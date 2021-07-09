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За год средняя пенсия в Украине выросла на 17%, - министр соцполитики Лазебная

За год средняя пенсия в Украине выросла на 17%, - министр соцполитики Лазебная

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 28%, а средняя пенсия - на 17%.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть чем похвастаться. В мае нынешнего года по сравнению с маем прошлого года средняя зарплата выросла на 28%, минимальная зарплата выросла на 27%, средняя пенсия выросла на 17%, минимальная пенсия выросла на 14%, фактический прожиточный минимум вырос на 11%.

То есть мы имеем положительные тенденции. Пенсия - это отражение зарплаты, то есть мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей. Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения", - сказала Лазебная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Украине вырос на 105 грн

Как отметила глава Минсоцполитики, возможность поднимать пенсии больше будет зависеть от того, будут ли расти зарплаты.

"Сегодня ПФУ за первый квартал наполнился более чем на 4 млрд грн. Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 млрд будет погашаться, у нас есть ресурсы", - заявила чиновница.

Также читайте: Не хватило средств: Минсоцполитики перенесло обещанное на 1 июля повышение пенсий на 400 грн для пенсионеров старше 75 лет

Автор: 

пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+21
*****, с учетом роста пенсий судей и прокурорских. Чтоб твоя мать жила только на минималку, а ты получала не больше ее. Может тогда ты, чинуша, вспомнишь, сколько стоит килограмм мяса. ЗЕгадость..
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09.07.2021 22:16
+17
Если привести "заезженный" примеры с рынка продовольственных товаров,
то на подсолнечное масло, цена выросла в 4 раза...
И это не единственный продукт, который столь стремительно вырос в цене.
С трудом представляю как в Киеве можно жить на минимальную пенсию.
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09.07.2021 22:13
+12
Лазебна , не маніпулюй . ! Якщо вже й хочеш похизуватись ,то говори - пенсія виросла для деяких категорій пенсіонерів . Підвищення не торкнулось багатьох людей , і це факт . А ти говориш так неначе всі 11.5 млн пенсіонерів отримали її підвищення . .
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09.07.2021 22:44
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Если привести "заезженный" примеры с рынка продовольственных товаров,
то на подсолнечное масло, цена выросла в 4 раза...
И это не единственный продукт, который столь стремительно вырос в цене.
С трудом представляю как в Киеве можно жить на минимальную пенсию.
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09.07.2021 22:13 Ответить
Кажуть , сьогодні в Україні ,ціна українського цукру , вперше обігнала середньоєвропейські ціни на нього , ВДВІЧІ . !! .
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09.07.2021 22:35 Ответить
Да,сахар в два раза дороже чем в Англии! СПАСИБО нашей партии! Слава Украине!
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10.07.2021 06:47 Ответить
С каких пор она выросла в ЧЕТЫРЕ раза?С кучмовских?
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09.07.2021 22:46 Ответить
Ну ответь же.Приведи статистику.
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09.07.2021 22:53 Ответить
Где "цена на подсолнечное масло выросла в 4 раза"?! Не надо спамить.Надо ответить.
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09.07.2021 23:40 Ответить
Не знаю нікого, в кого за цей рік піднялась зарплата. Де вони беруть цю статистику?
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09.07.2021 22:15 Ответить
Пани министр, а цены насколько выросли за это время? Если одно подсолнечное масло за это время выросло в цене почти в 2 раза, сейчас происходит тоже самое с сахаром и с яйцами, а это самые необходимые продукты для жизни человека.
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09.07.2021 22:15 Ответить
Почему почти в два раза?
Самое бюджетное, стоило в прошлом году 17 грн
Сейчас под 70 грн!
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09.07.2021 22:17 Ответить
В нашем городе под. масло выросло с 23-26 грн. до 45-50грн.
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09.07.2021 22:21 Ответить
А у нас під 70.
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09.07.2021 22:26 Ответить
Где у вас подсолнечное масло стоит 70 гривен?
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09.07.2021 23:00 Ответить
сільпо
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09.07.2021 23:11 Ответить
Сегодня за 40 купил.Днепр.Да.Подорожало.Но врать всё равно не надо.
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09.07.2021 23:14 Ответить
65грн за 0,85л
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09.07.2021 23:18 Ответить
В АТБ покупай.Совет от днепрянина
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09.07.2021 23:30 Ответить
А цукор 38грн кіло в самий сезрн консервації
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10.07.2021 00:10 Ответить
Не кажи що я маю робити і я не скажу куди тобі іти.
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09.07.2021 23:15 Ответить
Поздравляю,гражданин соврамши.
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09.07.2021 23:18 Ответить
750 грам? А я кажу за літр.
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09.07.2021 23:22 Ответить
саме бюджетне - я на минулому тижні купив 1,25л за 61грн; але це нерафіноване, розливне, де бере хазяїн того магазину - не признається. А дочка жінки (батько в неї помер давно), вона заміжня за крутим, то вона не хоче шукати де подешевше, купує в сільпо поруч...
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09.07.2021 23:27 Ответить
https://novus.ua/olija-sonjashn-raf-marki-p-majola-0-85l-pet.html
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10.07.2021 11:46 Ответить
Італійська( грецька) оливкова- олія дешевша чим українська соняшникова! Люди добрі!
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09.07.2021 23:53 Ответить
АЛЕКСЕЙ ЧАН не знає цього живе мабуть в ЗЕландії
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09.07.2021 23:58 Ответить
*****, с учетом роста пенсий судей и прокурорских. Чтоб твоя мать жила только на минималку, а ты получала не больше ее. Может тогда ты, чинуша, вспомнишь, сколько стоит килограмм мяса. ЗЕгадость..
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09.07.2021 22:16 Ответить
Так было всегда,царь,король,президент,грабили свой народ
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10.07.2021 06:49 Ответить
Ще є особливості формули, по якій нараховується пенсія новим пенсіонерам. За базу береться "свіжа" середня з/п за три останніх роки. Але потім купівельна здатність ціх пенсій зменшується інфляцією, бо вони наступні три роки не індексуються.
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10.07.2021 11:42 Ответить
Не середня, а середньо-"дахова".. Бо пенсійне забезпечення людей у селі у порівнянні з пенсійним забезпеченням суддів... це як небо і земля...
Але ЗЕдебілам як завжди.... "какаяразница"
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09.07.2021 22:20 Ответить
У многих "простых" пенсия шесть лет не менялась
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09.07.2021 22:20 Ответить
О как! Неужели наступил долгожданный конец...эпохи бедности? Одни едят мясо, другие капусту -в среднем все едят голубцы.
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09.07.2021 22:22 Ответить
Образно!
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09.07.2021 23:14 Ответить
Сейчас редко кого встретиш кто работает по трудовой ! В основном по трудовому договору, или просто так.
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09.07.2021 22:23 Ответить
Брехня.За год средняя пенсия в Украине выросла на 17%, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 3348
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09.07.2021 22:23 Ответить
Вот только минималке, которую получает большинство от этого ни холодно ни жарко.
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09.07.2021 22:23 Ответить
нда, тебе бы сказки писать
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09.07.2021 22:29 Ответить
для кого эти высказывания? все понимают что рост в 17% по сравнению с инфляцией и соответствующим ростом цен, нив какое сравнение не идет, СЛЫШЬ ТЫ ДУРА, ТЫ ВКУРСЕ ЧТО МЕТАЛЛ ВЫРОС НА 100% И СТРОЙМАТЕРРИАЛЫ ВЫРОСЛИ НА 100%?
Или в вашем кубле-малине это даже не заметили?
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09.07.2021 22:29 Ответить
Достатньо подивитись на їх декларації - ніхто з слуг не збіднів.
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10.07.2021 11:45 Ответить
Кто то жрет капусту, а кто-то мясо, а в среднем все едят ГОЛУБЦЫ!!!
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09.07.2021 22:30 Ответить
Рост на пенсии на 60 грн - это 17%?!! квартальные наркоманы просто не могут остановиться с наркотой
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09.07.2021 22:32 Ответить
шоб у вас властьпоимевшие так ваши зарплаты росли (стартуя от минимальной)))) и вы так натурально этому радовались, гордились... и меньше звиздели...
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09.07.2021 22:37 Ответить
Лазебна , не маніпулюй . ! Якщо вже й хочеш похизуватись ,то говори - пенсія виросла для деяких категорій пенсіонерів . Підвищення не торкнулось багатьох людей , і це факт . А ти говориш так неначе всі 11.5 млн пенсіонерів отримали її підвищення . .
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09.07.2021 22:44 Ответить
Ага. Средняя температура по больнице.
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09.07.2021 22:57 Ответить
Это насколько надо увеличить пенсии ЧИНОВНИКАМ,
что бы средняя пенсия по стране выросла аж на 17%?
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09.07.2021 23:00 Ответить
У судей за год пенсия выросла на 300%.
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09.07.2021 23:59 Ответить
С 2019 г в марте происходит ежегодный перерасчёт пенсий с поправкой на инфляцию и прочие причины. На 11%. Уже три раза пересчитали. Только в 19 г сумма добавки была равна 11%. Две последующие на 8-9%. Кого знаю---такая же картина. Как можно сказануть про 17%?! 11 миллионов пенсов в стране---как можно врать такому количеству людей своей страны будучи на очень высоком государственном посту?!
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09.07.2021 23:05 Ответить
Пенсіонери не читають ваших етернетів-і не знають яке щастя їм привалило від ЗЕпогані! Лазебна-курва брехлива!
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09.07.2021 23:55 Ответить
Тут другая беда. Это позор страны и народа. Ведь власть выбираем мы. И ещё. Ведь все станут пенсами. Получают минималку на работе--остальное в конверте. И думают что устроились вдало. Дотянут до пенсии---вспомнят.
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10.07.2021 00:21 Ответить
я не вірю, що пенсія і зарплати зросли. В мене як була пенсія станом на 01.01.2020р - так і залишилась нині.
Жінку з роботи звільнили, через ковід, через карантин: стільки кондукторів не треба...
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09.07.2021 23:16 Ответить
Это спецом дуру выпусти врать, шоб народ побаламутить.НИКОМУ из дачного окуружения, поголовно состоящего из пензионеров последние два года не повысили пенсию больше чем на 100 гривень!!!
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09.07.2021 23:18 Ответить
так вони й пришли до влади на брехні, і з охвістя в них задача: брехати, брехати і брехати. Нуу, це таке продовження 95кварту і скотів. Вони і брешуть.
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09.07.2021 23:24 Ответить
совковые считалы
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09.07.2021 23:38 Ответить
Марина,у меня огромное желание вырвать твой брехливый язык и скормить собакам!Июль 2019 года - пенсия 2000гр.,июль 2021 года - пенсия 2200гр..Повышение за 2 года на 10(ДЕСЯТЬ)процентов,а не на 17% за год,как ты нагло брешешь!
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09.07.2021 23:54 Ответить
Брехло зеленое... Такое же брехливое как и Додик...
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10.07.2021 00:43 Ответить
В тещі як була 1700, так і лишилася.
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10.07.2021 07:20 Ответить
З 01.07. 1850грн. мінімалка. Тре написати листа, або сходити і залишити заяву, бо їм усе пох. Вимагайте спосіб розрахунку.
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10.07.2021 07:44 Ответить
Є бажання трохи змінити форму Вашого язьіка, мадам.
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10.07.2021 07:24 Ответить
Почаще публикуйте откровенную лапшу представителей зеленой банды-пенсионеров это злит.
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10.07.2021 07:27 Ответить
Підвищили суддям,в місяць бідний суддя получає 212 тис пенсіі,а українська пересічна бабуся приблизно 2 тис.В міністерстві склали ці дві пенсіі,поділили порівну і вийшла середня 107 тис.Тобто на папері бабусина пенсія більше 100 тис.Чим ви не задоволені?
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10.07.2021 07:37 Ответить
киньте в неё яйцом!
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10.07.2021 07:50 Ответить
За год средняя пенсия в Украине выросла на 17%, - министр соцполитики Лазебная
==
а у меня как вкопанная с 2017, даже копейки не добавили.
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10.07.2021 09:22 Ответить
*****Ж......
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10.07.2021 13:57 Ответить
Щось не бачу радощів зебів.
Ау?!?! Де ви?
Жити стає краще день від дня, а восхваляння Найвеличнішого щось і нема
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10.07.2021 16:48 Ответить
 
 