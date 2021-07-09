16 воинам-добровольцам ДУК "Правый сектор" вручены в Авдеевке удостоверения УБД, - Минветеранов. ФОТО
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Сегодня министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в прифронтовой Авдеевке вручила удостоверение участника боевых действий 16 воинам-добровольцам ДУК "Правый сектор" из Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
"Мне очень приятно сегодня здесь, в месте расположения вашего подразделения, вручить удостоверение вашим побратимам", - подчеркнула Лапутина во время встречи с военнослужащими в Авдеевке.
Командир 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи) поблагодарил министра за то, что приехала и вручила ребятам удостоверения лично, подчеркнув, что для добровольцев это очень важно.
Теперь еще 16 воинов-добровольцев смогут пользоваться социальными гарантиями, предоставленными защитникам Украины законодательством. Всего на настоящее время статус участника боевых действий предоставлен более 800 воинам-добровольцам, отметили в Минветеранов.
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