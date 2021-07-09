ВАКС приговорил к 4 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, обещавшего за $50 тыс. взятки повлиять на решение по возврату оборудования для обработки янтаря
Сегодня, 9 июля, Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему оперуполномоченному Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.
Как установил суд, в июле 2016 года на одном из предприятий Киевской области был проведен обыск, в ходе которого были изъяты производственное оборудование для обработки янтаря и 55 кг янтарного сырья. С целью скорейшего возвращения указанного оборудования, необходимого для восстановления хозяйственной деятельности, оперуполномоченный ГУ СБУ Украины обещал основателю этого общества за неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долларов США повлиять на принятие следователем необходимых решений.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием. - Ред.) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства сроком на 3 года.
Вместе с тем, отмечается, что суд оправдал обвиняемого по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Коллегия судей признала недоказанным обвинение по данной статье, "поскольку обвинение не может основываться на предположениях".
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