В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 507 новых случаев заражения, 809 человек выздоровели
За минувшие сутки, 9 июля 2021 года, в Украине зафиксированы 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 41, медработников - 33).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Уточняется, что за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 364 человека;
◾ летальных случаев - 20;
◾ выздоровели - 809 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 240 753 человека;
◾ выздоровели - 2 176 919 человек;
◾ летальных случаев - 52 592;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11020262.
Отметим, что за минувшие сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 18520 человек,
◾ методом ИФА - 8452 человека,
◾ экспресс-тестами - 13225 человек.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях", - добавили в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а куди зникли жалюгідні клоуни із секти: "ніякого вірусу не існує, це все вигадав Зеленський, щоб не допустити Майдан"?