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Новости Политика Украины
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Правый сектор (835) Авдеевка (1671) УБД (108) Министерство по делам ветеранов (179)

16 воинам-добровольцам ДУК "Правый сектор" вручены в Авдеевке удостоверения УБД, - Минветеранов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в прифронтовой Авдеевке вручила удостоверение участника боевых действий 16 воинам-добровольцам ДУК "Правый сектор" из Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

16 воинам-добровольцам ДУК Правый сектор вручены в Авдеевке удостоверения УБД, - Минветеранов 01

"Мне очень приятно сегодня здесь, в месте расположения вашего подразделения, вручить удостоверение вашим побратимам", - подчеркнула Лапутина во время встречи с военнослужащими в Авдеевке.

16 воинам-добровольцам ДУК Правый сектор вручены в Авдеевке удостоверения УБД, - Минветеранов 02

Командир 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) поблагодарил министра за то, что приехала и вручила ребятам удостоверения лично, подчеркнув, что для добровольцев это очень важно.

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16 воинам-добровольцам ДУК Правый сектор вручены в Авдеевке удостоверения УБД, - Минветеранов 03

Теперь еще 16 воинов-добровольцев смогут пользоваться социальными гарантиями, предоставленными защитникам Украины законодательством. Всего на настоящее время статус участника боевых действий предоставлен более 800 воинам-добровольцам, отметили в Минветеранов.

Также смотрите: 26 добровольцев батальона "Айдар" получили удостоверения УБД, - ОП. ФОТОрепортаж
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09.07.2021 19:53 Ответить
Гут! Нарешті то ПС відзначили як то..Вони завжди *пролітали* мимо (
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09.07.2021 19:54 Ответить
Тільки в цьому році якось більше почали видавати. Хлопці радіють, особливо ті, хто вже 5 рік поспіль воює.
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09.07.2021 20:34 Ответить
Та звичайно!Хлопцям і приємно і мотивація все ж таки ..
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09.07.2021 20:46 Ответить
"Правый сектор"/ Российский наемник: "Половина ополченцев - из России. Мы возьмем Львов" 26.07.14. -Уралец Сергей ,десантник : Харьков наша земля, наш русский мир. Если "Правый сектор" не задавить, они пойдут в Россию. А что вы делали с пленными?- "правосеков" в плен не брали, расстреливали.
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09.07.2021 20:03 Ответить
Четыреждыуклонист. Зеленський з "Кварталом 95" давав концерт у захопленій Горлівці/ Зеленский для меня как племянник! Жириновский.
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09.07.2021 21:25 Ответить
Супер!
Вітаю !
Але сепарам дають посади і владу. Отак....
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09.07.2021 22:01 Ответить
А повернуться додому, то фсбу посадить за незаконне поводження зі зброєю і участь у нвф.
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10.07.2021 06:16 Ответить
 
 