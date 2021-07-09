Военком задержан на Черниговщине на взятке 1200 долл. за освобождение от срочной службы, - Нацполиция
В Черниговской области на взятке попался военнослужащий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
1200 долларов взятки требовал районный военный комиссар от местной жительницы. За эту сумму обещал решить вопрос о непризове ее сына на срочную военную службу. С целью сокрытия противоправной деятельности фигурант привлек посредника, и через него получал деньги за свои услуги.
Полицейские задокументировали два факта получения военкомом неправомерной выгоды по 600 долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщении офицеру и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
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