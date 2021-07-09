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Для введения обязательной накопительной пенсии нам нужен сильный регулятор: ведутся работы по усилению Нацкомиссии по ценным бумагам, - Лазебная

Для введения обязательной накопительной пенсии нам нужен сильный регулятор: ведутся работы по усилению Нацкомиссии по ценным бумагам, - Лазебная

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные риски введения в Украине обязательной накопительной пенсионной системы. Она также рассказала, как их снизить.

Об этом Лазебная рассказала в интервью "Українським новинам", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что в Украине долгое время отсутствовал институциональный регулятор, который бы имел ресурсы и кадры для регулирования сферы пенсионных накоплений.

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"Поэтому, несмотря на мощное законодательство, отдельные недобросовестные игроки его не соблюдали, не выполняли правила и регулятор никак это не отслеживал и не реагировал", - сказала она.

По ее словам, для некоторых участников рынка были сделаны исключения и определенные фонды имели право не соблюдать предъявляемые к ним требования. "Именно с накоплениями людей в таких фондах возникали проблемы: это, например, фонд НБУ во времена (экс-президента Виктора. - Ред.) Януковича и фонды банка "Аркада", - уточнила Лазебная.

"Поэтому нам нужен сильный и профессиональный регулятор. Если хотя бы одного из этих двух компонентов не будет - это риски. Для того чтобы система работала надежно, государство должно обеспечить контроль над тем, чтобы все предусмотренные законодательством механизмы защиты работали на практике", - подчеркнула министр.

Лазебная добавила, что в этом направлении уже ведется работа. В частности, есть законодательные инициативы по усилению возможностей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и первые обнадеживающие шаги нового состава НКЦБФР по усилению контроля на рынке даже в рамках текущих полномочий.

Второй задачей она назвала расширение надежных инвестиционных инструментов, по которым пенсионные накопления действительно будут направлены в экономику, в рост внутреннего валового продукта, создание новых рабочих мест с учетом ключевых экономических реформ и приоритетных направлений развития экономики.

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"К тому же, рост объема внутренних долгосрочных инвестиционных ресурсов, которыми являются пенсионные накопления, стимулировать предложение таких инструментов. Поэтому это взаимосвязанный постепенный процесс", - уточнила Лазебная.

По ее словам, в этом направлении нужна совместная работа экономического блока правительства и финансовых регуляторов. Кроме того, здесь важным шагом является меморандум, подписанный недавно Кабинетом Министров с международными партнерами по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Третьей задачей, по словам Лазебной, является выработка дополнительной защиты инвестированных пенсионных активов от невозврата при ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков, а также в случае признания их неплатежеспособными.

"Это существенно улучшило бы защиту пенсионных накоплений", - подчеркнула она, добавив, что в этом направлении важна совместная работа Минюста с финансовыми регуляторами.

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"Если будет принят закон об обязательной накопительной пенсионной системе, нам (правительству. - Ред.) нужно не менее 1,5 лет, чтобы все подготовить к старту накопительной пенсионной системы, потому что никто нам не простит ошибки", - резюмировала министр.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2161) НКЦБФР (11) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+8
Раз пенсионные поборы будут на принудительной основе, значит это не услуга а обыкновенный налог. Который распилят точно так же, как пилят уже существующие налоги.
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09.07.2021 16:54
+4
Сильный регулятор, слабый регулятор - никакой разницы. Еще одна госконтора полная бесполезных чинуш. И все, что они с нас принудительно соберут, будет украдено.
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09.07.2021 16:52
+4
Какие в принципе могут быть обязательные накопительные пенсии в ЭТОЙ стране, при ЭТОЙ власти?
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09.07.2021 16:52
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Сьогодні в Конча-Заспі буде вечірка на честь першої річниці передачі діткам Зеленського державної дачі. Це була одна з обіцянок Зе-не жити в державних дачах-яку він порушив вже в перший рік свого президенства. Вона стала символом, що жодному слову півшостого довіряти не можна.
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09.07.2021 16:31 Ответить
https://mobile.twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://mobile.twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://mobile.twitter.com/_Petko_777/status/1413424696108924930 4 ч

Режим Зеленского банкрот.

Быкование с МВФ и распил бюджета привел к полному отсутствию денег.
Истерика Зеленского и заявление Арахамии о дружбе с Китаем - это шантаж Запада.
Запад пытались шантажировать Каддафи и Саддам,Янукович и Лукашенко.
Только мелкий актер - это даже не Мадуро.
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09.07.2021 16:31 Ответить
Не скажіть! А ви чули як воно на роялі грає?
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09.07.2021 16:57 Ответить
бачили
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09.07.2021 17:52 Ответить
По двойному усилению.
"усилению усилению"
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09.07.2021 16:32 Ответить
Хотя, возможно...
"по усилению усиления"
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09.07.2021 16:33 Ответить
Для введения обязательной накопительной пенсии нам нужен сильный регулятор: ведутся работы по усилению усилению Нацкомиссии по ценным бумагам, - Лазебная - Цензор.НЕТ 652
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09.07.2021 16:33 Ответить
Сильный регулятор, слабый регулятор - никакой разницы. Еще одна госконтора полная бесполезных чинуш. И все, что они с нас принудительно соберут, будет украдено.
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09.07.2021 16:52 Ответить
Какие в принципе могут быть обязательные накопительные пенсии в ЭТОЙ стране, при ЭТОЙ власти?
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09.07.2021 16:52 Ответить
Раз пенсионные поборы будут на принудительной основе, значит это не услуга а обыкновенный налог. Который распилят точно так же, как пилят уже существующие налоги.
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09.07.2021 16:54 Ответить
так збір в пісійний фонд і зараз примусовий
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09.07.2021 17:53 Ответить
Ну и ка он - процветает ?
вот именно - что нет... Его деребанят все кому не лень (те кто у власти)
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09.07.2021 18:24 Ответить
його взагалі треба знищити, а його працівників звільнити без допомоги і без права на пенсію
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09.07.2021 18:36 Ответить
Ну этот фонд себя оправдал ... А вот то что с него воруюют...- не говорит о том, что сам фонд никчемный...
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09.07.2021 18:39 Ответить
нічого він себе не виправдав, організація по здиранню і невиплаті грошей
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09.07.2021 20:13 Ответить
Ну так это и есть налог.
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09.07.2021 19:32 Ответить
Закончилось бабло на пенсии? Или чего это они так заговорили? Скажут пенсам "извините, у нас теперь накопительная система. Идите накапливайте."?
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09.07.2021 16:55 Ответить
Я одного знаю. відомий як кровосіся. Ох і сільний був регулятор! Аж зашкалювало!
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09.07.2021 16:56 Ответить
С этой накопительной системой можно хорошо мутить. Как, например, на раше - при дыыре в бюджете взять и заморозить (использовать в своих целях)
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09.07.2021 17:39 Ответить
Обязательные накопительные пенсионные фонды провалились во всех еропейских государствах где их пытались внедрить!
И только в Украине нашлась Лазебная которая хочет наступить на эти "грабли"...
Или хочет контролировать эти "фонды" и кинуть на бабло всех кто будет в них "копить".
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09.07.2021 19:40 Ответить
Это какое то ньюМММ?
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09.07.2021 20:12 Ответить
будуть грабувати
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09.07.2021 20:51 Ответить
Які іще накопичувальні фонди у країні з нестабільною економікою, інфляцією, курсовими коливаннями, десятками збанкрутілих банків.
Невже хтось повірить, що вкладаючи в оцей накопичувальний фонд, через років 5-30 людина не взнає, що гроші того фонду не пішли, наприклад, на "Велике крадівництво", чи той фонд збанкрував, чи в результаті інфляції гроші там знецінилися у десятки разів і буде як із совдепівськими ощадкнижками
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09.07.2021 21:57 Ответить
Чуваки просто хотят уменьшить расходы пензионного фонда. Приняв закон- доля ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ пензий будет сокращаться. А остальное -просто ваши принудительно изьятые и обесцененные деньги. Вместо того, что бы вы самостоятельно купили валюту и отложили на старость теперь эти деньги принудительно изымут и отдадут копейками, из за инфляции,когда наступит пенсионный возраст.
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09.07.2021 22:26 Ответить
 
 