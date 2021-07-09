Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели.
,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.
"Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер с целью пресечения деятельности группировок, использующих вирусы-вымогатели и действующих из России, и заявил, что он полон решимости продолжать борьбу с глобальной угрозой, исходящей от компьютерных программ-вымогателей", - отмечается в нем.
В заявлении также говорится, что США будут делать все необходимое для защиты от кибератак.
"Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и стратегически важной инфраструктуры", - подчеркивается в заявлении.
Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если российские власти не смогут противодействовать на своей территории хакерам, которые угрожают иностранным компаниям при помощи вирусов-вымогателей, то Вашингтон сам займется решением этой задачи. Псаки тогда же добавила, что США поддерживают контакты по этой теме с высокопоставленными российскими официальными лицами.
В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса.
Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщило, что хакеры потребовали от Kaseya выкуп в размере $70 млн биткоинами.
Псаки на брифинге в пятницу пояснила, что в ходе разговора Байдена с Путиным "пристальное внимание было уделено этой атаке".
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***** будет наглеть настолько, насколько ему разрешат. А похоже сейчас ему разрешено ВСЁ
не могу представить картину , смешнее этой картины
-И когда уже украинцы научаться обращать внимание не на предвыборную риторику, а на факты (включая(что главное!) факты прошлого)?
_Ничего они против кремля предпринимать не хотят, причём категорически! Иначе не делали бы вид что США атакует не кремль, а какие-то самодеятельные хакеры вопреки воле кремля!
В Україні прислів"я є: "Дядьку! Не засівай біду сусіду - жнивам не зрадієш!"
Хакери зламали сайт ВМС України і виклали дані учасників Sea Breeze
Хакери зламали сайт Військово-морських сил України і виклали у вільний доступ списки учасників міжнародних навчань Sea Breeze 2021 та інші документи, повʼязані з навчаннями.
Наразі сайт не доступний для відвідувачів, але на ньому є посилання на документи, зокрема списки персональних даних військовослужбовців. Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.
Все же Трамп самый яйцеватый президент США.
Вы вообще понимаете, что даже беженцы из Ирака( организованные!!) по своей сути не могут организоваться, чтобы ехать через Беларусь. И тот же Лукашенко, по своему уровню организации просто на это не тянет. Это стильный почерк забродившего зеленого кремлевского говна. Именно так и организовывались беженцы в Европу из той же Сирии, это заплесневелое кремлево - мокшанское быдло только может мыслить такими ходовочками. Нормальные люди, как мы с вами, не имеем даже таких понятий.
Искуственно создать волну переселенцев, разрушить дома, границы все это ТО!, чего просили....внимание!.....принять меры против хакеров! Га-га-га-га.
Не ну Байден как дитя с садика....