РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12259 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
4 231 24

Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко

Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что лица, которые прошли полный курс прививок вакциной CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telgram-канал "Коронавірус.Інфо".

"Этот документ соответствует международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у вашего семейного врача", - говорится в сообщении.

Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и отметил, что наши политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Людям с онкологией необходимо вакцинироваться, потому что очень трудно могут перенести COVID-19, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Которое не действительно в ЕС, не так ли?
И эффективность самой вакцины, сколько процентов?
показать весь комментарий
09.07.2021 16:20
+3
Клава з гурту клованiв, краще прокоменту ось це:

"07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов."
показать весь комментарий
09.07.2021 16:22
+2
Тепер заживемо!
показать весь комментарий
09.07.2021 16:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер заживемо!
показать весь комментарий
09.07.2021 16:20 Ответить
Которое не действительно в ЕС, не так ли?
И эффективность самой вакцины, сколько процентов?
показать весь комментарий
09.07.2021 16:20 Ответить
А возможность выжить после этого шмурдяка дает возможность?
показать весь комментарий
09.07.2021 16:22 Ответить
Клава з гурту клованiв, краще прокоменту ось це:

"07.07.2021 г. количество вакцинаций в Украине превысило общее количество закупленной\полученной вакцины. Общее количество вакцинаций 3 197 083, всего было закуплено\получено 3 155 000 доз вакцин всех типов."
показать весь комментарий
09.07.2021 16:22 Ответить
Физраствора в Украине много...на всех хватит..😀
показать весь комментарий
09.07.2021 16:27 Ответить
Это от куда такая инфа? Всего получило первую дозу - 2,2млн, вторую дозу - 1млн.
Вакцины завезено 5млн. доз.
Вся инфа есть на гос.сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/
Нехер брать информацию с потолка!
показать весь комментарий
09.07.2021 16:53 Ответить
а гавнеца на вентилятор?)))
показать весь комментарий
09.07.2021 17:06 Ответить
Гавнєцо - то ваша їжа вiд зевлади
показать весь комментарий
09.07.2021 18:40 Ответить
Итого по ссылке...использовано 4 300 000 доз вакцины...
О том что завезено 5 миллионов там нет ни слова..
показать весь комментарий
09.07.2021 17:06 Ответить
Вся информация там есть, и кто хочет найти - найдет.
№2. Скільки вакцини зараз доставили в Україну?
23 лютого 2021 року в Україну прибуло 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield).
25 березня 2021 року - було доставлено 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
16 квітня 2021 року - 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), яку країна отримала в межах механізму COVAX
23 квітня 2021 року - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX.
30 квітня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
09 травня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
18-21 травня 2021 року - 473 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), яку країна отримала в межах механізму COVAX.
24-28 травня 2021 року - 167 310 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty).Q&A щодо вакцинації від COVID-19
26 травня 2021 року - 500 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
2 червня 2021 року - 66 690 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) за державний кошт.
3 червня 2021 року - 705 600 доз вакцини AstraZeneca, в межах механізму COVAX
8-14 червня 2021 року - 473 850 доз Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в межах механізму COVAX..
9 червня 2021 року - 66 690 доз вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) за державний кошт
12 червня 2021 року - остання партія у 200 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac).
15 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
23 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
30 червня 2021 року - ще 66 690 Pfizer-BioNTech (Comirnaty) доз за державний кошт.
показать весь комментарий
19.07.2021 08:34 Ответить
Сколько доз пошло в утиль там тоже не говорят...😀
показать весь комментарий
09.07.2021 17:08 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Info вiд iнсайдера

А враховучи те, що зевлада постiйно бреше, то чомусь вiри їм не має
показать весь комментарий
09.07.2021 18:37 Ответить
неа
показать весь комментарий
09.07.2021 16:22 Ответить
Ти, ссук@, розкажи, чим сам привився?!!
Китайською бурдою чи Пфайзером?!
показать весь комментарий
09.07.2021 16:26 Ответить
интересно вообще что с его прививками. По офф.версии он заболел на 13 день после прививки Ковишилдом. Отсюда возникает вопрос делал ли он вторую? Через сколько? Если нет как быть с ЕГО сертификатом который дают после второй. Все эти вопросы, заданные на его странице в ФБ, остаются без ответа)))
показать весь комментарий
09.07.2021 17:08 Ответить
Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6298
показать весь комментарий
09.07.2021 16:27 Ответить
Может получить. А может и не получить.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:13 Ответить
На работе начали вакцинировать файзером. Но я чет очкую. Привился коронаваком от греха подальше 😂
показать весь комментарий
09.07.2021 17:14 Ответить
Вакцинація препаратом CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9116
показать весь комментарий
09.07.2021 22:12 Ответить
Перед цим Ляшко казав, що, те, що українські сертифікати не визнають в ЕС, це проблема ЕС! Поверніть назад в жопу цього ді6іла, поверніть нормального Ляшка, той хоч прикольний!
показать весь комментарий
09.07.2021 17:28 Ответить
Ага. И по нему можно будет ездить в Узбекистан и Китай.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:47 Ответить
В Китай это еще под вопросом...вчера в списке Китая не было..
И вполне возможно что скоро выяснится что эта с позволения сказать вакцина предназначена для использования за пределами Китая....и права на вьезд в Китай не дает...
показать весь комментарий
09.07.2021 18:01 Ответить
Примитивная реклама китайской бодяги.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:16 Ответить
 
 