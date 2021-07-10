В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 507 новых случаев заражения, 809 человек выздоровели

За минувшие сутки, 9 июля 2021 года, в Украине зафиксированы 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 41, медработников - 33).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 364 человека;

◾ летальных случаев - 20;

◾ выздоровели - 809 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 240 753 человека;

◾ выздоровели - 2 176 919 человек;

◾ летальных случаев - 52 592;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11020262.

Отметим, что за минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 18520 человек,

◾ методом ИФА - 8452 человека,

◾ экспресс-тестами - 13225 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях", - добавили в Минздраве.

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