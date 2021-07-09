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Новости Агрессия России против Украины
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Беспилотник Bayraktar с украинским двигателем поднялся на рекордную высоту 11,5 км. ВИДЕО

Ударный беспилотник Akinci, разработанный компанией Bayraktar и оснащенный двигателем украинского производства, побил авиационный рекорд, взлетев на высоту 11,5 километра.

Об этом сообщила компания Bayraktar, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Во время одного из испытаний БПЛА Akinci достиг высоты 11 594 метров, что является абсолютным рекордом для летательных аппаратов турецкого производства. Во время этого испытания Akinci провел в воздухе 25 часов 46 минут и преодолел расстояние 7507 километров.

Беспилотник Akinci впервые показали публике на выставке Teknofest в Стамбуле в сентябре 2019 года. Летательный аппарат относится к классу тяжелых беспилотников и может как проводить разведывательные операции, так и наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям.

Читайте: Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины

Разработка проекта беспилотника была начата Black Sea Shield - общим украинский-турецким предприятием, основанным летом 2019 года. Black Sea Shield объединяет усилия ГП "ЗМКБ" Прогресс" им. Академика А.Г. Ивченко и турецкой компании "Baykar Defence" в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Akinci полностью оснащен украинскими авиационными двигателями АИ450Т производства "Ивченко-Прогресс". После прохождения всех испытаний он сможет заменить ударный беспилотник предыдущего поколения "Байрактар" ТБ2, который стоит на вооружении ВС Турции. Украина также закупила 10 "Байрактаров" и центр управления ими в Турции, благодаря чему начала обучение персонала, способного управлять ударными беспилотниками.

Также читайте: Украинские воины средствами РЭБ подавили вражеский БПЛА на Донбассе. За сутки - 10 нарушений режима "тишины", боевых потерь нет

Автор: 

беспилотник (3653) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+22
Сегодня нет, завтра будут, это что недвижимость с фундаментом?
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09.07.2021 23:00
+13
Говнокомандуючому вони не потрібні. Воно вже закінчило війну.
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09.07.2021 23:11
+11
когда наступило "завтра" для Нептун, Вільха, Грім-2 - дату назвать можешь?
а солдаты наши гибнут все время...
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09.07.2021 23:04
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Правила форума Совет форумчан
Все радующиеся патриоты, конечно извините, но...
Пока этих беспилотников не будет на ПЕРЕДОВОЙ - нах они нужны?!!!
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09.07.2021 22:58 Ответить
Сегодня нет, завтра будут, это что недвижимость с фундаментом?
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09.07.2021 23:00 Ответить
когда наступило "завтра" для Нептун, Вільха, Грім-2 - дату назвать можешь?
а солдаты наши гибнут все время...
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09.07.2021 23:04 Ответить
А куда вы собрались стрелять на Донбассе Нептуном?
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09.07.2021 23:14 Ответить
ПКР «Нептун» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская дозвуковая маловысотная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельная ракета , предназначенная для уничтожения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-1 [1]
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09.07.2021 23:22 Ответить
Не жирно ли будет пулять противокорабельной ракетой по терриконам и посадкам?
Или вы хотите 150 кг бч взорвать в центре Донецка?

Выражение "стрелять из пушки по воробьям" вам ни о чем не говорит?
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09.07.2021 23:32 Ответить
Цели, пришедшие на ум в первые секунды:
Мосты, ЖД-станции, Склады боеприпасов, Стоянки танков, Ремонтные мастерские, Казармы, ...
Хватит или продолжать?
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09.07.2021 23:41 Ответить
Для цього Вільхи буде достатньо, а для дечого зі списку навіть Граду чи Смерчу.
Ну і про Точка-У не забувайте - У Пскові їх ще довго будуть пам'ятати.
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10.07.2021 02:31 Ответить
А почему их (Точка-У) должны помнить а Пскове?
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10.07.2021 11:02 Ответить
Тому що в чотирнадцятом Точка-У приземлили "пскавских робьяток" на пару метрів під землю Донбасса. Іх родичи про це пам'ятають.
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10.07.2021 11:31 Ответить
Аааа.
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10.07.2021 12:24 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/a-18122802 "...Но погибших гораздо больше, чем 12 - это уже трехзначная цифра только по Псковской дивизии. Ребята, которые принесли мне видеозаписи, в своем диалоге описывают гибель роты. По их оценке, погибли 60-80 человек только 19-20 августа..."
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10.07.2021 13:22 Ответить
В плен сколько взяли?
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10.07.2021 14:13 Ответить
Вас Гугл забанив? Чи Ви з росії?
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10.07.2021 15:15 Ответить
А сколько в плен взяли? Гугль молчит....
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10.07.2021 15:33 Ответить
Зайве підтверждення того, що росіяни не вміють користуватись пошуком.
Моя робота по пошуку інформації коштує дуже дорого.
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10.07.2021 16:13 Ответить
А зачем в плен брать?) Ваше ***** сказало что ихтамнет... Если они вам не нужны, то зачем они нам?))) Гугль не молчит, то вы рукожоп))) По памяти могу назвать вам две фамилии: Ильмитов и Ахметов))) Если руки немного подравняете, то найдете видео с ними и как они в плену, и видео раша тв, с ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, что они действительно являются действующими военнослужащими)))
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10.07.2021 22:31 Ответить
Если ты назовешь даже тысячу пленных, то это будет ничтожно мало для 8-го года войны
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10.07.2021 22:59 Ответить
И что ты этим хотел сказать?) Сколько должно быть пленных для восьмого года войны? Кто нормы установил? Что дает количество пленных? Для доказательства агрессии раша войск достаточно ОДНОГО убитого раша солдата... И уж тем более одного пленного... Остальные пленные зачем?
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11.07.2021 00:58 Ответить
А сколько было пленных за 10 лет Афганистана???
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16.11.2021 19:32 Ответить
наши реакторы из глубины кацапам по наземным целям при необходимости дадут просраться так, что имя мамы забудут навсегда. Что на морских побережьях, что в Донбассе
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09.07.2021 23:33 Ответить
А через Крым, да и по крейсеру "Мацква", да и Керченский мост удобная цель.
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10.07.2021 00:24 Ответить
Не подскажете, сколько Стугн закуплено для ЗСУ за крайние 2 года?
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09.07.2021 23:30 Ответить
У нищих слуг нет. Ищите сами.
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10.07.2021 00:25 Ответить
Да вот как раз при "слугах" - ни единой. Вам же русня - не враг, зачем вам Стугны.
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10.07.2021 02:25 Ответить
никак наличие их не остановит гибели солдат.
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10.07.2021 00:37 Ответить
Их и не будет, если их не разрабатывать.
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09.07.2021 23:01 Ответить
смысл их разрабатывать, если их не будет?
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09.07.2021 23:05 Ответить
- Что же из этого следует? - Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, все это будет носиться?
- Я полагаю,что все это следует шить. (с)
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09.07.2021 23:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/33456 "Пока этих беспилотников не будет на ПЕРЕДОВОЙ - нах они нужны?!!!"

Akinci полностью оснащен украинскими авиационными двигателями АИ450Т производства "Ивченко-Прогресс". После прохождения всех испытаний он сможет заменить ударный беспилотник предыдущего поколения "Байрактар" ТБ2, который стоит на вооружении ВС Турции. Украина также закупила 10 "Байрактаров" и центр управления ими в Турции, благодаря чему начала обучение персонала, способного управлять ударными беспилотниками.Источник: https://censor.net/ru/n3276251
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10.07.2021 01:14 Ответить
бла-бла-бла-... бла-бла-бла-... бла-бла-бла-...
а ЗАПРЕТ Зеленского на применение беспилотников на передовой до сих пор ДЕЙСТВУЕТ!
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10.07.2021 01:18 Ответить
почти каждый день видосики с беспилотников

это конкретно Байрактары пока не применяют
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10.07.2021 01:23 Ответить
свежие ссылочки ты, конечно забыл, да?
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10.07.2021 01:46 Ответить
нэ брэши...
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10.07.2021 18:21 Ответить
ну ты изьясняешься .. пока нет .. не нужны... дай угадаю когда есть то нужны... ты что там с утра мак ложками кушаешь?
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10.07.2021 08:05 Ответить
№66
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09.07.2021 23:09 Ответить
Не спится дятел?
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09.07.2021 23:12 Ответить
Могут ведь если захотят.
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09.07.2021 23:00 Ответить
поднялся на рекордную высоту и... сбросил пару лимонов грн. над ордло...
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09.07.2021 23:01 Ответить
....и сбросил лишние килограммы кто-то
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09.07.2021 23:16 Ответить
Говнокомандуючому вони не потрібні. Воно вже закінчило війну.
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09.07.2021 23:11 Ответить
Малувато. Треба вище. Бо диспетчер Карлос побачить...
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09.07.2021 23:12 Ответить
Пан вчитель зєбілойоб, інших слів я не підберу. так буду звертатись до Шановного Форумчанина.
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10.07.2021 00:17 Ответить
???? Так ты зелеобик? На каких фронтах воевал?
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10.07.2021 00:22 Ответить


ще й який *****. головне Пане Сергію допомагай їх іпать ту люсю.
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10.07.2021 00:27 Ответить
Безпілотник Bayraktar з українським двигуном піднявся на рекордну висоту 11,5 км - Цензор.НЕТ 5982
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10.07.2021 00:27 Ответить
Дякую!
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10.07.2021 00:58 Ответить
Котики рулять Друже !
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10.07.2021 01:01 Ответить
Котики рулять світом - https://youtu.be/M-qfZ_P_CU0 а скоро почнуть підкорювати Всесвіт 😹😹😹
(відео з улюбленого українського кото-каналу)
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10.07.2021 01:18 Ответить
БПЛА Bayraktar Akıncı

Вооружение:
Подвесных точек: 6Ракеты:
МАМ-L
МАМ-С
Cirit
Bozok
Mk81
Mk82
Крылатая ракета SOM
Навигация:
Национальный радар AESA
Система нацеливания Aselsan
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09.07.2021 23:12 Ответить
Преимущество беспилотников не в максимально возможной высоте, так как практически любое ПВО его все таки достанет даже там, а в незаметности для радаров.
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09.07.2021 23:22 Ответить
А так турки молодцы. Скоро США за пояс затянут и станут самой мощной и технологичной армией
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09.07.2021 23:25 Ответить
Безпілотник Bayraktar з українським двигуном піднявся на рекордну висоту 11,5 км - Цензор.НЕТ 1333
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09.07.2021 23:34 Ответить
Не смеши. Сравнил хрен с трамвайной ручкой. Военные технологии США на десятки лет опережают Турцию. За россоссиссию вообще молчу
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09.07.2021 23:39 Ответить
Рассосия наследник Совка. Её технологии уступают Штатам, но на порядок превосходят турецкие.
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10.07.2021 00:08 Ответить
Рассосия наследник Монгол Шудан. Без стран Балтии, Украины и т.д. ее технологии - советские технологии, т.е. включая и украинские. Там нет технологий. Та петухи из говна и остатки совдеповского оружия.
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10.07.2021 00:13 Ответить
К сожалению есть.
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10.07.2021 00:14 Ответить
Однако РФ почему то строят Турции АЭС, а не наоборот
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10.07.2021 01:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/349275 Читай, принятый недавно, закон "О коренных народах Украины". Кто клоенные? Неа, не украинцы, не русские, а крымские татары, прямые выходцы из Монголии, нащадки монголо-татар.
Технологии? А куда вони хутко зникли? В моем городе, при совке четыре крупных завода было, один-ЮТЗ, третий в мире, в своей отрасли был, где они? А нету, один НЗФ Коломойского еще дергается. Зырь на Украину. Где завод Антонова, где "МС", Одесский припортовый, Южмаш, ЗАЗ, Николаевский судостроительный... Напомню, что Украина, была, ПЯТОЙ эконоаикой Европы, а сейчас самая бедная, чего не скажешь о Рашке-засрашке
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10.07.2021 12:01 Ответить
Ты что умничаешь? Речь шла о сравнении Турции со свинособаками. Какого пениса ты сюда Украину вплел? Украинцы не говорят, мол мы сверхдержава. Отсюда и пляшем.
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10.07.2021 18:15 Ответить
А что у русских нет своей страны? У украинцев есть, а русские каким боком к Украине?))) Крымские татары из Монголии?))) Серьезно?))) У них нет другой родины как Украина, поэтому они и коренной народ)))
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10.07.2021 22:50 Ответить
ну ты и серонул...
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10.07.2021 18:22 Ответить
С малозаметностью у него большие проблемы, любой специалист глядя на фото так скажет
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09.07.2021 23:32 Ответить
Смотря из чего он сделан (а там большое количество радиопрозрачных материалов), а на такой высоте - см. мой пост ниже.
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09.07.2021 23:36 Ответить
Посмотрите на его пропелеры, они дают отличное отрвжение для радара, радиоппозрачных лопаток пропелера не бывает.
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10.07.2021 11:18 Ответить
Площадь лопастей? А с 11++ км?
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10.07.2021 13:56 Ответить
Т.е. ты не видишь связи между удалённостью цели от радара и возможностью радара увидеть эту цель?
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09.07.2021 23:34 Ответить
11км для радара не расстояние, если они на 300км все видят. Для радара проблема когда цель движется на бреющем полете.
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09.07.2021 23:37 Ответить
А вот что увидит беспилотник с такой высоты да еще в облачную погоду, или ночью или в туман?
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09.07.2021 23:40 Ответить
А беспилотнику можно даже вообще ничего не видеть - он может принимать целеуказания от других источников. Но и с этой высоты Байрактар видит.
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10.07.2021 09:08 Ответить
На низкой высоте можно прятаться за радио горизонтом и складками местности. А на большой засекут если не локатором, то оптикой наведения.
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09.07.2021 23:42 Ответить
Смотря какой коэффициент отражения у цели. Байрактар очень не контрастная цель.
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10.07.2021 09:07 Ответить
Вот поэтому TB2 хороший беспилотник, а вот этот размером с Ан-2, его радары яПВО увидят за 200 км и даже С-200 легко собьет. Оружие чисто протиа тапочников, у которых из ПВО только ДШК.
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10.07.2021 11:14 Ответить
Ему просто нет необходимости входить в зону действия ПВО. С 11 км даже планирующими бомбами он достанет что надо.
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10.07.2021 13:57 Ответить
Експерд кацапський,це тому в Карабаху ці самі Байрактари розбили наглу кацапську мармизу ?
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10.07.2021 17:24 Ответить
ЗЕленая плесень все запорит.
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09.07.2021 23:28 Ответить
посмотрел видео на ютубе, нигде даже не пикнули про то, что двигатели украинские, ни в описании, ни в комментах, постеснялись? ну да ладно..
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09.07.2021 23:49 Ответить
"Під час випробувань, БПЛА Akinci досяг висоти 11 594 метрів, що є абсолютним рекордом для літальних апаратів турецького виробництва. Під час цього випробування Akinci провів у повітрі 25 годин 46 хвилин та подолав відстань 7507 кілометрів."
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10.07.2021 00:00 Ответить
Скоро - в Украине ✌✌✌✌✌
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10.07.2021 00:25 Ответить
Для барражирующей бомбы - чем выше, тем больше радиус поражения.
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10.07.2021 00:30 Ответить
Якщо б він ще якусь ракету чи бомбу по москаликах запустив, то йому б не було ціни. А поки що ставимо "+"
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10.07.2021 00:54 Ответить
Если-бы еще и мозгов тебе дал....
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10.07.2021 23:08 Ответить
О, ********** об'явився. Повзи на цвинтар, там тебе вже давно хробаки шукать.
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10.07.2021 23:31 Ответить
Блин дожылыся украина купуе у туркив бепилотники а шо з нашым авибудуванням шо не так розбудоауемо инши краины вертольоты локомотывы вагоны тролейбусы автобусы швыдки драбыны пожежни и багато чого купуемо за кордоном А як же мы хто ж так хазяйнуе
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10.07.2021 11:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/393894 - "Блин дожылыся украина купуе у туркив бепилотники а шо з нашым авибудуванням шо не так розбудоауемо инши краины вертольоты ...."
Здається, у вас гугл не гуглить, або толмач не драгоманить.
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10.07.2021 13:13 Ответить
та с бодуна,kurwa,от її і тіпає..
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10.07.2021 23:09 Ответить
Для планирующих высокоточных бомб очень хороший покзатель.И инфраксный след не ос
тавляют
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10.07.2021 16:02 Ответить
Украина, которая строила планеры для Ан-ов, не в состоянии построить планер для своего "Прапор" или "Рейдер(Нападающий)", вставить в него свои моторы и купить электронику у своих друзей?
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10.07.2021 16:37 Ответить
НАДО С ТУРЦИЕЙ, АНГЛИЕЙ И АМЕРИКОЙ - УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ РОССИЯН !!!
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10.07.2021 17:59 Ответить
 
 