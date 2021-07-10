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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы. Зафиксированы 13 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артиллерии у Невельского, - ООС

За минувшие сутки один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы. Зафиксированы 13 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артиллерии у Невельского, - ООС

За минувшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается также, что у Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

"В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра. Около Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - отмечают в штабе.

Кроме этого, отмечается, что вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А у Орехового российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Крымское военнослужащие Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки войска РФ 11 раз срывали "тишину"

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, один воин получил ранение, еще двое - боевое травмирование. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - добавили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 утра 10 июля зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.

Так, по данным штаба, вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Около населенного пункта Водяное, у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного, на Приазовье, - из артиллерийских систем калибра 122-мм. Вблизи Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Боевых потерь с начала текущих суток среди украинских военнослужащих нет", - уточнили в штабе.

Автор: 

боевик (16779) обстрел (27396) Донбасс (26956) потери (4400) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
Світла пам'ять полеглому воїну.
Одужання пораненим військовим.
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10.07.2021 08:25
+12
https://censor.net/ru/comments/locate/3276029/0192143f-d4b7-70e9-93db-d46b6b503762
https://censor.net/ru/comments/locate/3276029/0192143f-d4b7-70e9-93db-d46b6b503762 ...
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10.07.2021 08:15
+11
напольён хоть бы через нового пресс-секретута что-то бы квакнул, про ежедневные невосполнимые потери от обстрелов и снайперов (которых у булаводержалки стало меньше малого, как и самих выстрелов, так похожих на гром из кинофильма...)
........................
швидкого одужання пораненим....
...................
Царства Небесного Герою...співчуття родині....і всій Україні (кому болить)
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10.07.2021 09:15
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https://censor.net/ru/comments/locate/3276029/0192143f-d4b7-70e9-93db-d46b6b503762
https://censor.net/ru/comments/locate/3276029/0192143f-d4b7-70e9-93db-d46b6b503762 ...
показать весь комментарий
10.07.2021 08:15 Ответить
За минувшие сутки один воин погиб, один ранен, у двоих бойцов боевые травмы. Зафиксированы 13 нарушений. Террористы стреляли из 122-мм артиллерии у Невельского, - ООС - Цензор.НЕТ 2864
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10.07.2021 08:18 Ответить
; в мене немає в Украіні а ні рідних а ні друзів , мені немає кого захищати ;
https://censor.net/ru/user/390467
https://censor.net/ru/comments/locate/3261015/0192145f-24b3-7193-b52e-65d4e5f93688
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10.07.2021 08:44 Ответить
Світла пам'ять полеглому воїну.
Одужання пораненим військовим.
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10.07.2021 08:25 Ответить
Rest In Peace...
Раньше всегда сообщали сразу если кто-то погиб, теперь начали сообщать только на следующее утро. Почему?
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10.07.2021 09:00 Ответить
уточнюється
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10.07.2021 11:11 Ответить
напольён хоть бы через нового пресс-секретута что-то бы квакнул, про ежедневные невосполнимые потери от обстрелов и снайперов (которых у булаводержалки стало меньше малого, как и самих выстрелов, так похожих на гром из кинофильма...)
........................
швидкого одужання пораненим....
...................
Царства Небесного Герою...співчуття родині....і всій Україні (кому болить)
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10.07.2021 09:15 Ответить
За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС - Цензор.НЕТ 6491
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10.07.2021 09:55 Ответить
Шапіто готуєтсья до відпусток, на такі "дрібниці" просто не звертає уваги.
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10.07.2021 12:07 Ответить
а втирає нам, що до Байдена...
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10.07.2021 12:25 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС - Цензор.НЕТ 9925
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10.07.2021 13:25 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!За минулу добу один воїн загинув, один поранений, у двох - бойові травми. Зафіксовано 13 порушень. Терористи стріляли з 122-мм артилерії біля Невельського, - ООС - Цензор.НЕТ 6670
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10.07.2021 13:26 Ответить
Им стрелять только в ответ можно по решению Зе мудаков.А в ответ стрелять -это стрелять в небо!
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10.07.2021 13:40 Ответить
 
 