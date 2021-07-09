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Украина потеряет 2 млрд грн налоговых поступлений, если введет акциз на энергию из ВИЭ, - Укрпромвнешэкспертиза

Украина потеряет 2 млрд грн налоговых поступлений, если введет акциз на энергию из ВИЭ, - Укрпромвнешэкспертиза

Украина на 1,9 миллиарда грн сократит поступления в государственный бюджет из-за необдуманной идеи Кабинета Министров Украины по повышению налога на выбросы углерода (СО2) и введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявил Сергей Поважнюк, заместитель директора по развитию ГП "Укрпромвнешэкспертиза": "Предлагается повышение налога на выбросы СО2 и акциз на ВИЭ. То есть с одной стороны, он увеличит поступления в бюджет, мы видим 3-4 млрд грн в год, в то же время за счет того, что у нас будет сокращение объемов производства, объемов экономики, у нас снизятся налоги на производство ".


По его словам, это касается налогов на зарплату, налогов на прибыль и других налогов, уплачиваемых при производстве продуктов.
"Будет сокращение на 5,3 млрд грн. То есть суммарное сальдо для бюджета будет минус 1,9 млрд. То есть одним мы повышаем в краткосрочной перспективе, но в перспективе мы видим сокращение производственных налогов. Ну и соответственно отрицательное сальдо для бюджета", - отметил эксперт.
Также он сообщил, что введение акциза для производителей ВИЭ может заблокировать развитие сектора и остановить ту положительную динамику, которая наблюдалась в течение последних лет.


Эксперт пояснил, что введение акцизного сбора сделает экономически невыгодными проекты "зеленой" энергетики для иностранных инвесторов и никто не захочет строить новые "зеленые" электростанции.


"Мы на грани, и это снижает инвестиционную привлекательность. Фактически акциз - это снижение на 3,2% доходов выручки проектов ВИЭ".


Эксперт напомнил, что в последние три года в развитие ВИЭ было привлечено почти 8 млрд долларов инвестиций, это более 70% всех инвестиций в энергетику.
"И это позволило компенсировать вывод мощностей тепловой генерации. То есть мы видим, что уменьшение тепловой генерации было компенсировано альтернативной энергетикой. "Увеличение производства энергии ВИЭ снизит выбросы в энергетике на 10,2 млн тонн СО2. То есть мы видим положительную динамику относительно выбросов за счет развитие ВИЭ", - добавил эксперт.

Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящее законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.


5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекти №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

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налоги (3239) энергетика (2565)


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Топ комментарии
+11
Т.е эХсперды хотят сказать, что введение акциза 3,2% позволить убрать из страны "инвесторов", которые уничтожат экономику "зелеными" тарифами?

Так нужно немедленно вводить этот налог!


Пускай забирают свои панели и ищут других лохов, готовых платить за зеленку тройную цену.
Землю нужно обрабатывать, растить пшеницу а не запускать бурьяны под солнечными панелями.
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09.07.2021 17:35
+5
Плюс иски от инвесторов в европейских судах. Разбогатеем после последней порции налогов от зеленой пошести.
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09.07.2021 17:27
+4
Иски на основе чего?
Меморандума? так меморандумы ничего не обязывают
Энергетической хартии? так никого не дискременировали и ни у кого не национализировали инвестиции
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09.07.2021 17:41
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Правила форума Совет форумчан
Плюс иски от инвесторов в европейских судах. Разбогатеем после последней порции налогов от зеленой пошести.
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09.07.2021 17:27 Ответить
Т.е эХсперды хотят сказать, что введение акциза 3,2% позволить убрать из страны "инвесторов", которые уничтожат экономику "зелеными" тарифами?

Так нужно немедленно вводить этот налог!


Пускай забирают свои панели и ищут других лохов, готовых платить за зеленку тройную цену.
Землю нужно обрабатывать, растить пшеницу а не запускать бурьяны под солнечными панелями.
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09.07.2021 17:35 Ответить
Ага, почти так. Это же не вы дебилы привели к власти кукол Бени и Ахметки? Или вы?

".... 20 из 23 энергоблоков ТЭС госкомпании "Центрэнерго" отключены от энергосистемы и не вырабатывают электроэнергию, по состоянию на утро 9 июля.
Об этом свидетельствуют https://ua.energy/blocks/ данные национальной компании "Укрэнерго". К сети подключены только 3 блока - по одному на каждой из ТЭС:Трипольской, Углегорской и Змиевской. Два блока на Трипольской ТЭС (Киевская область) не работают из-за отсутствия топлива . Еще 12 энергоблоков "Центрэнерго" находятся в резерве. Также по данным НЭК "Укрэнерго", полностью отключена от энергосистемы Славянская ТЭС "Донбассэнерго", которая 6 июля получила статус "дефолтный" из-за неспособности оплатить услуги системного оператора передачи. Также не работают Харьковская ТЭЦ-5 и Киевская ТЭЦ-6 в основном из-за отсутствия топлива. Всего по состоянию на утро пятницы, в работе находилось только две третьих блоков ТЭС - 26 из 78. Основной причиной остановки энергоблоков эксперты называют обвал цен ниже себестоимости. По данным "Оператора рынка", за 1-9 июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед базовой нагрузкой составляет 86 коп./кВт.час, что в 2 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн/кВт.час). "Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо (уголь на европейском хабе (API2) предлагается по 120 дол./т, а цена на газ в Украине превышает 15 грн/м3)", - https://de.com.ua/news/nocategory/view/*********************************************************************%c2%abdefoltnyj%c2%bb_energogenerirujuschej_kompanii_s_90-letnej_istoriej%20 пояснили в компании "Донбассэнерго" . Причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке Источник: https://censor.net/ru/n3276064..."
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09.07.2021 17:59 Ответить
Святый Петро неплохо так дружил с Ахметкой.
Простил ему его "даУнбасс не слышат", разжигание сепаратизма, когда он выводил своих рабов требовать "особый статус" для его феодальной вотчины, спонсирование террористических батальонов "Восток", "Кальмиус".
Все простили, да еще сделали партнером для дерибана по формуле Ротердам+++++++++
Создали условия по "зеленой генерации" с грабительскими тарифами, отменили ему ввозную пошлину и НДС на ввозимые из Китая панели.
Все удовольствия для рыжего друга Петра.
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09.07.2021 21:20 Ответить
Опять как всегда тупо врешь врешь, ниточка между ушами. Т.е. это Порох назначил премьером и министром энергетики людей Ахметки? Пить тебе меньше надо

Україна втратить 2 млрд грн податкових надходжень, якщо запровадить акциз на енергію з ВДЕ - Укрпромзовнішекспертиза - Цензор.НЕТ 6042
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09.07.2021 22:24 Ответить
Та ты шо? Т.е. это при Порохе началась война на Донбассе? И это при Порохе он снова резко разбогател, а его холуи стали премьером и министром энергетики? А не при выбранном вами, дебилами, шуте? Ты не только пьешь, ты, тупое, еще и нюхаешь, оказывается.
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09.07.2021 23:01 Ответить
Ба, как тебя штырит, ниточка. Вот и все твои аргументы. Чего еще ждать от имбецила, который свои выбором привел к власти воров, манкуртов и откровенных предателей, а виноват у него до сих пор во всем Порох. Кстати, пять на бан, дебил,,нарываешься. Хотя тебе не в первой. Жги дальше, тело.
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09.07.2021 23:17 Ответить
Україна втратить 2 млрд грн податкових надходжень, якщо запровадить акциз на енергію з ВДЕ - Укрпромзовнішекспертиза - Цензор.НЕТ 4110
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09.07.2021 18:08 Ответить
А это насчет земли и пшеницы

Україна втратить 2 млрд грн податкових надходжень, якщо запровадить акциз на енергію з ВДЕ - Укрпромзовнішекспертиза - Цензор.НЕТ 5546
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09.07.2021 18:18 Ответить
Иски на основе чего?
Меморандума? так меморандумы ничего не обязывают
Энергетической хартии? так никого не дискременировали и ни у кого не национализировали инвестиции
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09.07.2021 17:41 Ответить
Ага, почти.

"...Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня, крупнейший https://www.rbc.ua/rus/news/skandinavskiy-fond-ostanavlivaet-investitsii-1622793348.html скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.
Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против государства готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику...."
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09.07.2021 18:04 Ответить
на основаниии чего они инициировали, на основании какого Закона?
Законы в Украине должны выполнять все
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09.07.2021 18:24 Ответить
Вот именно. Поэтому топ-топ к ним и спрашивай. Пусть тебе лично растолкуют. Расскажешь потом результат.
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09.07.2021 18:28 Ответить
звездеть одно а читать Законы другое
Украина подписала Энергетическую хартию и там нету ничего чего было нарушено,
если не нравится Украина с 12,5 евроцентов пускай валят где платят 1,5 цента
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09.07.2021 18:41 Ответить
Я же не против. Иди к ним и доказывай. Только не надорвись.

"....По информации "Главкома", иск в международный трибунал против Украины подала компания Modus Energy, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки...."
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09.07.2021 19:02 Ответить
Надо быть реальным п"""сом что бы поддерживать и защищать зеленые тарифы.

Такие как ты комментаторы - это реальная ошибка родителей по пьяни.
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09.07.2021 17:36 Ответить
зелёная энергетика в 2019 г. дала в казну 19,8 млрд грн налога. Но рассчитаться с инвесторами нечем из-за падения выручки от продажи электроэнергии электростанций. Почему она упала. Заголовки статей на эту тему. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно /"Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень./ Причина падения выручки от продажи электроэнергии электростанций грабёж и мародерство Украины Коломойским, Пинчуком, Ахметовым.
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09.07.2021 17:37 Ответить
какие налоги она дала если выплаты совтавили по зеленой энергетикев в 2019 всего 28 млр.грн?
70% от дохода нету таких налогов в Украине
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09.07.2021 17:44 Ответить
Не все та погано в зєльоних мародерів, якщо вони платять грубі гроші таким поцам єкспєртам та сайтам за розміщення замовних статей.
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09.07.2021 17:49 Ответить
какие налоги она дала если выплаты совтавили по зеленой энергетикев в 2019 всего 28 млр.грн? 70% от дохода нету таких налогов в Украине / Иван Петрович Сидоров пацан чОткий, конкретный, реальный. За базар отвечает. По информации от Государственной налоговой службы налоговые поступления от "зеленых" в 2019 г. составили 19,8 млрд грн. - Ассоциация возобновляемой энергетики заявляет об очередном давление власти и налоговиков на производителей зеленой электроэнергии. 28.10.20 14:31
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09.07.2021 18:04 Ответить
в 2019 было сгенерировано 5,6 млр.кВт*час зеленой электроэнергии как может быть с той электроэнергии уплачено 19,8 млр.грн. налогов?
как может быть уплачено 3,53 грн налога с 1 кВт*часа ?

Асоциация звездунов может что угодно звездеть
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09.07.2021 18:46 Ответить
Иван Петрович Сидоров тоже удивляется: при папиредниках энергетика давала доход, а сейчас даёт убыток. Не может быть чтобы Коломойский, Пинчук и Ахметов сожрали энергетику Украины. А , оказывается, может.
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09.07.2021 19:36 Ответить
ця стаття це якась тупа заказуха, а той иакзперд нехай покаже, що вні икзперд, бо такого дебільного висера я давно не читав.
ті т.з. інвестори в зеленку нііга не інвестори, одні збитки для країни, нехай продають по звичайній ціні, платять податки і ніяких їм дотацій, тоді будуть інвесторами
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09.07.2021 17:50 Ответить
Пусть инвесторы рискуют собственными деньгами. Никто ничем им не обязан. Это венчурный капитал и никто вам его не застрахует, страхователи не дураки, да и государство поумнело, на пушку не возьмёшь.
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09.07.2021 17:55 Ответить
"...Эксперт напомнил, что в последние три года в развитие ВИЭ было привлечено почти 8 млрд долларов инвестиций, это более 70% всех инвестиций в энергетику..."

Який ідіот буде вкладати гроші в звичайну енергетику де мізерний дохід, якщо за зелену енергетику бабло тече рікою.
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09.07.2021 20:06 Ответить
Завыли, зеленные суки.
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09.07.2021 20:41 Ответить
 
 