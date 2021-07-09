РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7088 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
567 5

С начала суток на Донбассе войска РФ 6 раз нарушили режим "тишины", украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток на Донбассе войска РФ 6 раз нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды осуществил обстрел из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более одного гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 24-летний сержант 58-й ОМПБр Евгений Курасов убит российским снайпером на Донбассе 8 июля. ФОТО

Автор: 

обстрел (27396) Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
-1 пропагандон. Сдохла.
https://myrotvorets.center/criminal/vasilenko-ekaterina-anatolevna/

С начала суток на Донбассе войска РФ 6 раз нарушили режим "тишины", украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7210
показать весь комментарий
09.07.2021 18:05 Ответить
At least something good happened!
One terrorist POS less.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:14 Ответить
Кацапня стріляла по наших захисниках з
" ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм."
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь."

З чого?
показать весь комментарий
09.07.2021 18:06 Ответить
Каждый день убитые и раненные, а в сводках без потерь. Это как вообще бл???
показать весь комментарий
09.07.2021 18:25 Ответить
 
 