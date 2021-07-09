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Новости Репрессии в Беларуси
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МИД Украины осуждает пытки украинца Рабешко, которого задерживали в Беларуси, - Николенко

МИД Украины осуждает пытки украинца Рабешко, которого задерживали в Беларуси, - Николенко

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и предоставили ему содействие безопасно покинуть территорию Беларуси", - отметил он.

Николенко подчеркнул, что МИД Украины призывает власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека.

"Рекомендуем также украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь", - добавил спикер министерства.

Напомним, 3 июля белорусские правозащитники сообщили, что в городе Столин силовики по неизвестным причинам задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.

Он был освобожден в тот же день. После этого он сообщил, что его пытали сотрудники КГБ.

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Автор: 

Беларусь (7902) Лукашенко Александр (3614) МИД (6968) репрессии (2767) Николенко Олег (301)


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Инересное сообщение. Может есть такие наивные люди, которые думают, что к Роману Протасевичу в Белорусси не применяли в застенках пыток.
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09.07.2021 18:26 Ответить
білорасєянам не завадять деякі тортури аби вони зрозуміли що одна людина майже тридцять років при владі ниє файно...))
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09.07.2021 20:26 Ответить
Осуждают?! Ого! Это круче ноты МИДа послу?
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09.07.2021 21:08 Ответить
 
 