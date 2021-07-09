Военнослужащий заявил об избиениях и травле из-за отказа сливать бензин с военной техники

Кирилл Бурда - военнослужащий 32-го реактивного артиллерийского полка ВМС ВС Украины. Он утверждает, что начальство избивал его, а сослуживцы травили, так как он отказался сливать с военных машин бензин для дальнейшей продажи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Я охранял в лесу технику. И они требовали, чтобы я пропускал машины военной части, которые будут заезжать и сливать бензин. Выезжать и вывозить его для продажи в магазины, расположенные рядом. То есть заставляли рядовых матросов переодеваться в гражданские вещи и сливать бензин" , - пояснил Бурда.

По словам военнослужащего, ему угрожали физическим насилием .

"Было такое, что меня по голове ударили. Сказали, что надо делать прививку против коронавируса. Я написал рапорт об отказе. Через несколько дней подбежал старший матрос и уколол меня шприцем в спину со словами: "Я тебя провакцинировал", - рассказал Бурда.

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Мать солдата Татьяна Бурда рассказала, что командиры принудительно поместили ее сына в сельскую психбольницу.

"Дотравились до того, что командир решил договориться в психбольнице. Там его напоили, в пищу подлили какую-то гадость. Насильно его затащили в сельскую психбольницу. Я потом звонила его руководству. Сказала, что солдаты - не рабы, а они - не рабовладельцы", - рассказала мать.

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Бурда обратился в спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере. Там зарегистрировали два производства - о дедовщине и превышении военнослужащими своих полномочий. В части назначили судебную проверку.