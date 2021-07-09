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Новости Борьба с коронавирусом
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124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис

124 млн грн из

Во время проверки расходования средств из фонда на борьбу с коронавирусом нашли финансовых нарушений на более чем 400 млн грн. 124 млн из этих денег украдены.

Об этом изданию "Гордон" рассказал глава Госаудитслужбы Геннадий Плис, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, всего было выделено 78 млрд грн средств, 66 млрд – использовано, 44 млрд – охвачено контролем.

"Мы увидели финансовых нарушений на 418 млн. 124 млн грн – средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально", – сказал он.

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В качестве примера Плис привел ситуацию, в которой больнице выделены средства из фонда на закупку препаратов, но главврач потратил их не по назначению – на кислородную станцию, потому что она была в тот момент нужнее для спасения пациентов. "Он действовал в соответствии с ситуацией. Формально это нарушение, потому что деньги выделялись для других целей, но никто ничего не украл", – пояснил глава Госаудитслужбы.

"А вот в те 124 млн грн входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь", – считает Плис.

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По его мнению, уровень нарушений оказался меньше, чем в других сферах, потому что все понимали, что этот фонд будут проверять. Кроме того, значительная его часть была потрачена на зарплаты врачам и Нацполиции, где не так много возможностей что-то нарушить.

Автор: 

Плис Геннадий (5) Госаудитслужба (88) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+22
малувато щось нарахував Пліс. Малувато... Напевне, те, що пішло в кишені Зе, д'єрмака, Тимошонки і прочого охвістя - навмисне "непомітив"
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09.07.2021 18:37
+22
124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 8685
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09.07.2021 18:42
+18
Парашенка марадьор! Астанавісь!
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09.07.2021 18:37
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"Клятий Вальцман! Зупинися".
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09.07.2021 18:35 Ответить
Для узеленских законы не писаны. Сами понимаете-монобольшинство!
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09.07.2021 18:36 Ответить
124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 8685
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09.07.2021 18:42 Ответить
Всього якісь несчастні лями! А де ті лярди, котрі туди заклали?
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09.07.2021 20:51 Ответить
То уже договорились китайцам слить.
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09.07.2021 20:53 Ответить
Парашенка марадьор! Астанавісь!
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09.07.2021 18:37 Ответить
малувато щось нарахував Пліс. Малувато... Напевне, те, що пішло в кишені Зе, д'єрмака, Тимошонки і прочого охвістя - навмисне "непомітив"
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09.07.2021 18:37 Ответить
тільки хотів написати - шось малувато... треба ще перевірити всі шпаринки )))
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09.07.2021 18:49 Ответить
Та не "шпаринки", а "кишеньки" і не "усі", а "зелені"...
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09.07.2021 19:02 Ответить
єта барига! бо при новій пречесній владі варавать то нєкому! клянусь дєвствєнностью мендель
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09.07.2021 18:39 Ответить
Конечно Порошенко вместе с Турчиновым. Больше некому клянусь анальной девственостью ЗЕленского!
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09.07.2021 18:43 Ответить
клянусь дєвствєнностью мендель в правом ухе !
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09.07.2021 18:49 Ответить
Я знаю кто это украл! Тарам тарам тарам это Порошенко! Ну не мог парень из народа старинного казацкого роду Зеленский это стелать! Абырваг абырваг БеБеБЕ
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09.07.2021 18:41 Ответить
А шо делать? Наркота больно подорожала. И мустанги тоже недешевые.
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09.07.2021 18:43 Ответить
Бєзвєстіпропавшиміцирк уродів
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09.07.2021 18:43 Ответить
Главное итог: "...Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь...". То есть украли и пофиг.Источник: https://censor.net/ru/n3276209
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09.07.2021 18:46 Ответить
От цікаво а Наталочка Мосейчук про це розкаже виборцям ЗЕ на Г+Г?
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09.07.2021 18:51 Ответить
Ага! Разом з "борщовим набором"!😊
Курвищі зараз це - нецікаво!
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09.07.2021 19:05 Ответить
Ну, нет, значит нет.. (с)

124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 5961
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09.07.2021 18:47 Ответить
И ШО???
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09.07.2021 18:47 Ответить
И всё.
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09.07.2021 18:49 Ответить
Побалакали...
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09.07.2021 18:51 Ответить
На нет и Венедиктовой нет!
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09.07.2021 18:52 Ответить
читаю аргументацию, и складывается впечатление что человек бредит...
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09.07.2021 18:49 Ответить
и это только начало!!! )))
120 млн не их уровень))))
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09.07.2021 18:50 Ответить
Крадуть так, як навіть Яник не наважувався.
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09.07.2021 18:50 Ответить
124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 8523
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09.07.2021 18:51 Ответить
)))
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09.07.2021 18:54 Ответить
Не "вижити", а "ВЖИТИ".
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09.07.2021 19:04 Ответить
Я бы удивился, если бы статья называлась -" Ни один миллион не был украден из фонда"
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09.07.2021 18:51 Ответить
124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 6270
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09.07.2021 18:54 Ответить
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09.07.2021 18:59 Ответить
Ну, коноплі - то не зовсім дерева, але вищі за бубачку бувають...
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09.07.2021 19:05 Ответить
)))!
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09.07.2021 19:08 Ответить
"Ці руки нічого не крали - 2"- ЗЕверсія 2.0
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09.07.2021 18:54 Ответить
124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 5439
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09.07.2021 19:06 Ответить
124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 2180
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09.07.2021 19:02 Ответить
Найти виновных и расстрелять на#уй, потом извиниться, что так сурово!
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09.07.2021 19:05 Ответить
Вот твари...,надеюсь, деньги все же пойдут по назначению- чтоб эти деньги себе на лекарства украли,и они им не помогли.
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09.07.2021 19:08 Ответить
Ішаки-дєрьмаки-хламідії не збираються тут жити.
Україна для їх - корито, яке, вижравши, - перекинуть та підуть далі!
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09.07.2021 19:14 Ответить
Да вы что!! Не может такого быть! Среди украинцев вор!
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09.07.2021 19:16 Ответить
Во всех цивилизованных странах, деньги выделенные бюджетом на ковид, тратились на борьбу с пандемией, но только в Украине, где клоун презедент, ковидный фонд тратился на судей, мусоров, стройки и дороги, а лечение ковида в стране происходило исключительно за счет больных. Теперь можно ржать!
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09.07.2021 19:17 Ответить
Агов, зебіли ... це Порошенко вкрав чи у вас нарешті визріє прізвище виного ?
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09.07.2021 19:24 Ответить
124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 5779
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09.07.2021 19:29 Ответить
на нет и суда нет
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09.07.2021 19:30 Ответить
Чого ж о то нас в НАТО не беруть.....?
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09.07.2021 19:31 Ответить
124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис - Цензор.НЕТ 7055
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09.07.2021 20:02 Ответить
кошмар
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09.07.2021 20:10 Ответить
Похоже, куртку за 620 тысяч, министру здравоохранения Степанову, придется вернуть!
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09.07.2021 20:12 Ответить
Порошенко, прекрати воровать!!!!!
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09.07.2021 20:16 Ответить
Бред сивой кобылы. Из 66 ярдов КОВИДНОГО ФОНДА,потрачено на борьбу с ковидом процентов15. Остальное бубочка приказал отправиль на " Велыке Крадівництво". Это считается у Плиса "Целевым использованием"? Главврач вместо кислородных масок купил кислородную станцию-"нецелевое", а распил медицинского фонда на дороги-кашена целевое!
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09.07.2021 22:05 Ответить
Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3276209

я думаю там ярдами пионерили...)))
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09.07.2021 22:57 Ответить
По великому крадівництві оточення Зеленського вкрало понад 1 млрд доларів, повідомив Тарас Березовець з посиланням на Kyiv post. Лерос каже, що відкати складають 40 - 45%.
https://www.youtube.com/watch?v=4Tl2W2cAFIE
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10.07.2021 00:13 Ответить
Твари не нажрутся - ничего скоро ребаланс природы во всём мире и деньги будут не нужны
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10.07.2021 00:42 Ответить
Зачем давать ссылку на этого замазанного в гиркинском говне презерватива?
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12.07.2021 15:12 Ответить
 
 