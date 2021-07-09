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Новости Санкции против России
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Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ, которые пытались закупить электронные компоненты для российских военных программ

Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ, которые пытались закупить электронные компоненты для российских военных программ

Министерстово торговли США включило в черный список трех физических и трех юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В список Минторга США попали Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний - ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и группа компаний "Радиант". Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

В США считают, что вышеперечисленные компании и лица "пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона".

В частности, ООО "Тесон", группа компаний "Радиант" и ООО "Трейд-Компонент", по мнению Минторга США, "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ".

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Автор: 

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бересту пусть закупают на лапти
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09.07.2021 18:05 Ответить
ООО "Тесон", группа компаний "Радиант" и ООО "Трейд-Компонент", по мнению Минторга США, "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ Источник: https://censor.net/ru/n3276199

Ну это вряд ли. Для серьёзных закупок проще в Голландии компашку зарегистрировать, типа Яндекса
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09.07.2021 18:07 Ответить
Кацапы все новое-это хорошо забытое старое..Но вы и старое все похерили...
Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ, которые пытались закупить электронные компоненты для российских военных программ - Цензор.НЕТ 4727
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09.07.2021 18:09 Ответить
6Н2П?
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09.07.2021 20:10 Ответить
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09.07.2021 21:14 Ответить
Хах,осталось ещё 145 миллионов попыток
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09.07.2021 18:12 Ответить
Мда.. Кацапня без технологий запада - ни о чем, но зато как закупят, потом когда впихнут в свои железки - верещат "не имеет аналогов"
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09.07.2021 18:14 Ответить
Ага анало-говнет😂
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09.07.2021 18:18 Ответить
а чего русня не использует мелкосхемы сколковских сученых?
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09.07.2021 18:59 Ответить
 
 