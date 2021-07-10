Людей, которые незаконно переселились в оккупированный Крым, будут выдворять, - Резников
Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, какие юридические шаги планирует украинская власть в отношении людей, незаконно переселенных из России в Крым, после деоккупации полуострова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Он назвал это цивилизованным юридическим шагом - административное выдворение незаконных пришельцев.
"Официальная политика Кремля - завозить туда население из России, минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. По нашей информации - полмиллиона, и это противоречит международному праву, соответствующей конвенции - это военное преступление. Поэтому здесь еще будет вопрос ответственности. Сегодня, по нашей информации, это 500 000, а по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти - от 700 000 до 1 миллиона. Зачем они натягивают эту статистику, я не знаю, надо проверять. Но сегодня при населении Крыма в 2,5 миллиона до начала оккупации минимально там 500 000 уже людей, которые приехали, не будучи местными жителями. Поэтому да, с этим будет задание. У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат и такие призывы. Я сторонник юридической процедуры под названием выдворение. Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире - выдворение", - подчеркнул он.
Также Резников раз обратился к теме поставки в Крыму воды с материковой Украины. "Воды для гражданского населения в Крыму вполне достаточно при нормальном ее использовании. Воду, которую хотят брать с материковой части Украины, хотят брать для обеспечения, в первую очередь, военных нужд, потому что там милитаризация Крыму идет полностью, увеличение численности военного контингента - это "авианосец". Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот - поить оккупанта мы не будем", - заверил Резников.
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Конечно чувствуют. Но никогда не признают это вслух, и будут брехать, брехать и брехать (как и всегда брехали и брешут).
Тоже самое и в странах Балтии - не хотят лаптескрепоносцы учить местный язык, историю и уважать местную культуру и т.п. из-за чего некоторые страны были вынуждены ввести паспорт "негражданина".
У мене є справи важливіші за писанину на сайті, є такі неадеквати, які ********** часами когось у чомусь переконувати, заводять таблички та чорні списки, роблять скріни та завалюють гілки непотрібними лінками та флудом. Я не по цьому. Звичайно, що у мене є своя думка з цього приладу, як і з будь-якого іншого, але викладати її тут мене харить.
Не нужно ничего "конвертировать", есть законы. Просто цивилизовано выдворить понаехавших в окупационный период и пустть они отправляются назад, нараиссю, - их там конвертируют сами ихние же родные болотно-березовые ибеня, боярышник, короновирус, бражка, спутник-V, водка, путинизм.
Ну, пойди, "для тренировки", Штепу выдвори или посади...
Так, что ими меня не напугать.
И что?
Я стараюсь воевать на ВСЕХ доступных фронтах.
Именно на это я и намекал.
"Ми не будемо примусово виселяти, українці гуманний народ"
Или может в этом есть смысл: такое быдло как резников хочет, что бы его кацапские дружки остались, высказывали свое мнение и голосовали за слуг-уродов и зажопинцев!
Всех, кто приехал в Крым после 2014 года, нужно будет гнать сраным веником.
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «державу остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим. І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіянами але не славянами а угро-фінами -кацапами. Російські окупанти на 2021 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.-