедібіл, це вже торгівля на крові, чи ще почекаємо 100 днів?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.266638017111790/1303723433403238/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC-ab2vD0FK856lC5hkjI1-Z77WS8S37Wpwt3qL_sY5XQbk1ITj3AW1dFhszy8C_1nFjhwHEFQTsYyB1ehO30AOl6e6h2fnCxpjTG7Z-Ze6VL0fXEh43RJNfRJYWwhXu1RRLyAfi78dJLqkQ4yDQvY0B4wq-ORCw7tf3fxt_yzDmgWjcwGENlwE-FHy9Q3wmrxsnZCsZNIAtCOjWRJRicf1DmKq7tQMbGP0JJksnFr2EGEN4tUumtcBjnYEhUl0rWq6xDyVmieMq_kwudqiL7rbHzW85M2aWj1ToxxrOpmCU3EhbQN5Vw&__tn__=-R Вчора о 00:41
Тепер точно відомо, зелені https://censor.net/ru/user/487202 - це недозрілі червоні. Нічого нового, я давно пишу, що основна ненависть прибічників ЗЕ до Порошенка - класова. Типова ненависть хлопа до пана - за Марксом. Більшовизм головного мозку лікується довго.
Тож думаю, доречно називати тепер прибічників Зеленського відповідно: "ЗЕмуністи"
За невыполнение норм Закона точно не следует ответственность? Или надо прям в законе прописать кому именно и за нарушение какой конкретно нормы?
Божья роса и только
291 - "за": депутати остаточно скасували депутатську недоторканність - 18.12.2019 р.
За популяризацию образа преЗедента......
Как на пианино играть, так есть инструмент. А как наказать ближнего своего, так сразу нет))