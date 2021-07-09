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Новости Агрессия России против Украины
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Военнослужащий заявил об избиениях и травле из-за отказа сливать бензин с военной техники

Военнослужащий заявил об избиениях и травле из-за отказа сливать бензин с военной техники

Кирилл Бурда - военнослужащий 32-го реактивного артиллерийского полка ВМС ВС Украины. Он утверждает, что начальство избивал его, а сослуживцы травили, так как он отказался сливать с военных машин бензин для дальнейшей продажи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Я охранял в лесу технику. И они требовали, чтобы я пропускал машины военной части, которые будут заезжать и сливать бензин. Выезжать и вывозить его для продажи в магазины, расположенные рядом. То есть заставляли рядовых матросов переодеваться в гражданские вещи и сливать бензин" , - пояснил Бурда.

По словам военнослужащего, ему угрожали физическим насилием .

"Было такое, что меня по голове ударили. Сказали, что надо делать прививку против коронавируса. Я написал рапорт об отказе. Через несколько дней подбежал старший матрос и уколол меня шприцем в спину со словами: "Я тебя провакцинировал", - рассказал Бурда.

Смотрите: На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура. ФОТО

Мать солдата Татьяна Бурда рассказала, что командиры принудительно поместили ее сына в сельскую психбольницу.

"Дотравились до того, что командир решил договориться в психбольнице. Там его напоили, в пищу подлили какую-то гадость. Насильно его затащили в сельскую психбольницу. Я потом звонила его руководству. Сказала, что солдаты - не рабы, а они - не рабовладельцы", - рассказала мать.

Также читайте: Нацгвардейца, подозреваемого в дедовщине, повлекшей смерть сослуживца, арестовали на два месяца, - военная прокуратура

Бурда обратился в спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере. Там зарегистрировали два производства - о дедовщине и превышении военнослужащими своих полномочий. В части назначили судебную проверку.

Автор: 

армия (8497) дедовщина (29) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+39
Там гниет с говнокомандующего
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09.07.2021 18:26
+35
Не верьте - там еще хуже. Совковый генералитет надо выгонять ссаным веником. С него все гниет.
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09.07.2021 18:23
+29
Я не удивлен... Совок расцвел вновь с новой силой... И это началось не сейчас с с 2015го... С тех пор, как армия перестала воевать... И в нее вернулись те, кто воевать не планировал...
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09.07.2021 18:20
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Верю
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09.07.2021 18:19 Ответить
Не верьте - там еще хуже. Совковый генералитет надо выгонять ссаным веником. С него все гниет.
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09.07.2021 18:23 Ответить
Там гниет с говнокомандующего
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09.07.2021 18:26 Ответить
причем с каждого очередного
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09.07.2021 23:53 Ответить
Слава Украине
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10.07.2021 07:36 Ответить
Я не удивлен... Совок расцвел вновь с новой силой... И это началось не сейчас с с 2015го... С тех пор, как армия перестала воевать... И в нее вернулись те, кто воевать не планировал...
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09.07.2021 18:20 Ответить
Совсем плохо. Такого раньше в частях ВМФ не было. Но было в стройбатах.
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09.07.2021 18:21 Ответить
кацапер, какое еще вымыфы?
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09.07.2021 18:26 Ответить
те кто ещё при совке служил на флоте
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09.07.2021 20:12 Ответить
Сейчас это начальство начнет отмазки лепить. По 5 лет тюрьми каждому, а нет, так надо создавать штрафбат и пусть бензин у сепаров сливают.
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09.07.2021 18:22 Ответить
И почему не берут в НАТО?Да,зебилы?
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09.07.2021 18:25 Ответить
От дерьмо...
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09.07.2021 18:26 Ответить
армия это срез общества .. и если в стране минимум 75% идиотов, то почему там должно быть иначе ....
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09.07.2021 18:28 Ответить
Я не знаю парни!!!! Порошенко не мог , Зеленский не может- кто может из этого совка сранного страну вывести!!!! Мы и сами пойдем - вам просто рулить надо!!!! Но если каждый чиновник вор , в армии такая хрень у меня в 96 году была, и сейчас тоже!!!! Бред!!!!
Что происходит??????
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09.07.2021 18:39 Ответить
в 2014 и 15 было такое во второй линии обороны...лично видел не единожды! А я смс отправлял до этого на 565....Обидно было...
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09.07.2021 19:51 Ответить
Зе у Вільнюсі: "треба посадити генерала Павловського - може, побояться бензин зливати для перепродажу".
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09.07.2021 18:41 Ответить
Стремительные реформы Гундосика, которыми он совсем недавно хвастался, в действии.
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09.07.2021 18:42 Ответить
Що за маячня?!!! "Сільська психлікарня"!!! Психоневрологічний фельдшерсько-акушерський пункт!!! Може й адресу пан журналіст вкаже? А я йому назву закладу куди йому слід звернуться перед тим як подібне писать!
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09.07.2021 18:45 Ответить
Немає тут нічого,крім гнилої держави та аморфних дегенератів, які у цьому смердячому болоті існують
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09.07.2021 18:51 Ответить
Неужели так тяжело купить топливо с специальным красителем, что бы было видно что оно ворованное из армии.
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09.07.2021 18:54 Ответить
Так в дидельку что то добавляли..что черная была....но это в 2016 году было..сейчас не знаю
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09.07.2021 19:00 Ответить
чота тревожно за наши вийсковие ряды...да и вообще это аморально - не время сейчас бензин сливать, кацап усиливается...
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09.07.2021 19:17 Ответить
не вірю, зливати зливають але не на магазін бензин соляра це як би бартер між частинами.Наприклад одна бригада витрачає ДП щоб розжитися дошками потім на ротаціі інша бригада возміщає ДП але забирає собі дошки і так по колу
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09.07.2021 19:17 Ответить
Тому вони і голосували за зеленського.
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09.07.2021 19:26 Ответить
Не повторюйте мантри шоколадних ботів, пік крадіжок палива в армії був в 2014 - 2016 роках (в період інтенсивних бойових дій)
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09.07.2021 19:39 Ответить
был! видел!
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09.07.2021 19:52 Ответить
вот именно так армия и разлагается.......
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09.07.2021 19:33 Ответить
Завжди зливали і продавали, особливо з 2014 по 2016 року а він не хоче!? Ату його!
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09.07.2021 19:35 Ответить
Парня надо оттуда забрать и пусть работает там, где борются с армейским воровством.
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09.07.2021 19:44 Ответить
Да вряд ли сейчас найдётся такая часть, чтоб не было там воровства.
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09.07.2021 22:31 Ответить
Моего племянника травили в фирме, частной, что не сливал дизель с фуры, на которой работал и показывал другой километраж....Верующий, уволился....
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09.07.2021 19:54 Ответить
А шо мы не в НАТО?...
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09.07.2021 20:11 Ответить
Вот из таких хлопцев и надо создавать армию, а не из воров, мошенников и проходимцев.
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09.07.2021 20:35 Ответить
Ну і хто зараз наживається на війні? А, зелене кодло?
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09.07.2021 21:13 Ответить
Респект пацану
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09.07.2021 21:56 Ответить
Ощущение что я читаю "Московский комсомолец" 1992 года выпуска, где писали как Абрамович барыжил армейским топливом.
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09.07.2021 22:16 Ответить
Не завидую пацану, которого УЖЕ упекли в психушку. Доказать невменяемым ЗЕленым свою вменяемость, при всех СВОИХ,- это задача почти невыполнимая. Вся надежда на напористость мамы. УДАЧИ ЕЙ, ГОЛУБУШКЕ!!!
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09.07.2021 22:39 Ответить
но вот я ему верю... такое есть.
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09.07.2021 22:58 Ответить
Самый честный парень!
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10.07.2021 00:30 Ответить
Стрелять таких надо, без разберательств.
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10.07.2021 00:36 Ответить
А где та, вице-спикер из Рады с туфлями? Если решила помочь армии языком, так сейчас пусть с высокой трибуны на работе поднимет срочно этот вопрос. Только хайпа тут не сорвать, одни шишки, потому и держит язык в попе.
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12.07.2021 15:10 Ответить
Хлопець молодець, не зламався. Тупого лайна теж вистачає, нажаль.
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25.06.2023 19:15 Ответить
 
 