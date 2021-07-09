С начала суток на Донбассе войска РФ 6 раз нарушили режим "тишины", украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Невельского враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды осуществил обстрел из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более одного гектара территории и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов.

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