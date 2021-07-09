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Новости Общество
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назначение (1956) Николаев (1810) сепаратизм (11306) ТЭЦ (50) Клецов (2)

Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Егор Клецов называл войну на востоке Украины "внутренним конфликтом", а в 2015 году в интервью подконтрольному оккупантам Донецкому телевидению сожалел, что "в Украине не видели горя смерти близких".

О назначении Клецова на должность директора ПАО "Николаевская теплоэнергоцентраль" сообщает местное издание "Никвести", информирует Цензор.НЕТ.

Клецов отметил, что его кандидатуру выбрали на конкурсе.

"Конкурс состоялся 6 июля, мне сказали, что моя кандидатура принята", - сказал он.

Сейчас в Фонде госимущества проходит процедура его оформления на должность. Ожидается, что Клецова представят коллективу в понедельник, 12 июня.

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Клецов является руководителем проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины" на "Николаевоблтеплоэнерго". Он баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа". Но снял свою кандидатуру, когда в соцсетях стали его обсуждать интервью телеканалу "Новороссия ТВ", записанное в 2015 году.

Тогда Клецов говорил следующее: "К сожалению, в Украине не видели горя смерти близких. К сожалению, в Украине не видели того масштаба разрушения домов, семей, того масштаба постоянного страха, готовности куда-то бежать, готовности куда-то ехать. Это только надо пережить".

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Он также утверждал, что Украина становится "государством с идейной накачкой", потому что "трактуется смерть близкого человека как смерть героя".

Клецов внесен в базу "Миротворец" как "Сепаратист, антиукраинский пропагандист. Провокатор".
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Топ комментарии
+98
Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ - Цензор.НЕТ 6828
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09.07.2021 20:11
+87
в часи клоунів такі новини давно не дивують...лише розмір пиз..цю показують
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09.07.2021 20:10
+70
Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ - Цензор.НЕТ 3269
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09.07.2021 20:16
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Страница 2 из 2
что странно, что украинцев в этой власти почти нет, евреи, россияне, абхазцы, армяне... украинцы, получается, только на фронте
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10.07.2021 07:44 Ответить
100500!
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11.07.2021 10:15 Ответить
Чтоб эта **** не сожалела , надо ему в присутствии жены и любовницы отрезать яйца и вручить женщинам по одному.....
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11.07.2021 10:15 Ответить
Сколько же гнили вылезло с этой лупоглазой мрзью из семейства гномов
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11.07.2021 22:46 Ответить
Те, кто назначал:
1. не знал - кто он. Это значит. отдел кадров для высшего звена чиновников не умеет работать.
2. это сделано умышленно, дабы чиновника всегда можно было привлечь, если он не делится.
Каков из этих вариантов хуже, даже не знаю. Кто как считает? Или есть еще варианты?
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10.07.2021 10:41 Ответить
Так цього 3,14роса хтось же ж "обрали"...
Розставляють у критичні точки...
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10.07.2021 13:25 Ответить
Навколо багато тварин яких не виховаєш ,їм тільки дресируванням вказувати напрямок руху тримаючи на палиці кусень сала.
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10.07.2021 15:27 Ответить
прикольно каких то бомжей чуханов и сепаров назначают на такие должности..
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10.07.2021 15:35 Ответить
що взагалi робиться при зеленiй шоблi? призначення Зелупою на пости отаких ...
це все на голову не налазить...

ось тобi, гидота, масштаб. людє бамбаса пiлять...

Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7689 Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ - Цензор.НЕТ 6075



путин введи войска, да не вопрос...получите



https://youtu.be/vL1c-rLouhU

Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7538


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10.07.2021 16:39 Ответить
який дивний хАхол. Може він сліпий і не бачить, що українці бачать смерть близьких? Рекомендую йому сходити до окуліста....
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10.07.2021 20:07 Ответить
Так «не видели горя смерти близких» или «трактуется смерть близкого человека как смерть героя» - логика, как всегда, своя - на что захочу, на то и наверчу.
Теперь, наверное, будет патриотом и перейдёт на украинский.
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10.07.2021 21:47 Ответить
Як же добре, що "рішучі реформатори" розробили такі умови конкурсів, в яких про сепаратизм жодного слова.
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10.07.2021 22:52 Ответить
Як на мене - це чергова атака ЗЕ влади, як слуг ворожого народу, на енергетичну незалежність України. Додайе сюди дії Ахметова по одноосібному захопленню енерго ринка!
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11.07.2021 08:30 Ответить
Ще не час повернути Пороха?!
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11.07.2021 09:59 Ответить
та не перемайтесь! в 2015 році цей прищ з берегів Волги не відав як воно повернеться і щось там говорив сепарам. Он багаторазовий депутат Соболев той у 2014 році прямо, без еківоков говорив, що "академік" (один із співголів рускаго міра) є його однокласником по школі в Запоріжжі і вони є друзями. Це вже потім, коли сурков нагнав академіка в шию від фюрера, соболев почав говорити, що він не поділяє скрепи рускаго міра І шо ? а нічого. Цікаво друге, цей малюсінький перець в обленерго має тему -енергозбереження у всіх формах. А конкретна тема його - висушування березового лубка для плетення лаптей, висушування готової продукції (лаптей) без застосуванн невідновлюваних джерел електричної енергії а також підвищення ходових властивостей лаптей з попереднім замочуванням у відновлюваних джерелах енергії.
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11.07.2021 10:50 Ответить
Сколько же гнили вылезло с этой лупоглазой мрзью из семейства гномов
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11.07.2021 22:45 Ответить
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