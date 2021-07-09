С начала суток на Донбассе войска РФ 6 раз нарушили режим "тишины", украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
В направлении населенного пункта Пески противник трижды осуществил обстрел из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более одного гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://myrotvorets.center/criminal/vasilenko-ekaterina-anatolevna/
One terrorist POS less.
" ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм."
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь."
З чого?