РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15043 посетителя онлайн
Новости Правосудие
8 349 42

Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора

Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора

Печерский суд Киева 9 июля изменил меру пресечения вору в законе Умке с содержания под стражей на ночной домашний арест, удовлетворив ходатайство стороны защиты. Умка подозревается в распространении преступного влияния в обществе в статусе вора в законе (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокурорами подготовлена апелляционная жалоба на данное решение суда. Отмечается, что во время досудебного расследования задокументирован ряд фактов совершения преступных действий ворами в законе Умкой и Лашей Сваном.

Ранее обоим было сообщено о подозрении и проведено задержание в порядке ст. 208 УПК Украины. В мае 2021 следственным судьей Печерского районного суда. Киева в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком до 18 июля 2021 включительно.

Также читайте: Киевский суд арестовал имущество родственников вора в законе Умки. ДОКУМЕНТ

Однако, 9 июля судом по ходатайству стороны защиты одному из подозреваемых - вору в законе Умке изменена мера пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Автор: 

вор в законе (314) криминалитет (602) юстиция (758) Офис Генпрокурора (2480)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
А солько было зеленых соплей и гнусного пиара... теперь все воры снова на свободу?
показать весь комментарий
10.07.2021 00:09
+24
так Умка ведь не боевой генерал, защмищавший Украину, а ВОР, классово близкий к ЗЕльоным
показать весь комментарий
10.07.2021 00:19
+18
когда сажают боевых генералов и выпускают урок,

это уже не цирк, а Держава под угрозой исчезновения
показать весь комментарий
10.07.2021 00:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А солько было зеленых соплей и гнусного пиара... теперь все воры снова на свободу?
показать весь комментарий
10.07.2021 00:09 Ответить
вони нічні санкції введуть проти нього. на більше зєбіли не здатні.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:12 Ответить
так Умка ведь не боевой генерал, защмищавший Украину, а ВОР, классово близкий к ЗЕльоным
показать весь комментарий
10.07.2021 00:19 Ответить
А зачем его держать в тюрьме и кормить? Какая с него польза в тюрьме? Вот поймали, денег струсили и отпустили опять на вольные хлеба деньги собирать с лохов, чтобы опять поймать. Так что закрывайте окна и двери понадежнее. Ато нужно же ему судьям и прокурору насобирать пару косарей зелени на откуп.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:28 Ответить
Рыба гниет с головы ! Земразина общак пополнил !😜🙈
показать весь комментарий
10.07.2021 08:42 Ответить
Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5170
показать весь комментарий
10.07.2021 00:11 Ответить
уже нашел, ЗЕльоного
показать весь комментарий
10.07.2021 00:22 Ответить
Відправити і цього Умку на північний полюс
показать весь комментарий
10.07.2021 00:51 Ответить
судья прибарахлился тыщ на 50 баксов.. а СБУ лоха Баканова спит..
показать весь комментарий
10.07.2021 00:12 Ответить
Вора в законе по прозвищу Умка/Умка Днепровский - 48-летнего жителя Днепра Сергея Олийныка - выпустили из-под стражи. В пятницу, 9 июля, суд заменил его меру пресечения на ночной домашний арест. По данным СМИ, за это якобы заплатили около 2 млн. долларов.Об этом сообщил портал "https://detective-info.com.ua/pecherskij-sud-vidpustiv-zlodiya-v-zakoni-%C2%ABumku%C2%BB.html Dетектив-Info ", ссылаясь на информированный источник и копию постановления. Уточняется, что решение было принято судьей https://pc.ki.court.gov.ua/sud2606/ Печерского райсуда Киева Сергеем Вовком. Отметим, что последний фигурировал в ряде резонансных инцидентов.
показать весь комментарий
10.07.2021 03:25 Ответить
Куди не плюнь - одні "вовки".
показать весь комментарий
10.07.2021 12:57 Ответить
... Причина банальная - в материалах уголовного дела нет фактов о его воровском статусе, хотя он в международном розыске по линии Интерпола..

Как никогда кстати - "Я практически перестал реагировать на происходящее в стране, потому что количество преступного идиотизма зашкаливает настолько, что обсуждать это уже неприлично" - Андрей Макаревич
показать весь комментарий
10.07.2021 00:16 Ответить
Все,что делает Зеленский - это одно сплошное цирковое представление и больше ничего. Это должны понять все.. Ему смешно, его банде смешно за лохов, что за них голосуют, а народу уже не смешно,ему еще и нормально жить хочется.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:18 Ответить
когда сажают боевых генералов и выпускают урок,

это уже не цирк, а Держава под угрозой исчезновения
показать весь комментарий
10.07.2021 00:21 Ответить
так этого государства уже не существует - не работает ни один гос.институт. Остались только круги на воде, которые скоро разойдутся...
показать весь комментарий
10.07.2021 11:15 Ответить
Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 932
показать весь комментарий
10.07.2021 00:33 Ответить
Молодцы. Поймали, схфотографировали, попиарились и отпустили. И айда за премиальными и наградами. Сразу видно что работает у нас правохранительная система. Нужно повышать зарплаты, как говорил лизоблюд Антонина Херащенко
показать весь комментарий
10.07.2021 00:24 Ответить
В суде две главные фигуры. Судья и вор. Один умка--другой недоумка! Что и видим.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:25 Ответить
просто Заголовок!!.... Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора. ...другими словами Вор Умка в Офисе Генпрокурора?)))) Хахлы Вы хотите в ЕС???...ну прибейте Идиотоф в Офисе ГенПрокуроров и Дыбила Клоуна!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 00:25 Ответить
Прдобное уже в обыденность превратилось. Ворьё и убийцы гуляют,сепарня и враги Украины должности получают. Полная деградация и развал. Зробилицеразом,блеать.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:28 Ответить
Как обычно:
Бубочка по пиарился, а дальше все идет без изменений.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:29 Ответить
мендель і зє сцикун наркоманічєский криворагульний

Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1235
показать весь комментарий
10.07.2021 00:34 Ответить
Вася, а закон о ворах когда был принят? Или у тебя тоже что то украли? Так в очередь становись, тут таких 73%
показать весь комментарий
10.07.2021 07:28 Ответить
То Вася, і ти сам це написав... і я не можу зрозуміти чи ти сєпар чи мамка за молоком з бідончиком послала!
показать весь комментарий
10.07.2021 08:07 Ответить
Аді, отака смуча година нас б'є, отакий бо тертус Україною, що-с зебільйо, най бих пішли-єс торбеями світов, країни й громади ніц сокотили, а устарали нам у президенти тоте лєцте пометіння, нечесть і осоругу омразну, гаддя сорокате, пуголов'я кривороге.
Най бих вас, зебільйо, крепір микнув та й авус, а гробки ніц чічками, тіко прутнєми вуньичими закосичило-єс! 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
10.07.2021 00:50 Ответить
Это боевому генералу 450 млн. залога, а бандюков на свободу...
показать весь комментарий
10.07.2021 01:18 Ответить
Наша песня хороша - начинай сначала!
показать весь комментарий
10.07.2021 02:44 Ответить
Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7307
показать весь комментарий
10.07.2021 03:09 Ответить
....Умка, хороший, ввекволиневидать
показать весь комментарий
10.07.2021 06:00 Ответить
Умка - умный, нашел "подход".
показать весь комментарий
10.07.2021 07:01 Ответить
К Данилову?
показать весь комментарий
10.07.2021 07:36 Ответить
К сотоварищам.
показать весь комментарий
10.07.2021 07:55 Ответить
Ничего личного. Только бизнес!
показать весь комментарий
10.07.2021 07:25 Ответить
Правильно,это же не Семенченко или бойцы"Торнадо".
показать весь комментарий
10.07.2021 07:35 Ответить
Правильно, это же не боевой генерал...
показать весь комментарий
10.07.2021 07:49 Ответить
Зато группу спецназа ГУР ЗСУ которая после захвата Цемаха готовила освобождение наших пленных, и которую зеля с сбу арестовали год назад- они до сих пор под арестом!
показать весь комментарий
10.07.2021 07:57 Ответить
Ладно, все знают, что Умка вор в законе, но от этого генерал Павловский не становится боевым генералом)
Боевой генерал, это Кульчитский,
показать весь комментарий
10.07.2021 09:59 Ответить
Шибздик уйдёт а бабло останется. Одесский судья Ефименко полностью нивелировал работу полиции, освободив от наказания вора в законе Кобу Руставского.
показать весь комментарий
10.07.2021 10:09 Ответить
И где же "возмущения" радикалов?? Где Ганьба?? Или только за деньги олигархов? За Стерненко чуть не революцию устроили...
показать весь комментарий
10.07.2021 12:52 Ответить
 
 