Скандальный российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в страну, заявил, что находится в Украине
Российский рэпер Алишер Валеев, который выступает под сценическим именем Моргенштерн, утверждает, что таки въехал в Украину, хотя он находится в "черном списке" - перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и которым въезд в страну запрещен. Подтверждений или четких опровержений этого пока нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
Исполнитель обнародовал в инстаграме короткий видеоролик, в котором он снят со своей нынешней невестой в неизвестном месте и в неизвестное время на фоне подсолнечного поля и заявляет, что его "медовый месяц продолжается" и что он с девушкой "в Украине" (именно так - ред .).
29 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в упомянутый перечень на представление Службы безопасности Украины. В списке по состоянию на этот день он записан под 28-м номером.
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Дякую, поблював.
Ти його в двері, а воно у вікно ратиці пхає... винести вперед ногами цього кацапа.
выгнать всех нероссиян из московии и уехать жить за границу "
На фронт с утра шагая он однажды,
На проходящих мимо женщин посмотрел.
И не заметил, как на вражеской растяжке
Распределяясь, в стороны взлетел.
Не мог он знать, что подлая ошибка
Подкараулит так коварно и шутя.
И разлетелось, стремительно и гибко.
Сапера тело, вихрями крутя.
И знает лейтенант, и знает прапор каждый,
Сапер мог ошибаться лишь однажды.
По каналізації проплив
И тех у кого на хате сидит заодно
При такій продажній прокремлівській владі ЗЕбілів (слуг кремля)
Україна стала прохідним двором для лютих ворогів кацапів.
І тепер їх кацапський (руцькій) дух розноситься і моторошно
смердить по всій нашій поки що суверенній державі.
Это нужно же быть такой мразью? Это просто что то невероятное, что бы руководитель страны, "лидер", в условиях войны и агрессии от конченого соседа, вел себя как последнее обоссаное дерьмо.....