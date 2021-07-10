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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Людей, которые незаконно переселились в оккупированный Крым, будут выдворять, - Резников

Людей, которые незаконно переселились в оккупированный Крым, будут выдворять, - Резников

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, какие юридические шаги планирует украинская власть в отношении людей, незаконно переселенных из России в Крым, после деоккупации полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил  в эфире телеканала "Украина 24".

Он назвал это цивилизованным юридическим шагом - административное выдворение незаконных пришельцев.

"Официальная политика Кремля - ​​завозить туда население из России, минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. По нашей информации - полмиллиона, и это противоречит международному праву, соответствующей конвенции - это военное преступление. Поэтому здесь еще будет вопрос ответственности. Сегодня, по нашей информации, это 500 000, а по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти - от 700 000 до 1 миллиона. Зачем они натягивают эту статистику, я не знаю, надо проверять. Но сегодня при населении Крыма в 2,5 миллиона до начала оккупации минимально там 500 000 уже людей, которые приехали, не будучи местными жителями. Поэтому да, с этим будет задание. У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат и такие призывы. Я сторонник юридической процедуры под названием выдворение. Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире - выдворение", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-5 объектов в оккупированном Крыму содержат расходные материалы для изготовления ядерного оружия, - Ташева

Также Резников раз обратился к теме поставки в Крыму воды с материковой Украины. "Воды для гражданского населения в Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Воду, которую хотят брать с материковой части Украины, хотят брать для обеспечения, в первую очередь, военных нужд, потому что там милитаризация Крыму идет полностью, увеличение численности военного контингента - это "авианосец". Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот - поить оккупанта мы не будем", - заверил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников

Автор: 

переселенцы (531) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+28
Поверьте, как только забрезжит явное и начнется процесс возврата Крыма, кацапы ломонутся восвояси, да так, что и мост не устоит. Больно уж кацапы нагрешили у нас. А всем известно, шо кацап храбрый только тогда, когда имеет преимущество в силе. Но получи кацап не превосходящий, а всего-навсего паритетный ответ - бегить кацап восвояси, быстрее своего поросячьего визгу. СКРЕПА У НИХ ТАКАЯ.
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10.07.2021 01:31
+25
Треба зробити так, щоб вони самі почали тікать.
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10.07.2021 00:57
+16
"чувствуют вину перед нами"

Конечно чувствуют. Но никогда не признают это вслух, и будут брехать, брехать и брехать (как и всегда брехали и брешут).
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10.07.2021 02:26
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Правила форума Совет форумчан
Треба зробити так, щоб вони самі почали тікать.
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10.07.2021 00:57 Ответить
Поверьте, как только забрезжит явное и начнется процесс возврата Крыма, кацапы ломонутся восвояси, да так, что и мост не устоит. Больно уж кацапы нагрешили у нас. А всем известно, шо кацап храбрый только тогда, когда имеет преимущество в силе. Но получи кацап не превосходящий, а всего-навсего паритетный ответ - бегить кацап восвояси, быстрее своего поросячьего визгу. СКРЕПА У НИХ ТАКАЯ.
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10.07.2021 01:31 Ответить
Согласен, что ломанутся после возврата Крыма, но ломанется только часть касапов, ведь многие уже обосновавшиеся в Крыму касапы, которым Крым и приобретенное в Крыму жилье, понравились больше, чем их родные мокшанские ибиня с березками, вот они то и попытаются остаться
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10.07.2021 01:37 Ответить
Приведу пример об оставшихся кацапах: центр Украины, возле моего дома - дом одинокой кацапки(мужа давно нет в живых, а переехали в Украину из своих дремучих ************ еще при совке). За все время так и не выучила украинский, хотя округа говорит только по-нашему. Хорошая соседка. Мы , когда уезжали на время, доверяли ей ключи от дома, от гаража с машиной, в плане безопасности. (пожар и т.д.). Дык, вот представьте себе, шо древняя кацапка в 14-ом году , как началось кацаповторжение в Украину, хотела сваливать в свои сибирские просторы, не на шутку разволновалась, мол украинцы начнут мочить всех кацапов. Мы ее всей округой отговаривали... и отговорили. Хорошо, что она не уехала, бо через пару лет, когда вся Сибирь пылала огнем, ее деревня в Сибири сгорела под ноль... Бабуся померла 2 года назад, царствие небесное. Хороший был человек, ее все уважали.
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10.07.2021 01:59 Ответить
ЗЫ... кацапы на генном уровне чувствуют вину перед нами: и за предательство-сепаратизм Киева, в угоду союзу с Ордой, и за все то горе , что от них мы натерпелись за последние 800 лет.
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10.07.2021 02:07 Ответить
"чувствуют вину перед нами"

Конечно чувствуют. Но никогда не признают это вслух, и будут брехать, брехать и брехать (как и всегда брехали и брешут).
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10.07.2021 02:26 Ответить
Но когда петух клюнет, признают. Мало того, еще и пыню вынесут на вилах, чобы им поверили, шо они в искреннем порыве признали свою вину.
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10.07.2021 02:39 Ответить
Говорить за всех не берусь, может у стариков и есть какие-то чувства, скажу за себя - ни каких особых чувств нет ни вины, ни братских, ни даже родственных - так есть страна и люди в ней, о которой почему то стали много говорить, но что у вас происходит особо не тревожит и думаю это все наши сми нагнетают и это наскучит и скоро пройдет.
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10.07.2021 03:13 Ответить
да да не тревожит . На кацапосми в основном только про Украину. да и ты тут ползаеш что бы сказать как мы тебе не интересны прикинувшись дурачком типа не в курсе почему об Украине стали много говорить. Скоро пройдет говориш? почти 8 лет не проходит а теперь скоро пройдет? ты такое же лживое как и все ваше кацапское племя
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10.07.2021 07:43 Ответить
"За все время так и не выучила украинский, хотя округа говорит только по-нашему"

Тоже самое и в странах Балтии - не хотят лаптескрепоносцы учить местный язык, историю и уважать местную культуру и т.п. из-за чего некоторые страны были вынуждены ввести паспорт "негражданина".
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10.07.2021 02:14 Ответить
Надо быть реалистами и принимать действительность такой, какая она есть. Военным путем Крым вам самим не взять, а союзники впрягаться не будут, Других вариантов возврата нет и не будет, так что не стоит делить шкуру не убитого медведя.
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10.07.2021 03:24 Ответить
будуть коли запахне жареним
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10.07.2021 01:32 Ответить
Над цим треба ретельно працювати, а не очікувати, коли запахне смаженим. Наша довбана влада нічого не робить для повернення та визволення нашого півострову від окупантів.
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10.07.2021 01:55 Ответить
Які пропозиції?
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10.07.2021 08:26 Ответить
Слушна думка. Давай, розвивай: що пропонуєш окрім закликів?
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11.07.2021 10:06 Ответить
А шо Цензор вже став ОП чи ВР, шоб я тут пропонувала?

У мене є справи важливіші за писанину на сайті, є такі неадеквати, які ********** часами когось у чомусь переконувати, заводять таблички та чорні списки, роблять скріни та завалюють гілки непотрібними лінками та флудом. Я не по цьому. Звичайно, що у мене є своя думка з цього приладу, як і з будь-якого іншого, але викладати її тут мене харить.
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11.07.2021 12:41 Ответить
Реинтеграции нет, но министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий есть и неплохо себя чувствует. Почти по Жванецкому.
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10.07.2021 01:06 Ответить
Звіздіти,це не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!))
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10.07.2021 01:22 Ответить
Те, що маланці росіян видворять, це дуже ймовірно. Але і українцям там нінащо сподіватись, своїх євгеїв завезуть.
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10.07.2021 11:05 Ответить
Всі ці бла-бла про деокупацію та реінтеграцію нагадують маячню параноїдального шизофреніка !!!)))
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10.07.2021 01:24 Ответить
Мудрі слова...
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10.07.2021 01:24 Ответить
Interhamwe на крым прийдет и порядок наведет.
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10.07.2021 01:25 Ответить
Коли?
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10.07.2021 08:27 Ответить
Це називається - дурень думкою багатіє. Давно пора реально дивитися на речі.Ніхто той Крим не віддасть і ніякої деокупації не буде, принаймні в найближчому майбутньому.Безсумнівно Крим це окупована територія України і на цьому все.Поки Росія не розпадеться на кусочки Крим буде в її складі
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10.07.2021 01:25 Ответить
пиши по мардовски. и не пользуйся гугель транслейтером.
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10.07.2021 01:27 Ответить
А недвижимость вернуть собственникам которые ими являлись до февраля 2014 года, без права компенсации денежных средств. Так как все сделки во время окупации проводились под давлением окупантов.
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10.07.2021 01:29 Ответить
вони нe законнi
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10.07.2021 01:33 Ответить
незаконні
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10.07.2021 18:37 Ответить
І колаборантів всіх також!
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10.07.2021 01:33 Ответить
более того. вся русня при освобождении становится ихтамнет.
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10.07.2021 01:38 Ответить
не желающих возвращаться на расею конвертировать в органическое удобрение.
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10.07.2021 01:39 Ответить
моментом в море.
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10.07.2021 01:40 Ответить
"конвертировать в органическое удобрение"

Не нужно ничего "конвертировать", есть законы. Просто цивилизовано выдворить понаехавших в окупационный период и пустть они отправляются назад, нараиссю, - их там конвертируют сами ихние же родные болотно-березовые ибеня, боярышник, короновирус, бражка, спутник-V, водка, путинизм.
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10.07.2021 02:06 Ответить
Кацапениум.
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10.07.2021 02:16 Ответить
Дельта-кацапениум... або дельта-каазаламордая.
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10.07.2021 02:21 Ответить
По коронавирусу - ведутся наблюдения, бо есть предпосылки , шо коронавирус-дельта в лептеунтии мутирует .
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10.07.2021 02:16 Ответить
Они все будут "депутатами ОПЗЖ" - смогешь тогда их выселить?
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10.07.2021 01:57 Ответить
Да пофиг кем они там все "будут" - если понаехали в период оккупации, то будут выдворены нах нарассию. И все это будет в рамках международных законов.
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10.07.2021 02:10 Ответить
Мабуть, к тому времени ОПЗЖистов приравняют к правам понаехавших.
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10.07.2021 02:14 Ответить
Ой-ой-ой, какой грозный!
Ну, пойди, "для тренировки", Штепу выдвори или посади...
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10.07.2021 02:15 Ответить
Так там повторно открыли дельце, мож кто не знает.
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10.07.2021 02:19 Ответить
Нулевый (т.е. вновьприбывший на Цензор (возможно через VPN(?) речь в статье идет о предполагаемом Крыме и понаехавших туда в период оккупации касапах.
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10.07.2021 02:20 Ответить
Ойц, и как я не воспользовался этой 100500 возможностью...
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10.07.2021 02:23 Ответить
чел , мабуть , выпрашивает бан у пана Админа .
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10.07.2021 02:25 Ответить
Детка, я тут ещё за критику Ющенко в банах бывал.
Так, что ими меня не напугать.
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10.07.2021 02:44 Ответить
А ведете себя , как бэби.
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10.07.2021 02:48 Ответить
Хреновый из вас догадко-выдвигатель.
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10.07.2021 02:53 Ответить
Сделайте намек, к примеру: моя любимая музыка, или назовите хотя бы одно форумного друга.
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10.07.2021 03:06 Ответить
ветеран диванных войск..
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10.07.2021 15:48 Ответить
Да!
И что?
Я стараюсь воевать на ВСЕХ доступных фронтах.
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10.07.2021 16:08 Ответить
Минус сто-пятьдесят-первый, а с чего ты взял, что в "предполагаемом Крыму" будет легче, чем в "реальном Харькове", где её посадить не могут и не хотят.
Именно на это я и намекал.
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10.07.2021 02:51 Ответить
А каким боком Штепа к Харькову, шобы ее посадить... в харьковском суде, кроме самотводов , юридичеси ничего нельзя сделать.
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10.07.2021 03:48 Ответить
Там всех нужно выдворять,кроме татар.
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10.07.2021 03:10 Ответить
Та правильно, всех их в исподнем( и детей, и стариков) в теплушки - и.... куда подальше. Ну, кроме татар, с ними такое уже было. Зашибись, коммуняцкая психология в наших людях неистребима...
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10.07.2021 12:33 Ответить
"Людей, которые незаконно переселились в оккупированный Крым, будут выдворять". Незаконно переселились? И как это доказать? Это, возможно, тот случай, когда необходимо долго думать, прежде чем говорить!? Потому, что нет ответа...
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10.07.2021 04:56 Ответить
Что ты несешь. Есть украинский паспорт - законно, если нет, должны быть документы, разрешающие, от срока ранее чем 2014
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10.07.2021 09:03 Ответить
Сами-то подумайте, уважаемый Eduard Sobkoff! Есть международное право, есть права граждан и судебная система. Это же не времена Сталина. Даже чисто политически нельзя угрожать депортациями, репрессиями, преследованием -зло порождает еще большее зло. Почему пала стена в Берлине? Наверное потому, что уровень жизни в ФРГ был намного выше, чем в ГДР. А демократические ценности...?
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10.07.2021 09:27 Ответить
Кацапчик, я уже давно подумал...как только, так сразу поганой метлой. Судеты в пример, так что держи при себе тревожный чемоданчик, выезжать тебе из Крыма все равно придется
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10.07.2021 11:14 Ответить
Та все просто. Нехай покажуть могили своїх прадідів у Криму. Хто покаже і доведе родинний стан, той кримчанин і живе у Криму далі. А всі іншу кролем чи брасом через Керченську протоку на історичну батьківщину.
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10.07.2021 15:11 Ответить
....товарищи читатели, да простят меня смолоскипари, ну какой-же это пустозвонный белый шум! Равноценно, выдвигать тезисы, что "когда построим вторую (!) лунную украинскую обитаемую станцию, то мы планируем сразу круглые камни сложить слева станции, а учитывая крутой рельеф справа станции, во избежание возможных обвалов там в первоочередном плане складировать первоначальные слои из плоских камней. Но, учитывая дефицит данных материалов, планируеться созыв и проведение Лунной Платформы по привлечению Инвесторов для данного стартапа."... (это еще называеться - делать тришкин кафтан из шкуры неубитого медведя... и это в стране ТОТАЛЬНО, тут и Деревянный Миллиардер, колбаса учительская за 4000$ и прочий каннабисный торчковый Моисей... ужжжосссс)
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10.07.2021 05:57 Ответить
Побегут из Крыма кацапы сверкая пятками обязательно побегут, после ковровых бомбометаний десятками тысяч бомб, по городам и новостройкам Крыма, по новым заводам вокзалам, больницам, портам, дорогам. А потом когда камня на камне не останется, восемь Украинских танковых дивизий проутюжат коцапские окопы и добьют оставшуюся военщину. А уже для закрепления успеха в Севастопольскую бухту войдёт Украинский флот во главе с флагманом имени Прапорщика Кокурина геройски погибшему 18 марта 2014года при обороне Крыма от кацапоордынских закупантов. Ещё как побегут! Надо только поднапрячься Украине, что бы успеть всё это сделать в оставшиеся благоприятные14 лет. Начать надо с военного положения по всей стране. Закрыть границы, объявить всеобщую мобилизацию, казарменное положение, хлебная карточная система, отмена зарплат и денег. 14ти часовой рабочий день. И начать клепать те самые десятки тысяч бомб, сотни бомбардировщиков, сотни истребителей, корабли военные, танки, лодки подводные. Да! Чуть не забыл. Средства борьбы с кацапской ПВО надо построить. И следить за Днепром. Как бы эти поганые кацапы, проиграв Крымскую баталию, коварно не спустили вниз по течению на маленьком плоту атомную бомбу в мешке с вонючим говном. Всё в наших руках. Всё для фронта, всё для победы. У нас всё для этого есть. Наше дело правое, победа будет за нами!
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10.07.2021 06:00 Ответить
А що скаже Европа? )))
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10.07.2021 09:17 Ответить
Европа пусть тоже попереживает за нас, и поддержит. Морально. Озаботится конечно, повышением цены на клубнику.
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10.07.2021 10:17 Ответить
Есть такая хорошая песня,фантазер ты меня называла..... как-то так
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10.07.2021 06:37 Ответить
Да он прикалывается
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10.07.2021 12:45 Ответить
Не так все просто. До того часу всіх місцевих каци вижмуть звідти і залишаться лише понаїхавші, які заверещать в ООН про геноцид.
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10.07.2021 06:51 Ответить
Вася ветров -Есть лучше."Уходили мь из Крьма" назьвается
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10.07.2021 07:27 Ответить
Якби до того часу ті "переселенці" не перетворили Крим в таку помийницю, що там навіть татари не захочуть жити.
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10.07.2021 07:38 Ответить
Первый на очереди дачник в Оливе Х#йло...Людей, которые незаконно переселились в оккупированный Крым, будут выдворять, - Резников - Цензор.НЕТ 8125
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10.07.2021 07:49 Ответить
Мне другое интересно - а вот реально, много ли таких, которые смогли получить паспорт с двухглавым цыпленком тапака и сохранить украинский паспорт только на случай прихода украинской власти в Крым? Т.е., упрощенно - как много сцук в Крыму живет?
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10.07.2021 08:33 Ответить
Таких дох... и больше. Имею адекватных родственников в Севастополе, инфа от них. Город ватный до умопомрачения. Но надо различать севастопольцев в 4-5 поколении и шушеру 80-90-х - переселенцев из РФ. Абсолютное большинство местных паспорт Украины не рвали, не сжигали и по референдумам не бегали. Не без придурков, конечно. А толпы понаехов жаждали российских сказочных зарплат и пенсий со скатертью-самобранкой от Украины.
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10.07.2021 09:25 Ответить
Боюсь, что свою собственность, новые "крымчане" будут защищать с остервенением... И цирка с маршированием и пением Гимна уже не будет. Этих тварей нужно выжигать.
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10.07.2021 09:14 Ответить
Скілки часу знадобиться, щоб почати віщати абсолютно протилежні лозунги? А таке вже було.
"Ми не будемо примусово виселяти, українці гуманний народ"
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10.07.2021 10:03 Ответить
приехали гниды кацапские, всю воду повыпивали, все побережье позасирали, милитаризировали...
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10.07.2021 10:04 Ответить
ПАСЕ закричит что это нечеловечно...
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10.07.2021 10:05 Ответить
Депортация, выселение, выдворение... Да какая разница! Вас мохнорылых сюда кто то звал? Нет? Ну тогда - товарные вагоны до крысского моста. А дальше - своим ходом. Пассажирских, сами должны понимаеть, во первых - самим не хватает, во вторых - затрахаемся потом дезинфицировать.
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10.07.2021 10:22 Ответить
Просто всю цю падаль в колону і почати стріляти на головами - нехай біжать!
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10.07.2021 10:45 Ответить
Фраза заголовка так поставлена как будто за время оккупации Крыма, кто то поселился там ЗАКОННО!
Или может в этом есть смысл: такое быдло как резников хочет, что бы его кацапские дружки остались, высказывали свое мнение и голосовали за слуг-уродов и зажопинцев!
Всех, кто приехал в Крым после 2014 года, нужно будет гнать сраным веником.
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10.07.2021 12:02 Ответить
Дивно що влада живе ілюзіями ,а не реальним життям,а що Крим рф вже повертає ? і ніхто не збираєтся повертати, замість пустослів'я краще реально покращили обороздатність країни та ввели патріотичне вихованя в школах ,а то багато не розуміє що йде війна.
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10.07.2021 12:57 Ответить

До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «державу остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим. І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіянами але не славянами а угро-фінами -кацапами. Російські окупанти на 2021 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.-
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10.07.2021 13:59 Ответить
У КРИМУ та ЛуганДонії особи які приїхали з РФії для ПМЖ не набули громадянства України,а тому не можуть користуватись правами гарантованими Конституцією України. Вони не можуть обирати і бути обраними. На них не розповсюджується гарантії соціальної допомоги Такі осрби є іноземцями і не мають права набувати у власність землю. та нерухомість. Особи які мають подвійне громадянство мають бути позбавлені якогось на вибір. Або при виявлені позбавлені соціальною службою через суд. Так у суді особа повинна підтвердити свій статус громадянина України або позбутись його.
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06.11.2021 06:31 Ответить
 
 