"Городские власти Львова ввели ряд ограничений для электросамокатов и мелкого электротранспорта

Во Львове городская власть установила ряд ограничений при использовании электросамокатов и другого мелкого электротранспорта.

Соответствующее решение приняли 8 июля депутаты горсовета, передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ZAXID.NET.

Согласно принятым правилам, ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.



Пользоваться персональным электротранспортом следует в первую очередь на велодорожках, при этом скорость не должна превышать 20 км/ч . При езде по тротуару и пешеходной зоне скорость не может превышать 5 км/ч.

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Водителям электротранспорта запрещено:



- ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

- двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям;

- двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении;

- перевозить пассажиров;

- во время движения держаться за другое транспортное средство;

- во время движения пользоваться телефонами.

Кроме того, запрещено парковать самокат:



- на пешеходных переходах;

- на пандусах для маломобильных групп населения;

- на остановках общественного транспорта;

- на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;

- перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;

- перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.

Это решение, которое вносит изменения в Правила благоустройства Львова, является рекомендательным и не предусматривает штрафов за нарушения.