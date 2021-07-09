Беспилотник Bayraktar с украинским двигателем поднялся на рекордную высоту 11,5 км. ВИДЕО

Ударный беспилотник Akinci, разработанный компанией Bayraktar и оснащенный двигателем украинского производства, побил авиационный рекорд, взлетев на высоту 11,5 километра.

Об этом сообщила компания Bayraktar, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Во время одного из испытаний БПЛА Akinci достиг высоты 11 594 метров, что является абсолютным рекордом для летательных аппаратов турецкого производства. Во время этого испытания Akinci провел в воздухе 25 часов 46 минут и преодолел расстояние 7507 километров.

Беспилотник Akinci впервые показали публике на выставке Teknofest в Стамбуле в сентябре 2019 года. Летательный аппарат относится к классу тяжелых беспилотников и может как проводить разведывательные операции, так и наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям.

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Разработка проекта беспилотника была начата Black Sea Shield - общим украинский-турецким предприятием, основанным летом 2019 года. Black Sea Shield объединяет усилия ГП "ЗМКБ" Прогресс" им. Академика А.Г. Ивченко и турецкой компании "Baykar Defence" в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Akinci полностью оснащен украинскими авиационными двигателями АИ450Т производства "Ивченко-Прогресс". После прохождения всех испытаний он сможет заменить ударный беспилотник предыдущего поколения "Байрактар" ТБ2, который стоит на вооружении ВС Турции. Украина также закупила 10 "Байрактаров" и центр управления ими в Турции, благодаря чему начала обучение персонала, способного управлять ударными беспилотниками.

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