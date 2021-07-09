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ВАКС приговорил к 4 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, обещавшего за $50 тыс. взятки повлиять на решение по возврату оборудования для обработки янтаря

ВАКС приговорил к 4 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, обещавшего за $50 тыс. взятки повлиять на решение по возврату оборудования для обработки янтаря

Сегодня, 9 июля, Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему оперуполномоченному Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Как установил суд, в июле 2016 года на одном из предприятий Киевской области был проведен обыск, в ходе которого были изъяты производственное оборудование для обработки янтаря и 55 кг янтарного сырья. С целью скорейшего возвращения указанного оборудования, необходимого для восстановления хозяйственной деятельности, оперуполномоченный ГУ СБУ Украины обещал основателю этого общества за неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долларов США повлиять на принятие следователем необходимых решений.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием. - Ред.) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства сроком на 3 года.

Вместе с тем, отмечается, что суд оправдал обвиняемого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Коллегия судей признала недоказанным обвинение по данной статье, "поскольку обвинение не может основываться на предположениях".

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Автор: 

взятка (6167) Киевская область (4156) СБУ (19937) Антикоррупционный суд (1211)


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СБУ не существует. А вот филиал ФСБ в Украине работает прекрасно.
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09.07.2021 17:34 Ответить
ну понятно.. очередной на курорт поселение... а после у него все в шоколаде... а еще и через годик війдет по амнистии.. ***** с такими наказаниями никогдане победить коррупцию.. минимум 50 лет с конфискацией у всех близких родственников! И я гарантирую что коррупционера сами родственники сдадут!
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09.07.2021 17:48 Ответить
Обратите внимание, что нелегалы активно моют янтарь, при этом мусора и сбу не посадили ниодного черта за уничтожения природы. А все потому,что они все одна команда!
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09.07.2021 18:04 Ответить
А как там поживает пан **********? По прежнему янтарь моет разрушая последние леса? Его болезного и сроками да судами стращали, и невинности-неприкосновенности лишали, а он хоть бы хны! Потом делы вроде порешались. Даже частенько по зомбиящику учил уму разуму лохоторат как ему лохоторату жить положено. Все их кодло на месте, а его что-то не видать. Уж не помер ли? Бабульки скучают. Непорядок!
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09.07.2021 23:22 Ответить
 
 