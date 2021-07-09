От управления активами экс-министра доходов и сборов Клименко перечислено в бюджет более 25 млн грн, - замглавы АРМА Павленко

С активов экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которые были переданы в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, снимаются аресты, и они возвращаются владельцу. Прибыль, которая поступила в госбюджет от управления этими активами, составила 25 млн грн.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы АРМА Владимир Павленко.

"Сейчас почти все активы переданы владельцу, поскольку аресты сняты. Больше всего средств в бюджет приносили 1000 железнодорожных полувагонов", - отметил он.

Он также рассказал, что 44 автомобиля, принадлежавших экс-министру времен Януковича, передали в управление, а 12 было реализовано на торгах. В частности, Mercedes-benz GL500 4Matic. "Средства от реализации - это 1,4 млн грн - положены на депозитный счет АРМА в банке. За время действия ареста на эти средства начислено более 500 тыс.грн, что вместе со средствами от продажи позволяет владельцу купить новый автомобиль соответствующей марки. То есть АРМА полностью выполнила задачи ареста - сохранила и увеличила экономическую стоимость актива", - объяснил Павленко.

Также в числе активов, с которых сняты аресты: охотничья база, 47 квартир и 17 паркингов, несколько этажей в столичном бизнес-центре "Гулливер" и другая недвижимость.

Как ранее сообщил в интервью Цензор.НЕТ и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, уголовное производство в отношении бывшего чиновника закрыто.

С полным текстом интервью Владимира Павленко Цензор.НЕТ можно ознакомиться здесь.