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У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов

У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, -

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента не имеет "инструментов" для наказания внефракционного народного депутата Александра Юрченко, который накануне, по сообщениям СМИ, совершил ДТП во Львове.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал председатель подкомитета по вопросам Регламента Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Если обращение относительно действий господина Юрченко в Комитет поступит - Комитет его может рассмотреть, однако инструментов "наказания" у Комитета нет", - сказал Фролов.

Он отметил, что Закон "О статусе народного депутата Украины" требует от народных депутатов придерживаться общепризнанных норм морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих их самих, избирателей, Верховную Раду. Однако, по словам Фролова, законодательный акт не устанавливает, каким образом за невыполнение этих требований депутата можно привлечь к ответственности.

Смотрите: Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной. ДОКУМЕНТ

Как сообщали СМИ, 8 июля в центре Львова внефракционный народный депутат Александр Юрченко совершил ДТП, а затем пытался нанести телесные повреждения пострадавшему водителю.

Автор: 

ВР (29261) Фролов (11) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+24
зєкодло це діагноз.
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09.07.2021 16:05
+20
Ну верим, что нет инструментов. Тем более у вас там все наркоманы, за 2 дня поймали двоих слуг под наркотой, да еще за рулем. Это ли не доказательство обнаркошеной Рады? Да и законы ваши написаны все под кайфом.)
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09.07.2021 16:05
+17
Предсавники депутатської коксобільшості.
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09.07.2021 16:05
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Правила форума Совет форумчан
зєкодло це діагноз.
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09.07.2021 16:05 Ответить
Це просто хрестоматійно. усі ці брагарі та юрченки, куніцькі та корнієнки, усі ці слуги - вони ж як з обкладинки енциклопедії про опущених обсосів, куколдів та алкоголиків. негативна селекція as is.
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09.07.2021 16:09 Ответить
Це обранці наріду - більшості населення України. В країні. де 3/4 активного населення мають таку відсутність клепки в голові, не може бути нормального життя.
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09.07.2021 16:25 Ответить
У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов

======================
як то нєту інструмєнтов? Арматурина, ключка для гольфу батіг ніжка від табуретки....Ремінь з штанів з металевою пряжкою накрайняк теж підійде...
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09.07.2021 17:24 Ответить
Предсавники депутатської коксобільшості.
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09.07.2021 16:05 Ответить
Ну верим, что нет инструментов. Тем более у вас там все наркоманы, за 2 дня поймали двоих слуг под наркотой, да еще за рулем. Это ли не доказательство обнаркошеной Рады? Да и законы ваши написаны все под кайфом.)
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09.07.2021 16:05 Ответить
А те що 21.04.2019 - 73% обдовбаних та обйобаних баранів обрала собі ішака наркомана ************ не дивує?
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09.07.2021 16:07 Ответить
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/487202 згадай, який дєрзкій був ваш пєтушиний угол за узурпатора Порошенка і як жалюгідно вони вскукарєкують при зєлупі.
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09.07.2021 16:14 Ответить
Зедібіл https://censor.net/ru/user/487202, мені здається клоун тобі зіграв на губах як на піаніно...

У тебе з'явилася можливість понюхати і спробувати все те лайно, що ти наголосував....

У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 3503
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09.07.2021 16:22 Ответить
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/487202 Порошенко передав ЗЕшмарклі країну, яка рухалась шляхом реформ, в якій росла економіка та яка мала скоро вступити в ЄС та НАТО. але клята ЗЕлупа все це перекреслила і менше чим за рік перетворила Україну в бідний, корумпований європейський пакістан...
P.S.Московська кондитерська фабрика клоуна працює на усю потужність. Хей, зедібіл, це вже торгівля на крові, чи ще почекаємо 100 днів?

У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 8078
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09.07.2021 16:34 Ответить
Знову тобі в штани насрав, чи таки сам обісрався?
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09.07.2021 16:16 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?hc_ref=ART34_wyGWHmXk4dKu4G_No3F6sKabHpwMeg5QTJtc8hiuWKSPsL3M4uJu7BRe4zqh4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC-ab2vD0FK856lC5hkjI1-Z77WS8S37Wpwt3qL_sY5XQbk1ITj3AW1dFhszy8C_1nFjhwHEFQTsYyB1ehO30AOl6e6h2fnCxpjTG7Z-Ze6VL0fXEh43RJNfRJYWwhXu1RRLyAfi78dJLqkQ4yDQvY0B4wq-ORCw7tf3fxt_yzDmgWjcwGENlwE-FHy9Q3wmrxsnZCsZNIAtCOjWRJRicf1DmKq7tQMbGP0JJksnFr2EGEN4tUumtcBjnYEhUl0rWq6xDyVmieMq_kwudqiL7rbHzW85M2aWj1ToxxrOpmCU3EhbQN5Vw&__tn__=kC-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.266638017111790/1303723433403238/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC-ab2vD0FK856lC5hkjI1-Z77WS8S37Wpwt3qL_sY5XQbk1ITj3AW1dFhszy8C_1nFjhwHEFQTsYyB1ehO30AOl6e6h2fnCxpjTG7Z-Ze6VL0fXEh43RJNfRJYWwhXu1RRLyAfi78dJLqkQ4yDQvY0B4wq-ORCw7tf3fxt_yzDmgWjcwGENlwE-FHy9Q3wmrxsnZCsZNIAtCOjWRJRicf1DmKq7tQMbGP0JJksnFr2EGEN4tUumtcBjnYEhUl0rWq6xDyVmieMq_kwudqiL7rbHzW85M2aWj1ToxxrOpmCU3EhbQN5Vw&__tn__=-R Вчора о 00:41

Тепер точно відомо, зелені https://censor.net/ru/user/487202 - це недозрілі червоні. Нічого нового, я давно пишу, що основна ненависть прибічників ЗЕ до Порошенка - класова. Типова ненависть хлопа до пана - за Марксом. Більшовизм головного мозку лікується довго.
Тож думаю, доречно називати тепер прибічників Зеленського відповідно: "ЗЕмуністи"
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09.07.2021 16:19 Ответить
То невиліковно. На жаль, ні Голодомор, ні ГУЛАГи ні навіть медикаментозно то не виліковується. Це генетичне захворювання, передається по спадку. Хіба стерилізація, щоб не плодились.
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09.07.2021 16:22 Ответить
а тут - хоча би в спам таких
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09.07.2021 16:24 Ответить
земудісти, як на мене
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09.07.2021 16:27 Ответить
За идиотизмом - 73%
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09.07.2021 16:59 Ответить
Не, то шо вас стало 8%, не оправдание
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09.07.2021 17:04 Ответить
Любиш "щіколад" ? В очке *****?
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09.07.2021 17:14 Ответить
Не понял? Валенок, ты должен смеяться, хочешь хохму от ***********? Держи, "хоть поржём"
У регламентного комітету ВР немає інструментів для покарання нардепа Юрченко, - "слуга народу" Фролов - Цензор.НЕТ 7158
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09.07.2021 17:25 Ответить
Уголовный кодекс на хрена?
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09.07.2021 16:05 Ответить
Неприкасаемые, ненаказуемые, неубиваемые...
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09.07.2021 16:06 Ответить
"Професіонали" почитайте коментарі до статті 309 КК України, де написано, що людина, яка лише вживає наркотичну речовину, несе також юридичну відповідальність.
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09.07.2021 16:06 Ответить
Придурку, управління транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Чи ти з нього й не виходиш?
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09.07.2021 16:19 Ответить
Цікаво, якби той ***** переїхав когось з близьких цього васі, він теж би так пукав ротом?
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09.07.2021 16:29 Ответить
Нє, ну хай не насмерть, тільки до повного паралічу. Ті б по шмарклє_звичаю так само топив би за цю мерзоту? Чи трошки язика в жопу затягло б?
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09.07.2021 16:39 Ответить
А от якби там дитина твоя стояла на тому місці, куди ця шлюха наріду в'їхала? Невже теж би виправдовував?
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09.07.2021 16:40 Ответить
І таки ніяк, ага? То значить, як своє постраждає - ох як бидлота зеленошмаркля нігадує! а як не своє - так наркомани. вбивці. гвалтівники, крадії, інша наволоч - хай буде. бо свої! От якби то хтось з Юулькиної команди або з команди ПОПо вулицю не там перейшов - о! справєлівий рівалюционний гнєв був би аж до небес. ****, жЫвотное ты, и не бабак, а просто жЫвотное.
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09.07.2021 16:49 Ответить
Сурок, у коментарі до статті 309 КК України зазначено, дослівно:" зазначена стаття КК України не використовує термін "вживання" наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Однак це не означає, що особа яка вживає наркотичні речовини не підпадає під цю статтью. Адже процес вживання наркотиків неможливий без виготовлення, придбання, перевезення таких засобів. Не виключено випадки, коли винна особа вчиняє дії щодо зберігання таких речовин. А тому це потрібно розслідувати в рамках кримінального провадження. І ще тобі байбак на останок хочу сказати, перш чим перднути вивчи матчастину. І мені, заступнику начальника слідчого відділу Генпрокуратури України, який пішов з посади за власним бажанням, коли в контору прийшли твої кореша в 2010 році з домбабве, не треба втирати про що таке КПК та КК України. Так, я порохобот, але від вас, ватно-зеленого бидла мене відрізняє те, що я спочатку думаю, а потім роблю. А у вас все навпаки.
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09.07.2021 16:32 Ответить
Бидло ватне, давай, своїй мамки скажеш. Хай тобі твої слуги наріду допоможуть набрати норму закону, а я тебе просто посилаю від усіх порохоботів, тут у мене ділема - на .... чи в п.... Обтікай дибіл. А краще сурок, пригорнися своєю прищавою пикою до грудей мамці і пожалійся як тебе тут на форумі чмирять
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09.07.2021 16:52 Ответить
Задрот, ти мені заважаєш. Я якраз сиджу і куштую суші, а приправа до неї Евразія з поміткою соєва. До речі дибіл, лікарі (ні не наші) довели, що чорний шоколад позитивно впливає на роботу серця, а соя знижує холестирін. І оскільки мої покійні батьки казали, що якщо мені по життю зустріниться придурок (це я про таке бидло як ти), не вступай з ним у диспут. Бо зі сторони може показатися, що розмовляють два недоумки. А тому поскільки у мого кота інтелекту більше, ніж у тебе, я припиняю спілкування з сурком, не цікаво. І на останок жалкую тільки про одне, що у свій час твій батько не витер тебе в штору.
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09.07.2021 17:10 Ответить
Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму 17.09.20./ Кто зону не топтал тот жизни не знает. А статьи у Юрченко хорошие, правильные. Взятка, наркота -не групповое изнасилование как у депутата Иванисова. Отстоит на одной ноге как отстоял депутат Рабинович. Юрченко по УДО выйдет и уважаемым человеком в ВР вернётся. Героем- пиво он воровал в знак протеста против режима Порошенко.
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09.07.2021 16:08 Ответить
Працював колись в одній конторі з командиром загону зони, де сидів рабіновіч. Поросказував про нього - ****, як таке лайно самі його сокамерники не грохнули - для мене велика загадка. Мабуть і цю потвору, як і гєпу сдохлого, сатана кришував.
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09.07.2021 16:32 Ответить
А наркотики уже разрешили употреблять?
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09.07.2021 16:09 Ответить
Так и не запрещали
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09.07.2021 16:23 Ответить
"Закон "О статусе народного депутата Украины" требует от народных депутатовИсточник: https://censor.net/ru/n3276162"
За невыполнение норм Закона точно не следует ответственность? Или надо прям в законе прописать кому именно и за нарушение какой конкретно нормы?
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09.07.2021 16:09 Ответить
У одного повноваження нет уволить, у других инструментов наказать...
Божья роса и только
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09.07.2021 16:12 Ответить
До речі, депутатська недоторканість (яку насправді не відмінили) НІКОЛИ не поширювалася на порушення ПДР, тому позбавить його прав аваковські цілком можуть, аби бажання було!
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09.07.2021 16:12 Ответить
інструмент завжди є -дайте йому дозу
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09.07.2021 16:12 Ответить
"...Так что нету у вас методов на Костю Сапрыкина!.."
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09.07.2021 16:13 Ответить
А от дідусь Лінч знайшов би дуже дієвий метод. Агов, дідусь Лінч. тебе в Україні вже років 35 чекають!
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09.07.2021 16:14 Ответить
це той самий https://censor.net/ru/user/475047, який регулярно https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/475047/sortby/date
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09.07.2021 16:14 Ответить
ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !!! ЖЕСТОКИЙ НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !)
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09.07.2021 16:14 Ответить
на первом майдане пришел жаба -ющ, на втором потеряли территорию, началась война, боюсь предполжить, что принесет третий, ведь к власти плывет только говно
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09.07.2021 16:32 Ответить
ПРИЙДУТ ВОЕННЫЕ И НАВЕДУТ ПОРЯДОК !!!
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09.07.2021 17:11 Ответить
Ну прічьом тут якийсь крадій пива Юрченко?! Треба ж Пороха посадити! Ну хочаб за щось! Чекати вже нестерпно! Треба щось робити!)))
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09.07.2021 16:14 Ответить
Расстреляйте его по закону Военного времени, а семью сошлите на поселение в Запорожские степи.
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09.07.2021 16:16 Ответить
И что делать с депутатами- ублюдками? Если депутаты не хотят ограничивать свою неприкосновенность, то депутатский беспредел будет только нарастать.
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09.07.2021 16:18 Ответить
конечно они не хотят, представляете, какой простор для беспредела и тебе ничего, никогда не будет...
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09.07.2021 16:28 Ответить
Всё очень просто,надо прекратить выбирать за пакет прелой крупы и "по приколу" и самое главное принять закон запрещающий голосовать пенсионерам,бомжам,антисоциальным элементам,студентам и зэкам на время отсидки..Право голоса должны иметь лишь активные члены общества ,плательщики налогов а не иждивенцы.
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09.07.2021 16:19 Ответить
что вы такое говорите? эти категории, которые вы перечислили, на выборы только и ходят, если им запретить, то кто будет выбирать в следующий раз, вместо активных членов общества?
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09.07.2021 16:24 Ответить
Не думаю, що це вирішить питання. а ось хунта, справжня, націоналістична, яка років на 20-30 похерить всі вибори в Україні - це єдине, що може врятувати Україну. Іншого не бачу...
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09.07.2021 16:35 Ответить
на гілці чергує один з подлякових ботів https://censor.net/ru/user/487202. В спам цю скотину!
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09.07.2021 16:23 Ответить
ДУРЫНДА ТЫ ОГРАНИЧЕННАЯ !!!
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09.07.2021 17:14 Ответить
Ну на нет и суда нет...))))
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09.07.2021 16:26 Ответить
просто нагадаю для зелених підарів та їх тупиого зелекторату
291 - "за": депутати остаточно скасували депутатську недоторканність - 18.12.2019 р.

У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов - Цензор.НЕТ 1560
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09.07.2021 16:27 Ответить
трошки не так скасували, это для народу, а для себя- так все равно не торкнутые, вот такой он закон, ими для себя написан
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09.07.2021 16:34 Ответить
Гуляй, рванина, от рубля и выше.
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09.07.2021 16:30 Ответить
нет у вас методов против кости сопрыкина
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09.07.2021 16:30 Ответить
Ну, тогда хоть премируйте этого нарика !
За популяризацию образа преЗедента......
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09.07.2021 16:35 Ответить
Як там з законом про недоторканість, а зебня?
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09.07.2021 17:10 Ответить
Якщо Порох тебе до смерті не об'їв то ZEлупа до шкури достриже своїх баранів а потім і облупить.
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09.07.2021 17:40 Ответить
А поліція відповідний адмінпротокол склала? Бо Регламентний комітет видно "чекає" поки він їм поступить щоб ще раз заявити, що немає інструменту покарання. От якби він як колись попав в витверезник, тоді б осудили би за місцем роботи. А наркотики для "слуг" видно звична справа.
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09.07.2021 17:34 Ответить
У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "

Как на пианино играть, так есть инструмент. А как наказать ближнего своего, так сразу нет))
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09.07.2021 17:44 Ответить
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"!(с)
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09.07.2021 18:15 Ответить
действительно - ПАЧАМУМЫНЕВНАТА?????????
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09.07.2021 19:17 Ответить
Серьезно?Так нахiба такая власть?
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09.07.2021 20:25 Ответить
Всі інструменти пішли на покарання патріотів.
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09.07.2021 21:20 Ответить
 
 