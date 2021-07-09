За год средняя пенсия в Украине выросла на 17%, - министр соцполитики Лазебная
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 28%, а средняя пенсия - на 17%.
Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть чем похвастаться. В мае нынешнего года по сравнению с маем прошлого года средняя зарплата выросла на 28%, минимальная зарплата выросла на 27%, средняя пенсия выросла на 17%, минимальная пенсия выросла на 14%, фактический прожиточный минимум вырос на 11%.
То есть мы имеем положительные тенденции. Пенсия - это отражение зарплаты, то есть мы должны постоянно двигаться к тому, чтобы повышались доходы людей. Потому что когда повышаются доходы людей, снижается риск бедности среди населения", - сказала Лазебная.
Как отметила глава Минсоцполитики, возможность поднимать пенсии больше будет зависеть от того, будут ли расти зарплаты.
"Сегодня ПФУ за первый квартал наполнился более чем на 4 млрд грн. Для нас это позитив, это означает, что дефицит в 222 млрд будет погашаться, у нас есть ресурсы", - заявила чиновница.
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то на подсолнечное масло, цена выросла в 4 раза...
И это не единственный продукт, который столь стремительно вырос в цене.
С трудом представляю как в Киеве можно жить на минимальную пенсию.
Самое бюджетное, стоило в прошлом году 17 грн
Сейчас под 70 грн!
Але ЗЕдебілам як завжди.... "какаяразница"
Или в вашем кубле-малине это даже не заметили?
что бы средняя пенсия по стране выросла аж на 17%?
Жінку з роботи звільнили, через ковід, через карантин: стільки кондукторів не треба...
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а у меня как вкопанная с 2017, даже копейки не добавили.
Ау?!?! Де ви?
Жити стає краще день від дня, а восхваляння Найвеличнішого щось і нема