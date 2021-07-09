Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ. ВИДЕО

Егор Клецов называл войну на востоке Украины "внутренним конфликтом", а в 2015 году в интервью подконтрольному оккупантам Донецкому телевидению сожалел, что "в Украине не видели горя смерти близких".

О назначении Клецова на должность директора ПАО "Николаевская теплоэнергоцентраль" сообщает местное издание "Никвести", информирует Цензор.НЕТ.

Клецов отметил, что его кандидатуру выбрали на конкурсе.

"Конкурс состоялся 6 июля, мне сказали, что моя кандидатура принята", - сказал он.

Сейчас в Фонде госимущества проходит процедура его оформления на должность. Ожидается, что Клецова представят коллективу в понедельник, 12 июня.

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Клецов является руководителем проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины" на "Николаевоблтеплоэнерго". Он баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа". Но снял свою кандидатуру, когда в соцсетях стали его обсуждать интервью телеканалу "Новороссия ТВ", записанное в 2015 году.

Тогда Клецов говорил следующее: "К сожалению, в Украине не видели горя смерти близких. К сожалению, в Украине не видели того масштаба разрушения домов, семей, того масштаба постоянного страха, готовности куда-то бежать, готовности куда-то ехать. Это только надо пережить".

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Он также утверждал, что Украина становится "государством с идейной накачкой", потому что "трактуется смерть близкого человека как смерть героя".

Клецов внесен в базу "Миротворец" как "Сепаратист, антиукраинский пропагандист. Провокатор".