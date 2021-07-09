Беспилотник Bayraktar с украинским двигателем поднялся на рекордную высоту 11,5 км. ВИДЕО
Ударный беспилотник Akinci, разработанный компанией Bayraktar и оснащенный двигателем украинского производства, побил авиационный рекорд, взлетев на высоту 11,5 километра.
Об этом сообщила компания Bayraktar, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Во время одного из испытаний БПЛА Akinci достиг высоты 11 594 метров, что является абсолютным рекордом для летательных аппаратов турецкого производства. Во время этого испытания Akinci провел в воздухе 25 часов 46 минут и преодолел расстояние 7507 километров.
Беспилотник Akinci впервые показали публике на выставке Teknofest в Стамбуле в сентябре 2019 года. Летательный аппарат относится к классу тяжелых беспилотников и может как проводить разведывательные операции, так и наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям.
Разработка проекта беспилотника была начата Black Sea Shield - общим украинский-турецким предприятием, основанным летом 2019 года. Black Sea Shield объединяет усилия ГП "ЗМКБ" Прогресс" им. Академика А.Г. Ивченко и турецкой компании "Baykar Defence" в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Akinci полностью оснащен украинскими авиационными двигателями АИ450Т производства "Ивченко-Прогресс". После прохождения всех испытаний он сможет заменить ударный беспилотник предыдущего поколения "Байрактар" ТБ2, который стоит на вооружении ВС Турции. Украина также закупила 10 "Байрактаров" и центр управления ими в Турции, благодаря чему начала обучение персонала, способного управлять ударными беспилотниками.
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Пока этих беспилотников не будет на ПЕРЕДОВОЙ - нах они нужны?!!!
а солдаты наши гибнут все время...
Или вы хотите 150 кг бч взорвать в центре Донецка?
Выражение "стрелять из пушки по воробьям" вам ни о чем не говорит?
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Ну і про Точка-У не забувайте - У Пскові їх ще довго будуть пам'ятати.
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Akinci полностью оснащен украинскими авиационными двигателями АИ450Т производства "Ивченко-Прогресс". После прохождения всех испытаний он сможет заменить ударный беспилотник предыдущего поколения "Байрактар" ТБ2, который стоит на вооружении ВС Турции. Украина также закупила 10 "Байрактаров" и центр управления ими в Турции, благодаря чему начала обучение персонала, способного управлять ударными беспилотниками.Источник: https://censor.net/ru/n3276251
а ЗАПРЕТ Зеленского на применение беспилотников на передовой до сих пор ДЕЙСТВУЕТ!
это конкретно Байрактары пока не применяют
ще й який *****. головне Пане Сергію допомагай їх іпать ту люсю.
(відео з улюбленого українського кото-каналу)
Вооружение:
Подвесных точек: 6Ракеты:
МАМ-L
МАМ-С
Cirit
Bozok
Mk81
Mk82
Крылатая ракета SOM
Навигация:
Национальный радар AESA
Система нацеливания Aselsan
Технологии? А куда вони хутко зникли? В моем городе, при совке четыре крупных завода было, один-ЮТЗ, третий в мире, в своей отрасли был, где они? А нету, один НЗФ Коломойского еще дергается. Зырь на Украину. Где завод Антонова, где "МС", Одесский припортовый, Южмаш, ЗАЗ, Николаевский судостроительный... Напомню, что Украина, была, ПЯТОЙ эконоаикой Европы, а сейчас самая бедная, чего не скажешь о Рашке-засрашке
Здається, у вас гугл не гуглить, або толмач не драгоманить.
тавляют