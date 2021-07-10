Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта
По итогам 6 месяцев 2021 года объемы производства предприятиями "Укроборонпрома" превзошли плановые показатели почти на 5% и на 19,5% показатели за аналогичный период 2020 года. Концерн рассчитывает, что с понедельника гособоронзаказ будет разблокирован хотя бы частично.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, информирует Цензор.НЕТ.
"В абсолютных цифрах - это 16,6 млрд грн или на 2,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточняет он.
"Ковидное полугодие 2021-го, как видим, оказалось гораздо лучше ковидного полугодия 2020-го и это несмотря на то, что предприятия Концерна до сих пор не могут законтрактоваться в рамках гособоронзаказа-2021. Спасает экспорт", - пишет Фоменко.
По направлениям в сравнении с I полугодием 2020-го объемы производства, модернизации и ремонта ВВТ на предприятиях Концерна выглядят так:
авиатехники и оборудования на 44,6% больше, на сумму 7,8 млрд грн;
🚀 высокоточного оружия и на 33,6% больше, на сумму 3,1 млрд грн;
🛰систем радиолокации, радиосвязи и спецприборов на 23,8% больше, на сумму 1,5 млрд грн;
⚙️ бронетанковой техники на 0,7% больше, на сумму 2,9 млрд грн.
🚢 Предприятия военно-морской техники перевыполнили план на I полугодие этого года на 18,6%, однако объемы производства по сравнению с I полугодием 2020 составили 62% или 1,3 млрд грн.
"Характерно, что фактические показатели производства по всем направлениям превзошли плановые, что свидетельствует об эффективном планировании производственной деятельности Концерном. Надеюсь, уже с понедельника ГОЗ-2021 будет хотя бы частично разблокирован и наши предприятия начнут контрактации", - подытожил Фоменко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ганьба. Це зрада. Це має бути виправлене негайно!
А розслідувати можна постфактум і без цієї мразоти.
40 миллиардов долларов из бюджета сами себя не украдут.
у нас 73% долпойобов
займатися цими питаннями.На їх утримання держава через податки витрачає не один млрд. грн.І через 6 років війни з Росією блокуються оборонні замовлення?Слів не має.Одні емоції.
-вкрадено 44% ВВП країни, а це 1 трлн. 88 млрд. гривень.,в дол. США- 44 млрд.
Тепер зрозуміло куди зник і де був "друган" Зеленського недавно за кордоном: перевіряв рахунки з ворованими грошми. 73% - хто нам верне в країну гроші.