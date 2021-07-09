Минторг США внес в черный список три компании и три физлица из РФ, которые пытались закупить электронные компоненты для российских военных программ

Министерстово торговли США включило в черный список трех физических и трех юридических лиц из России за вовлеченность в деятельность, противоречащую национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В список Минторга США попали Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний - ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и группа компаний "Радиант". Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

В США считают, что вышеперечисленные компании и лица "пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона".

В частности, ООО "Тесон", группа компаний "Радиант" и ООО "Трейд-Компонент", по мнению Минторга США, "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ".

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