Суд выпустил из СИЗО под ночной домашний арест вора в законе Умку, - Офис генпрокурора
Печерский суд Киева 9 июля изменил меру пресечения вору в законе Умке с содержания под стражей на ночной домашний арест, удовлетворив ходатайство стороны защиты. Умка подозревается в распространении преступного влияния в обществе в статусе вора в законе (ч. 3 ст. 255-1 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Прокурорами подготовлена апелляционная жалоба на данное решение суда. Отмечается, что во время досудебного расследования задокументирован ряд фактов совершения преступных действий ворами в законе Умкой и Лашей Сваном.
Ранее обоим было сообщено о подозрении и проведено задержание в порядке ст. 208 УПК Украины. В мае 2021 следственным судьей Печерского районного суда. Киева в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога сроком до 18 июля 2021 включительно.
Однако, 9 июля судом по ходатайству стороны защиты одному из подозреваемых - вору в законе Умке изменена мера пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.
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Как никогда кстати - "Я практически перестал реагировать на происходящее в стране, потому что количество преступного идиотизма зашкаливает настолько, что обсуждать это уже неприлично" - Андрей Макаревич
это уже не цирк, а Держава под угрозой исчезновения
Бубочка по пиарился, а дальше все идет без изменений.
Най бих вас, зебільйо, крепір микнув та й авус, а гробки ніц чічками, тіко прутнєми вуньичими закосичило-єс! 🤬🤬🤬
Боевой генерал, это Кульчитский,