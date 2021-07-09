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Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ, – пресс-секретарь президента Никифоров

Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ, – пресс-секретарь президента Никифоров

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд провели телефонный разговор.

Об этом сообщил новоназначенный пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние 2 недели. Это касается документов про ВККС, ВСП, закона о корпоративном управлении, закона о СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними идет. Собеседники также коснулись ситуации в "Нафтогазе", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ в пятницу.

Также, по словам Никифорова, "собеседники обсудили ситуацию в Беларуси". "Была выражена обеспокоенность тем, что происходит там сейчас", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОП

Кроме того, Ермак и Нуланд обсудили "некоторые вопросы безопасности, которые связаны с российскими военными учениями "Запад-2021".

Автор: 

Нуланд Виктория (314) Ермак Андрей (1265) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+10
За "убиенного брата" не упоминали?
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09.07.2021 19:13
+10
Опять Ермак?Гоните накуй этого проходимца.
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09.07.2021 19:18
+9
И вообще - кто такой Ермак, завхоз, любимый Зели. Для украинского народа он - никто, к тому же внедренная агентура Кремля, работающая на врага во вред Украине.
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09.07.2021 19:28
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За "убиенного брата" не упоминали?
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09.07.2021 19:13 Ответить
И вообще - кто такой Ермак, завхоз, любимый Зели. Для украинского народа он - никто, к тому же внедренная агентура Кремля, работающая на врага во вред Украине.
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09.07.2021 19:28 Ответить
Зєйлупінці вкотре навішали лапші на вуха американцям. Янкі зробили вигляд, що повірили.
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09.07.2021 19:13 Ответить
обеспокоенность выражена была, понятно)) Ермак навешал Вике лапшу, что реформы идут, огоооого! Реформы - это наше второе имя!)
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09.07.2021 19:15 Ответить
Опять Ермак?Гоните накуй этого проходимца.
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09.07.2021 19:18 Ответить
Нікіфоров вже встиг вляпатися в ЗЕлайно в перший же день
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09.07.2021 19:22 Ответить
https://twitter.com/Punisher_Cat
https://twitter.com/Punisher_Cat

Alex Petrov

@Punisher_Cat

·https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1413519982286229505 54 хв

- Алльо… Эта радиостанция, «Цирк на Банковой»?
- Да! Вы в прямом эфире.
- А поставьте для чуваков из Офиса Президента песню… «Наркомани на городі».
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09.07.2021 19:23 Ответить
С Ермаком иностранцы должны или про убиенного брата говорить или наоборот про воскресшего.
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09.07.2021 19:26 Ответить
Они "снова говорят на разных языках" -как пишет предыдущий комментатор,

https://censor.net/ru/user/485749, "навешал Вике лапшу, что реформы идут, огоооого!". Навешивал! Вот скоро будет 30-ть лет навешивания... Учились навешивать... Мастерство навешивания Úrbi et órbi/городу и миру совершенствовали от президента к президенту: Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, - Кучма, Ющенко, Янукович в и сам в себе в одном... флаконе... Вот и молодое поколение приняло эстафету от старших товарищей...
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09.07.2021 19:28 Ответить
сумніваюсь, що Вікторія захотіла з ним розмовляти... Дочекаємось відповідного повідомлення з держдепу, про що мова йшла.
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09.07.2021 19:30 Ответить
дерьмак хоть Нуланд уговорил поговорить с ним... и пофиг про шо ))))
(просто ответила по-ошибке...)))) думала доставка пиццы)))))
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09.07.2021 19:33 Ответить
дерьмак хоть Нуланд уговорил поговорить с ним

Абсолютно не факт.
ОП ЗЕ постоянно врет насчет отношений и переговоров с США.
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09.07.2021 21:02 Ответить
и такое вполне возможно! даже очень )))
а мог и вообще... с автооветчиком пообщаться ))))
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09.07.2021 21:03 Ответить
завхоз занимается Безопасностью Украины!!
поцЗедент занимается утверждением зама зама второстепенной службы..
СБУ контрабасит и чмурит торговцев на рынках
95 квартал в жизнь!!
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09.07.2021 19:39 Ответить
"Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ, - пресс-секретарь президента Никифоров" - а вы говорили Зеленский, Зеленский! Президент-то оказывается - Ермак
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09.07.2021 19:47 Ответить
Похоже на то. Звонил-то он из кабинета президента. Правда потом этот телефон Штаты забанили. Видать решили ,что это не кабинет президента, а проходной двор - звонят кому не день. Теперь орийдется презиженту из МИДа звонить.
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09.07.2021 21:57 Ответить
Никифоров тоже наркоман?Или он уже забыл чей он пресс-секретарь?
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09.07.2021 20:00 Ответить
Та накладіть санкції на цих єрмаків, клоунів і всіх слуг. Хватить з ними панькатися
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09.07.2021 20:03 Ответить
- Куме! Ви знаєте - у нас в Україні з"явилася нова керівна посада вищої ланки - "крутіша" за самого президента!
- Яка?
- "Віце-президент з питань міжнародної політики"
- І хто ж її обіймає?
- Єрмак!!!
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09.07.2021 20:42 Ответить
Весьма сомнительно, учитывая, что Вашингтон уже несколько раз явно дал понять, что с Ермаком говорить не будут.
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09.07.2021 21:00 Ответить
очередная шмендель.
ермак. с нуланд)))). обсудил))).
с этой помощницей младшего китайского клоуна будет кто-то говорить?
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09.07.2021 21:23 Ответить
клоунада
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09.07.2021 22:14 Ответить
Еще бы Нуланд была в курсе, что говорила с дерьмаком)))
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09.07.2021 23:44 Ответить
Не-а, не обсуждали они реформы. Да и не реформы тоже не обсуждали. Поздравляю, менделя соврамши
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09.07.2021 23:46 Ответить
 
 