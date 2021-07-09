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Права журналистов в Украине защищаются на том же уровне, что и права правоохранителей, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Права журналистов в Украине защищаются на том же уровне, что и права правоохранителей, - Геращенко

Региональные слушания по вопросам безопасности журналистов прошли сегодня, 9 июля, в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, сейчас прессу в Украине можно считать "четвертой властью", которая формирует мысли многих людей, но вместе с тем существуют реальные проблемы, связанные с журналистской деятельностью. С одной стороны, это недостаточная толерантность к прессе со стороны общества, а с другой - контроль СМИ теми или иными финансовыми группами.

"В Украине права журналистов защищены законодательством - в частности, статьями 171 и 345-1 Уголовного кодекса. Более того, они защищаются наравне с правами работников правоохранительных органов ", - отметил замминистра.

Начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров также отметил важность защиты прав медиасообщества. "Для более плодотворного взаимодействия и оперативного обмена информацией создан почтовый ящик для прямого диалога с представителями масс-медиа. Все сообщения, которые туда поступают, моментально обрабатываются и направляются для реагирования в соответствующие органы полиции ", - сказал он.

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По словам замначальника ГУ НП - начальника следственного управления Александра Саламахи, за последние пять лет следственными подразделениями полиции Одесской области зарегистрировано 93 производства по фактам уголовных преступлений в сфере профессиональной деятельности журналистов. По результатам расследования 17 производств направлены в суд.

Геращенко предложил обнародовать исчерпывающий перечень этих производств и информацию о состоянии расследования каждого дела. "Я считаю это одним из шагов в направлении качественного взаимодействия со средствами массовой информации. Мы постоянно работаем над тем, чтобы доверие к полиции росла, а это невозможно без поддержки масс-медиа ", - сказал чиновник.

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Топ комментарии
+5
Тарелки в ментовской столовке не очень жирные оказались...

Права журналистов в Украине защищаются на том же уровне, что и права правоохранителей, - Геращенко - Цензор.НЕТ 776
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09.07.2021 21:56
+3
и так же как права депутатов -наркоманов?
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09.07.2021 21:47
+3
Жиртрест двадцатку кг сбросил?
Но как был лживой и лицемерной свиньей, так и остался.
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09.07.2021 21:51
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"...дали пистолет, и крутись как хочешь."
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09.07.2021 21:44 Ответить
Ну хорошо, что хоть политических журналистов убивать сейчас перестали. Но про какой период Геращенко сейчас вещает? Он то уже давно при владi- Шеремет подтвердит, что убийств полит.журналистов никогда не было....
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09.07.2021 21:45 Ответить
если бы ты, его реально не знал, то не коверкал бы его фамилию.
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09.07.2021 22:05 Ответить
а права депутан??? они безграничны?
депутаны плевали и на журналюг и на ментов...да и на антоху в том перечне...
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09.07.2021 21:45 Ответить
и так же как права депутатов -наркоманов?
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09.07.2021 21:47 Ответить
Єдине, що мені подобається у Тохи, так те, що він гарно схуд. Але лайна в нього залишилося не менше ніж було. )))
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09.07.2021 21:47 Ответить
Я було подумав, що всім гарантуються рівні права і їх захист. А воно оно як...Правду кажуть: не вчи дурня балакать.
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09.07.2021 21:49 Ответить
В Україні ,на жаль, відсутня україннська державна влада ,нема з кого питати за виконання чи не виконання державних обов"язків !!!)))
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09.07.2021 22:36 Ответить
Жиртрест двадцатку кг сбросил?
Но как был лживой и лицемерной свиньей, так и остался.
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09.07.2021 21:51 Ответить
Тарелки в ментовской столовке не очень жирные оказались...

Права журналистов в Украине защищаются на том же уровне, что и права правоохранителей, - Геращенко - Цензор.НЕТ 776
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09.07.2021 21:56 Ответить
Загалом Україна здатна виконувати власні державні обов"язки відносно громадян України ??? )))
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09.07.2021 22:33 Ответить
Что-то я не видел, чтобы медведчуковская охрана оттесняла полицию как журналистов.
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10.07.2021 16:16 Ответить
 
 