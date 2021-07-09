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Байден (1923) киберпреступление (740) хакер (35)

Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели.

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

"Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер с целью пресечения деятельности группировок, использующих вирусы-вымогатели и действующих из России, и заявил, что он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой, исходящей от компьютерных программ-вымогателей", - отмечается в нем.

В заявлении также говорится, что США будут делать все необходимое для защиты от кибератак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден планирует лично сообщить Путину, что думает о кибератаках российских хакеров

"Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и стратегически важной инфраструктуры", - подчеркивается в заявлении.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи. Псаки тогда же добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.

В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабная кибератака связанных с РФ хакеров затронула уже более тысячи компаний в 17 странах, - Bloomberg

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткоинами.

Псаки на брифинге в пятницу пояснила, что в ходе разговора Байдена с Путиным "пристальное внимание было уделено этой атаке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и ЕС будут совместно бороться с хакерскими атаками
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Топ комментарии
+18
Насильника просять не насилувати…Дуже просють…
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09.07.2021 21:22
+12
кацапы ведут себя как им и присуще - как типичные гопники. Пакостят и нарываются на ответку.
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09.07.2021 21:21
+10
дедушка Джо походу сдает, все хакеры на расии действуют по указанию кацапских спецслужб, просит он их ахренеть прям можно, куда этот мир катится ......
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09.07.2021 21:31
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кацапы ведут себя как им и присуще - как типичные гопники. Пакостят и нарываются на ответку.
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09.07.2021 21:21 Ответить
Скоро абамківець Джо Пуйла на колінах буде просити. Піднімає велич Америки.
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09.07.2021 21:25 Ответить
Там за Джо очень злые дядьки стоят... И тётки...
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09.07.2021 21:26 Ответить
Якби не Джо, то Трамп давно б здав Україну пуйлу.
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09.07.2021 21:33 Ответить
Тут не все так однозначно. Госдеп в последнее время сделал очень умный ход. Вывел свои легионы из Афганистана тем самым кинув монголоидную русню на амбразуру. И мы еще увидем как воины Ислама под знаменем талибана будут резать ваньюшек из коми и удмуртии. И будут делать это с превеликим удовольствием.
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09.07.2021 21:55 Ответить
Насильника просять не насилувати…Дуже просють…
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09.07.2021 21:22 Ответить
Забавно, что когда насильника настигает возмездие, он обычно оказывается в роли своих жертв...
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09.07.2021 21:24 Ответить
может орал?
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09.07.2021 21:23 Ответить
Может анал?
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10.07.2021 06:56 Ответить
и хакеров надо призвать...попризывать...ну вы поняли...что дело глупое и бесперспективное...
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09.07.2021 21:24 Ответить
"Уделили пристальное внимание атаке"... Надо запомнить перл. Интересно сколько он будет повторяться после долгожданного симпозиума в Женеве и очень важного диалога между сторонами? Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3572
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09.07.2021 21:25 Ответить
Трамп был *увый, ага, зато при Байдене, сплошная миролюбнисть.
***** будет наглеть настолько, насколько ему разрешат. А похоже сейчас ему разрешено ВСЁ
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09.07.2021 21:26 Ответить
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 215 Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5116
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09.07.2021 21:28 Ответить
Картинка не отвечает действительности. Он должен быть на столе и испражняться на бумаги.
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09.07.2021 21:30 Ответить
прізвал? байдя, тьі шо, куйло тупориле?
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09.07.2021 21:29 Ответить
Американский киберспец Майкл Тэлэн каже что Байден отказался от санкций Дональда Трампа...теперь доллар будет стоить 10 копеек Путлера..это паБЕДА РАБссии... Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7768 Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7768
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09.07.2021 21:29 Ответить
С учётом американских возможностей в данной области, почему бы не ответить всем потенциалом, так сказать??)
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09.07.2021 21:30 Ответить
дедушка Джо походу сдает, все хакеры на расии действуют по указанию кацапских спецслужб, просит он их ахренеть прям можно, куда этот мир катится ......
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09.07.2021 21:31 Ответить
Старий бовдур, ти забув добавити "пліз мр.Путін"
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09.07.2021 21:31 Ответить
Байден приподнял кремлёвскую крысу за ноздри и сделал последнее предупреждение....
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09.07.2021 21:31 Ответить
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5941 Ага. Пустозвоны предупреждают в 1001-й раз.
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09.07.2021 21:38 Ответить
ковбой уговаривает гопника Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2849

не могу представить картину , смешнее этой картины
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09.07.2021 21:32 Ответить
Помните Договор нацистской Германии и комуняцкого ГУЛАГа от 1939 года?Теперь есть Договор Байден-Путлер....74 года строили КАММУНИЗЬМУ...иеперь Путлер строить КАПИТАЛИЗЬМУ с Мавзолейной Рожей...Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8555
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09.07.2021 21:33 Ответить
Нужно так же помнить, что случилось в следствие этого договора в 41-м. И тогда па-рашка в одиночку не тянула ту войну, выгребла в основном за счет союзников, а сейчас у па-рашки нет союзников...
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09.07.2021 21:37 Ответить
А за Байдена, тут кто глотку рвал, не вы ли? А теперь, значит "есть Договор Байден-Путлер")).
-И когда уже украинцы научаться обращать внимание не на предвыборную риторику, а на факты (включая(что главное!) факты прошлого)?
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09.07.2021 21:38 Ответить
так кацапские хакеры сидят в кремле в соседнем с пуйло кабинете. Они даже через стенку перестукиваются. Старина Джо, не смеши мои тапочки Как бы уже давно не до смеха
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09.07.2021 21:35 Ответить
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7499 Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2122новый президент США Джо Путлер
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09.07.2021 21:36 Ответить
Ипанутое создание... Да он неадекват! Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3806
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09.07.2021 21:36 Ответить
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1392фюрер перестал быть убийцей... Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5181
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09.07.2021 21:39 Ответить
И шо ж такоє и опять...
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09.07.2021 21:42 Ответить
Старий бовдур...
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09.07.2021 21:44 Ответить
"Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то..." госдеп им. байдена пукнет себе в кулачёк.
_Ничего они против кремля предпринимать не хотят, причём категорически! Иначе не делали бы вид что США атакует не кремль, а какие-то самодеятельные хакеры вопреки воле кремля!
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09.07.2021 21:47 Ответить
Товарищ, что с вами? Москва призывам не верит! Вот ежели кан- кан со всей командой на Красной площади с женским визгом, тогда точно прекратят, хотя бы на время.
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09.07.2021 21:48 Ответить
Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5734 Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1510
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09.07.2021 21:48 Ответить
це якийсь неправильний Байден.
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09.07.2021 21:49 Ответить
Интересно - добьет Дырявый Бидон Америку, или еще большего дебила, типа Сандерса нужно выбрать?
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09.07.2021 21:49 Ответить
Коротше кажучи - "гопника" попередили : "Будеш "ху**внічать" - вломимо тим самим!"
В Україні прислів"я є: "Дядьку! Не засівай біду сусіду - жнивам не зрадієш!"
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09.07.2021 21:54 Ответить
_Байден - после всего что натворила фашисткая расия! - видите ли, призывает... Урод! Возьми бубен и иди в лес, там пляши вокруг с бубном вокруг костра и призывай сколько хочешь, гнилой, безответственный ублюдок!
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09.07.2021 21:55 Ответить
Внимание! Этот ублюдок - путлеровский бот!
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09.07.2021 22:37 Ответить
Позорище,это все равно что Буш,после 11 сентября позвонил бы бен ладену и попросил его не наносить больше урона америке,потому что он полон решимости еще раз ему позвонить и попросить.
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09.07.2021 21:57 Ответить
///важливо !!!
Хакери зламали сайт ВМС України і виклали дані учасників Sea Breeze

Хакери зламали сайт Військово-морських сил України і виклали у вільний доступ списки учасників міжнародних навчань Sea Breeze 2021 та інші документи, повʼязані з навчаннями.
Наразі сайт не доступний для відвідувачів, але на ньому є посилання на документи, зокрема списки персональних даних військовослужбовців. Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.
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09.07.2021 21:58 Ответить
Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9562 Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6830
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09.07.2021 21:59 Ответить
Нашел кого просить...Обвалите нефтегазовую отрасль Рашке, хакерской атакой. За подсказку не благодарите))
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09.07.2021 22:00 Ответить
Байден упустил из своей сферы влияния очень важный для Украины вопрос нашего преза комуняки, этого хитро.опого самоучку надо держать на коротком поводке, который из за своей авантюрной натуры может принести в Украину много беды, каждое его телодвижение должно быть под контролем.
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09.07.2021 22:18 Ответить
Байден закликає терористів не робити терористичних акцій і вбивств,якось жалюгідно,це виглядає.((
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09.07.2021 22:20 Ответить
***** выразил озабоченность .)))))))))))
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09.07.2021 22:36 Ответить
Обесзабоченность...
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09.07.2021 22:46 Ответить
Вспомнилось - "Разговор прошел в теплой дружественной обстановке", так писали во времена СССР, в какой нибудь газете типа Правды или Известий😁😁😁😁
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09.07.2021 23:28 Ответить
Народ, есть такая точка зрения: Против ***** работает клан Патрушева (ФСБ). На расии почти всегда свергали, или настойчиво просили уйти сцарей. ***** уже старое. Под него копают и приближают неизбежное. Те все хакерские атаки возможно были санкционированы не *****м, а кланом Патрушева для быстрейшего свержения сцаря. ***** понимает, что за его трон уже идет борьба и боится пикнуть, или оступится. Он и США боится (санкциями могут добить его режим) и своих. Это уже почти цугцванг. В Госдепе все понимают. У них сложный выбор. Наказать *****, но этим самым они помогут ястребам из ФСБ. Если ***** не отреагирует на просьбу Байдена то последний вынужден будет действовать. Следим за ситуацией...
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09.07.2021 23:53 Ответить
У кого конкретно есть такая точка зрения? Дайте почитать.
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12.07.2021 07:26 Ответить
он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2065
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10.07.2021 01:42 Ответить
Допустил допустимые войска.
Все же Трамп самый яйцеватый президент США.
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10.07.2021 05:01 Ответить
Почему создается впечатление, что хакеры из рфии, как и зеленые человечки в Крыму действуют по приказу хутина.
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10.07.2021 06:20 Ответить
Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6514 Байден у розмові з Путіним закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі, - Білий дім - Цензор.НЕТ 6537 .....ну как можно просить зеленого принимать меры против зеленых??? Это даже звучит смешно?

Вы вообще понимаете, что даже беженцы из Ирака( организованные!!) по своей сути не могут организоваться, чтобы ехать через Беларусь. И тот же Лукашенко, по своему уровню организации просто на это не тянет. Это стильный почерк забродившего зеленого кремлевского говна. Именно так и организовывались беженцы в Европу из той же Сирии, это заплесневелое кремлево - мокшанское быдло только может мыслить такими ходовочками. Нормальные люди, как мы с вами, не имеем даже таких понятий.
Искуственно создать волну переселенцев, разрушить дома, границы все это ТО!, чего просили....внимание!.....принять меры против хакеров! Га-га-га-га.
Не ну Байден как дитя с садика....
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10.07.2021 08:06 Ответить
Трудно мне представить, как бригады кремлёвских агитаторов, ходят по Иракским кишлакам и на арабском языке агитируют иракцев совершить марш бросок через Беларусь в Литву. Почему их там на месте иракские власти не арестовывают и почему о таких фактах пока никто не слышал? Какая эффективность таких действий, учитывая цену вопроса?
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12.07.2021 07:38 Ответить
Слабаки шо байден шо трамп таки якись безхребетни шо европа шо амерыка у ных на другый план видходять права людыны а бабало на перше далы кацапам побудуваты мист в наш крым тепер трубу газову в крыму симонс працюе а як же санкции хочеться знаты чому меркель так ненавыдыть украинцив
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10.07.2021 12:06 Ответить
Хакерские атаки совершаются в то время суток когда в россии день. Следовательно хакеры росияне. А вот в российских подъездах гадят по ночам. Наверное американцы.
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13.07.2021 07:23 Ответить
 
 