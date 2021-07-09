124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис

Во время проверки расходования средств из фонда на борьбу с коронавирусом нашли финансовых нарушений на более чем 400 млн грн. 124 млн из этих денег украдены.

Об этом изданию "Гордон" рассказал глава Госаудитслужбы Геннадий Плис, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, всего было выделено 78 млрд грн средств, 66 млрд – использовано, 44 млрд – охвачено контролем.

"Мы увидели финансовых нарушений на 418 млн. 124 млн грн – средства, которые, скажем так, исчезли. Часто звучит, что из фонда украли более 400 млн грн, но это не так. Речь о финансовых нарушениях, а это не всегда аморально", – сказал он.

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В качестве примера Плис привел ситуацию, в которой больнице выделены средства из фонда на закупку препаратов, но главврач потратил их не по назначению – на кислородную станцию, потому что она была в тот момент нужнее для спасения пациентов. "Он действовал в соответствии с ситуацией. Формально это нарушение, потому что деньги выделялись для других целей, но никто ничего не украл", – пояснил глава Госаудитслужбы.

"А вот в те 124 млн грн входит, например, завышение объема выполненных работ. Поэтому мы считаем эти деньги похищенными. Большая сумма. Но если оценивать объемы финансирования в целом, то это невысокий уровень потерь", – считает Плис.

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По его мнению, уровень нарушений оказался меньше, чем в других сферах, потому что все понимали, что этот фонд будут проверять. Кроме того, значительная его часть была потрачена на зарплаты врачам и Нацполиции, где не так много возможностей что-то нарушить.