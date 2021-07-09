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Прививка мРНК-вакцинами от COVID-19 в отдельных случаях может привести к воспалению сердца, - ЕМА

Прививка мРНК-вакцинами от COVID-19 в отдельных случаях может привести к воспалению сердца, - ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о возможной связи между редкими случаями воспаления сердца и вакцинами против ковида от Pfizer и Moderna, а также посоветовало людям с заболеванием капилляров избегать вакцинации препаратом J&J.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Комитет по безопасности EMA заявил, что сердечные заболевания, миокардит и перикардит, должны быть указаны как возможные побочные эффекты двух мРНК-вакцин.По данным агентства, такие случаи в основном возникали в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы у более молодых мужчин. Это согласуется с выводами представителей здравоохранения США, обнародованным в прошлом месяце.

В EMA также рекомендуют людям с болезнью Кларксона, которая поражает капилляры, не вакцинироваться препаратом Johnson & Johnson.

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Ранее сообщалось, что органы здравоохранения США планируют обновить официальную инструкцию к применению м-РНК вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer для подростков и молодых людей после обнаружения возможной связи с редкими случаями воспаления сердца.

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вакцина (3815) Евросоюз (17162) коронавирус (17042)


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Иллюстрация к выражению "одно лечим, другое калечим"
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09.07.2021 16:40 Ответить
многие советуют с болезнями сосудов подходить к вопросу вакцинации предельно осторожно
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09.07.2021 16:47 Ответить
Каждый врач должен помнить: если болезнь не начать вовремя лечить, она может пройти сама (с)
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09.07.2021 17:31 Ответить
через годик еще какая нибудь фигня выплывет...
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09.07.2021 17:01 Ответить
А ждуны ждут Файзер))))))
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09.07.2021 17:17 Ответить
... редкими случаями ... хай не брешуть. Рідкісні випадки ніхто не буде коментувати. Таких випадків. набагато більше.
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09.07.2021 20:44 Ответить
"...в отдельных случаях...", - эка загнули хитрожопые уроды. Спайковый S-белок, который продуцирует мРНК отрава, почему-то называемая вакциной, просто убивает сердце. И это произойдёт рано или поздно. И это уже никак не лечится... Дебилам, которые выстраиваются в очередь на вакцинацию, стоит об этом знать.
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10.07.2021 13:20 Ответить
 
 