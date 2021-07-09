Главные новости 9 июля: скандальные перестановки в ОП, нардеп Юрченко был под наркотиками

Экс-заместителя Табачника назначили замруководителя ОП, вместо Мендель теперь - Никифоров, все обсуждают ДТП с бывшим "слугой народа" Юрченко под наркотиками, - главные новости Украины 9 июля.

Перестановки в ОП

Должность замруководителя ОП получил Алексей Днепров, который во времена Януковича был заместителем министра образования Дмитрия Табачника. На этой должности он сменил Юрия Костюка, который теперь будет советником президента.

А новым руководителем Аппарата ОП назначена кадровый дипломат Мария Витушок.

Никифоров вместо Мендель

У Зеленского официально - новый пресс-секретарь: экс-ведущий телеканала "Украина" Сергей Никифоров назначен на должность и приступил к выполнению обязанностей.

Он вышел на брифинг и пообещал, что такие брифинги станут регулярными и будут проходить как можно чаще. Рассказал, что претензий к Мендель у него нет, но ее ошибки он попытается не повторить. А книгу своей предшественницы читать не собирается - времени нет.

Свежие рейтинги

По результатам опроса "Социса", за Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 18,4%, за Смешко - 10,3%, за Юлию Тимошенко - 8,5%, за Юрия Бойко - 7,9%.

Рейтинг партий таков: "СН" - 24,8%, "ЕС" - 18,1%, ОПЗЖ - 13,3%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 8,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,9%.

Все обсуждают ДТП с Юрченко

Экспертиза подтвердила, что бывший "слуга народа", а ныне внефракционный нардеп Алексей Юрченко во время совершения ДТП вчера во Львове находился под действием наркотиков. Партия "Слуга народа" призывает Юрченко добровольно сложить мандат. Регламентный комитет Рады говорит, что повлиять на буйного депутата никак не может — нет полномочий.

Медведчуку продлили меру пресечения

Под домашним арестом глава политсовета "ОПЗЖ" останется как минимум до 7 сентября. Защита Медведчука собирается обжаловать это решение.

Новые подозрения Семенченко

Бывшего нардепа Семену Семенченко теперь подозревают не только в создании незаконного вооруженного формирования, но и в нелегальном хранении оружия и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Голая сессия украинок в Черногории

Три девушки в возрасте от 19 до 21 года разделись и начали снимать фото и видео на трассе рядом с черногорским городом Котор. Их оштрафовали на 450 евро каждую за нарушение норм общественной морали.