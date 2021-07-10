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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 507 новых случаев заражения, 809 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 507 новых случаев заражения, 809 человек выздоровели

За минувшие сутки, 9 июля 2021 года, в Украине зафиксированы 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 41, медработников - 33).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 364 человека;

◾ летальных случаев - 20;

◾ выздоровели - 809 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 240 753 человека;

◾ выздоровели - 2 176 919 человек;

◾ летальных случаев - 52 592;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11020262.

Отметим, что за минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 18520 человек,

◾ методом ИФА - 8452 человека,

◾ экспресс-тестами - 13225 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях", - добавили в Минздраве.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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дивно
а куди зникли жалюгідні клоуни із секти: "ніякого вірусу не існує, це все вигадав Зеленський, щоб не допустити Майдан"?
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10.07.2021 08:28 Ответить
переключились на розкрутку інших фейків..
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10.07.2021 10:36 Ответить
В Британии 29.05 было 3, 4 тыс заболевших в сутки, а 30.06 уже 25,6 тыс.в сутки и смертность там не большая из за большого % привитых, в Украинк ситуация с таким темпом распространения короновируса может быть катастррфической.И при чем здесь Зеленский?, во всем виноват Степанов.
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10.07.2021 10:56 Ответить
 
 