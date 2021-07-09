Прививка мРНК-вакцинами от COVID-19 в отдельных случаях может привести к воспалению сердца, - ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о возможной связи между редкими случаями воспаления сердца и вакцинами против ковида от Pfizer и Moderna, а также посоветовало людям с заболеванием капилляров избегать вакцинации препаратом J&J.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Комитет по безопасности EMA заявил, что сердечные заболевания, миокардит и перикардит, должны быть указаны как возможные побочные эффекты двух мРНК-вакцин.По данным агентства, такие случаи в основном возникали в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы у более молодых мужчин. Это согласуется с выводами представителей здравоохранения США, обнародованным в прошлом месяце.

В EMA также рекомендуют людям с болезнью Кларксона, которая поражает капилляры, не вакцинироваться препаратом Johnson & Johnson.

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Ранее сообщалось, что органы здравоохранения США планируют обновить официальную инструкцию к применению м-РНК вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer для подростков и молодых людей после обнаружения возможной связи с редкими случаями воспаления сердца.