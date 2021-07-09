Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ, – пресс-секретарь президента Никифоров
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд провели телефонный разговор.
Об этом сообщил новоназначенный пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обсудили прогресс, которого достигла Украина за последние 2 недели. Это касается документов про ВККС, ВСП, закона о корпоративном управлении, закона о СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними идет. Собеседники также коснулись ситуации в "Нафтогазе", - заявил Никифоров на брифинге для СМИ в пятницу.
Также, по словам Никифорова, "собеседники обсудили ситуацию в Беларуси". "Была выражена обеспокоенность тем, что происходит там сейчас", - отметил он.
Кроме того, Ермак и Нуланд обсудили "некоторые вопросы безопасности, которые связаны с российскими военными учениями "Запад-2021".
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Alex Petrov
@Punisher_Cat
·https://twitter.com/Punisher_Cat/status/1413519982286229505 54 хв
- Алльо… Эта радиостанция, «Цирк на Банковой»?
- Да! Вы в прямом эфире.
- А поставьте для чуваков из Офиса Президента песню… «Наркомани на городі».
https://censor.net/ru/user/485749, "навешал Вике лапшу, что реформы идут, огоооого!". Навешивал! Вот скоро будет 30-ть лет навешивания... Учились навешивать... Мастерство навешивания Úrbi et órbi/городу и миру совершенствовали от президента к президенту: Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, - Кучма, Ющенко, Янукович в и сам в себе в одном... флаконе... Вот и молодое поколение приняло эстафету от старших товарищей...
(просто ответила по-ошибке...)))) думала доставка пиццы)))))
Абсолютно не факт.
ОП ЗЕ постоянно врет насчет отношений и переговоров с США.
а мог и вообще... с автооветчиком пообщаться ))))
поцЗедент занимается утверждением зама зама второстепенной службы..
СБУ контрабасит и чмурит торговцев на рынках
95 квартал в жизнь!!
- Яка?
- "Віце-президент з питань міжнародної політики"
- І хто ж її обіймає?
- Єрмак!!!
ермак. с нуланд)))). обсудил))).
с этой помощницей младшего китайского клоуна будет кто-то говорить?