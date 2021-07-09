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Новости Силовики
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Венедиктова забрала у своего заместителя Мамедова все направления, за которые он отвечал

Венедиктова забрала у своего заместителя Мамедова все направления, за которые он отвечал

Приказом Генерального прокурора Ирины Венедиктовой перераспределены обязанности между руководством Офиса генпрокурора. Документом предусмотрено, что подразделения, которые подчинялись земгенпрокурору Гюндузу Мамедову передаются другим заместителям.

В частности, Департамент защиты прав детей и противодействия насилию перешел в подчинение замгенпрокурора Мустецю, а Тренинговый центр по подготовке прокуроров – Симоненко.

Обязанности Мамедова документом не предусмотрены. Чем он будет заниматься и останется ли работать в Офисе генпрокурора непонятно.

По данным источника Цензор.НЕТ, приказа об его увольнении на данный момент нет. Но не исключено, что с ним поступят также, как с бывшим замгенпрокура Любовичем, должность которого сократили после перераспределения полномочий. Это произошло после того, как Любович подписал подозрения судьям Окружного админсуда Киева.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, после того, как из подчинения Мамедова забрали Департамент, расследовавший преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, в его поддержку выступили общественные организации. Но департамент ему не только не вернули, но и лишили его доступа к гостайне.

Правозащитники говорят, что генпрокурор Ирина Венедиктова, обосновывая отстранение своего заместителя Гюндуза Мамедова от руководства "департаментом войны", ссылалась некие "тайные письма СБУ".

Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной отстранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Автор: 

правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Мамедов Гюндуз (115) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+14
йде зачистка. Чимось не догодив Мамедов.
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09.07.2021 18:38
+11
Шапито последовательно выполняет требования *****, передаваемые через Козака Ермаку.
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09.07.2021 18:46
+10
СБУ времен Зеленского сорвали спецоперацию и расстреляли украинского героя разведчика диверсанта Шведа.
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09.07.2021 18:43
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Теперь будет сама за всё отвечать...
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09.07.2021 18:38 Ответить
Так даже лучше. Не будет круговой поруки.
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09.07.2021 18:39 Ответить
Цікаво і куди вона подінеться ???)))
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09.07.2021 18:53 Ответить
Гюндуз Мамедов не продается. Сказал в лицо Венедиктовой на совещании.
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09.07.2021 23:24 Ответить
йде зачистка. Чимось не догодив Мамедов.
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09.07.2021 18:38 Ответить
СБУ времен Зеленского сорвали спецоперацию и расстреляли украинского героя разведчика диверсанта Шведа.
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09.07.2021 18:43 Ответить
но он им назло выжил (хотя 8 пуль не укусы комара)
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09.07.2021 18:51 Ответить
Шапито последовательно выполняет требования *****, передаваемые через Козака Ермаку.
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09.07.2021 18:46 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!! )))
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09.07.2021 18:52 Ответить
Терпіть телепні,земля крістьянам,фабрікі рабочім,Чи це вже було?
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09.07.2021 18:56 Ответить
Концлагерь "Изоляция": как прокурорские "слуги народа" пособничают России
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw&t=185s
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09.07.2021 18:56 Ответить
На гілляку курву.
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09.07.2021 19:11 Ответить
Походу кремльовскіє уж пошлі в откритую. На щось розраховують
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09.07.2021 19:15 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває та прогресує !!!)))
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09.07.2021 19:53 Ответить
Любовича попросили на вихід, не за справу ОАСКа, а за систематичні порушення та використання прокуратури як кишенькового засобу помсти та збагачення - https://inpress.ua/ru/politics/62785-prokurorskiy-bespredel-kak-ekszam-venediktovoy-*********-ustroil-travlyu-byvshemu-zyatyu
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09.07.2021 19:50 Ответить
Видать жадина...
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09.07.2021 20:47 Ответить
ось і зелена сопля стає диктатором - таким собі ***********
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09.07.2021 21:42 Ответить
Сейчас в Украине идут те же процессы, которые творил в свое время Янукович в 2010 году, тогда это был Антиконституционный переворот в чистом виде, сейчас делают по-тихому. Украина стоит на грани полного развала и позорной сдачи в лапы путину. Проснитесь же наконец, или хотите быть рабами путина и вас все устраивает?
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09.07.2021 22:23 Ответить
Дурочку подставляют, а она думает, что не сядет
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12.07.2021 15:14 Ответить
 
 