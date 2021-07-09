Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что лица, которые прошли полный курс прививок вакциной CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telgram-канал "Коронавірус.Інфо".

"Этот документ соответствует международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у вашего семейного врача", - говорится в сообщении.

Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и отметил, что наши политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

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