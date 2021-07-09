Скандальный российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в страну, заявил, что находится в Украине

Российский рэпер Алишер Валеев, который выступает под сценическим именем Моргенштерн, утверждает, что таки въехал в Украину, хотя он находится в "черном списке" - перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и которым въезд в страну запрещен. Подтверждений или четких опровержений этого пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Исполнитель обнародовал в инстаграме короткий видеоролик, в котором он снят со своей нынешней невестой в неизвестном месте и в неизвестное время на фоне подсолнечного поля и заявляет, что его "медовый месяц продолжается" и что он с девушкой "в Украине" (именно так - ред .).

29 июня Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера Валеева в упомянутый перечень на представление Службы безопасности Украины. В списке по состоянию на этот день он записан под 28-м номером.

Также читайте: Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО