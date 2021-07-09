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Военком задержан на Черниговщине на взятке 1200 долл. за освобождение от срочной службы, - Нацполиция

Военком задержан на Черниговщине на взятке 1200 долл. за освобождение от срочной службы, - Нацполиция

В Черниговской области на взятке попался военнослужащий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

1200 долларов взятки требовал районный военный комиссар от местной жительницы. За эту сумму обещал решить вопрос о непризове ее сына на срочную военную службу. С целью сокрытия противоправной деятельности фигурант привлек посредника, и через него получал деньги за свои услуги.

Полицейские задокументировали два факта получения военкомом неправомерной выгоды по 600 долларов.

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Сейчас решается вопрос о сообщении офицеру и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6167) Нацполиция (16501) Черниговщина (1485) военкомат (458)


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Скоро вообще без военкомов останемся.
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09.07.2021 18:28 Ответить
В 13-м году таки чуть не остались.
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09.07.2021 18:46 Ответить
200-на бухло,штука-в загашник,че,норм,будни...
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09.07.2021 18:31 Ответить
г. Глухов Сумской области. предыдущего военкома взяли на взятке 3000 $. теперешний даже не стесняется и продолжает брать.
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09.07.2021 19:00 Ответить
Даааа, развели Говнокомандующий Зеленский с Министром обороны 111 статейным тараном и четырёхквартирным начальником Гениального штаба Хомчаком коррупцию в ВСУ. Дали ей, так сказать ЗЕлёный свет. По всем направления и во всех сферах.
Военком задержан на Черниговщине на взятке 1200 долл. за освобождение от срочной службы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2420
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09.07.2021 19:35 Ответить
Це военком Бобровицького району Чернігівської області. По відозвам гнида першоСтатейна. З незрозумілим послужним списком та родичами в засРашці які частенько навідуються до нього в гості!! Зелене бидло вміє підбирати кадри!!
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09.07.2021 20:18 Ответить
давно пора отменить эти призывы.
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09.07.2021 21:16 Ответить
 
 