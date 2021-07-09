РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15819 посетителей онлайн
Новости Происшествия
4 062 9
Днепропетровщина (2131) оружие (8172) Нацполиция (15023) правоохранительные органы (2928)

Оперативник полиции, возивший в автомобиле незарегистрированный автомат и патроны, задержан на Днепропетровщине. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепропетровской области сотрудника полиции уличили в незаконном хранении автомата Калашникова и патронов к нему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативник полиции, возивший в автомобиле незарегистрированный автомат и патроны, задержан на Днепропетровщине 01

В поле зрения работников Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попал сотрудник полиции города Покров. Установлено, что оперуполномоченный полиции без разрешительных документов хранил автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Во время санкционированного обыска в автомобиле фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли АКС-74У, магазин и почти 400 боевых патронов калибра 5,45 мм. Полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также смотрите: Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативник полиции, возивший в автомобиле незарегистрированный автомат и патроны, задержан на Днепропетровщине 02

Сейчас ему вручено подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство о избрании меры пресечения. За незаконное хранение оружия и боеприпасов сотрудник полиции может попасть за решетку на срок до 7 лет.

Также смотрите: Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отмажется, ****! Скажет, мол ожидал нападение ***** на Украину
показать весь комментарий
09.07.2021 20:36 Ответить
Честный видать, от коррупционеров и взяточников планировал отстреливаться до последнего.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:36 Ответить
Вероятно врагов имел много ...
показать весь комментарий
09.07.2021 20:46 Ответить
Ага, может попасть за решётку, но вот только хрен он попадёт, ну как обычно...
показать весь комментарий
09.07.2021 20:47 Ответить
"Не моё. Нашел в поле около березы, вез сдавать в участок".

А премия будет?...
показать весь комментарий
09.07.2021 20:59 Ответить



Griboff Оперативник полиции, возивший в автомобиле незарегистрированный автомат и патроны, задержан на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 1461

@Griboff1

Я тоже хотел поржать, проезжая мимо базы Motor Sich. Но не до жартів.
Такой грубокий оральный секс лукашенку не каждый сможет сделать в Украине.
На руках у чувака кровь тысяч, а Мотор Сич ему флаги вывешивает. Збсь!

Оперативник полиции, возивший в автомобиле незарегистрированный автомат и патроны, задержан на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 6634
показать весь комментарий
09.07.2021 21:06 Ответить
"Оперативник полиции, возивший в автомобиле незарегистрированный автомат и патроны, задержан на Днепропетровщине..."

3 варіанти:
1. Якщо збирався застрелити москаля, то зброю віддати і подякувати.
2. Якщо застрелив москаля, то нагородити медаллю і виписати премію.
3. Якщо збирався когось пограбувати, то посадити.
показать весь комментарий
09.07.2021 21:42 Ответить
4,збирався москаля пограбувати
показать весь комментарий
09.07.2021 23:25 Ответить
Але тут без нагород, що награбує то його.
показать весь комментарий
10.07.2021 01:01 Ответить
 
 