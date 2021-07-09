Оперативник полиции, возивший в автомобиле незарегистрированный автомат и патроны, задержан на Днепропетровщине. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Днепропетровской области сотрудника полиции уличили в незаконном хранении автомата Калашникова и патронов к нему.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В поле зрения работников Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попал сотрудник полиции города Покров. Установлено, что оперуполномоченный полиции без разрешительных документов хранил автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.
Во время санкционированного обыска в автомобиле фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли АКС-74У, магазин и почти 400 боевых патронов калибра 5,45 мм. Полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас ему вручено подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство о избрании меры пресечения. За незаконное хранение оружия и боеприпасов сотрудник полиции может попасть за решетку на срок до 7 лет.
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А премия будет?...
Griboff
@Griboff1
Я тоже хотел поржать, проезжая мимо базы Motor Sich. Но не до жартів.
Такой грубокий оральный секс лукашенку не каждый сможет сделать в Украине.
На руках у чувака кровь тысяч, а Мотор Сич ему флаги вывешивает. Збсь!
3 варіанти:
1. Якщо збирався застрелити москаля, то зброю віддати і подякувати.
2. Якщо застрелив москаля, то нагородити медаллю і виписати премію.
3. Якщо збирався когось пограбувати, то посадити.