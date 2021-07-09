Венедиктова забрала у своего заместителя Мамедова все направления, за которые он отвечал

Приказом Генерального прокурора Ирины Венедиктовой перераспределены обязанности между руководством Офиса генпрокурора. Документом предусмотрено, что подразделения, которые подчинялись земгенпрокурору Гюндузу Мамедову передаются другим заместителям.

В частности, Департамент защиты прав детей и противодействия насилию перешел в подчинение замгенпрокурора Мустецю, а Тренинговый центр по подготовке прокуроров – Симоненко.

Обязанности Мамедова документом не предусмотрены. Чем он будет заниматься и останется ли работать в Офисе генпрокурора непонятно.

По данным источника Цензор.НЕТ, приказа об его увольнении на данный момент нет. Но не исключено, что с ним поступят также, как с бывшим замгенпрокура Любовичем, должность которого сократили после перераспределения полномочий. Это произошло после того, как Любович подписал подозрения судьям Окружного админсуда Киева.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".