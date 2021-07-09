Внесенный в базу "Миротворца" Клецов, жалевший, что "в Украине не видели смерти близких", возглавил Николаевскую ТЭЦ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Егор Клецов называл войну на востоке Украины "внутренним конфликтом", а в 2015 году в интервью подконтрольному оккупантам Донецкому телевидению сожалел, что "в Украине не видели горя смерти близких".
О назначении Клецова на должность директора ПАО "Николаевская теплоэнергоцентраль" сообщает местное издание "Никвести", информирует Цензор.НЕТ.
Клецов отметил, что его кандидатуру выбрали на конкурсе.
"Конкурс состоялся 6 июля, мне сказали, что моя кандидатура принята", - сказал он.
Сейчас в Фонде госимущества проходит процедура его оформления на должность. Ожидается, что Клецова представят коллективу в понедельник, 12 июня.
Клецов является руководителем проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины" на "Николаевоблтеплоэнерго". Он баллотировался в депутаты Николаевского городского совета от партии "Слуга народа". Но снял свою кандидатуру, когда в соцсетях стали его обсуждать интервью телеканалу "Новороссия ТВ", записанное в 2015 году.
Тогда Клецов говорил следующее: "К сожалению, в Украине не видели горя смерти близких. К сожалению, в Украине не видели того масштаба разрушения домов, семей, того масштаба постоянного страха, готовности куда-то бежать, готовности куда-то ехать. Это только надо пережить".
Он также утверждал, что Украина становится "государством с идейной накачкой", потому что "трактуется смерть близкого человека как смерть героя".
Клецов внесен в базу "Миротворец" как "Сепаратист, антиукраинский пропагандист. Провокатор".
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1. не знал - кто он. Это значит. отдел кадров для высшего звена чиновников не умеет работать.
2. это сделано умышленно, дабы чиновника всегда можно было привлечь, если он не делится.
Каков из этих вариантов хуже, даже не знаю. Кто как считает? Или есть еще варианты?
Розставляють у критичні точки...
це все на голову не налазить...
ось тобi, гидота, масштаб. людє бамбаса пiлять...
путин введи войска, да не вопрос...получите
https://youtu.be/vL1c-rLouhU
Теперь, наверное, будет патриотом и перейдёт на украинский.