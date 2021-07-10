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Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта

Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта

По итогам 6 месяцев 2021 года объемы производства предприятиями "Укроборонпрома" превзошли плановые показатели почти на 5% и на 19,5% показатели за аналогичный период 2020 года. Концерн рассчитывает, что с понедельника гособоронзаказ будет разблокирован хотя бы частично.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, информирует Цензор.НЕТ.

"В абсолютных цифрах - это 16,6 млрд грн или на 2,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточняет он.

"Ковидное полугодие 2021-го, как видим, оказалось гораздо лучше ковидного полугодия 2020-го и это несмотря на то, что предприятия Концерна до сих пор не могут законтрактоваться в рамках гособоронзаказа-2021. Спасает экспорт", - пишет Фоменко.

По направлениям в сравнении с I полугодием 2020-го объемы производства, модернизации и ремонта ВВТ на предприятиях Концерна выглядят так:

Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта 01 авиатехники и оборудования на 44,6% больше, на сумму 7,8 млрд грн;

🚀 высокоточного оружия и на 33,6% больше, на сумму 3,1 млрд грн;

🛰систем радиолокации, радиосвязи и спецприборов на 23,8% больше, на сумму 1,5 млрд грн;

⚙️ бронетанковой техники на 0,7% больше, на сумму 2,9 млрд грн.

🚢 Предприятия военно-морской техники перевыполнили план на I полугодие этого года на 18,6%, однако объемы производства по сравнению с I полугодием 2020 составили 62% или 1,3 млрд грн.

"Характерно, что фактические показатели производства по всем направлениям превзошли плановые, что свидетельствует об эффективном планировании производственной деятельности Концерном. Надеюсь, уже с понедельника ГОЗ-2021 будет хотя бы частично разблокирован и наши предприятия начнут контрактации", - подытожил Фоменко.

Читайте также: "Укроборонпром" рассчитывает, что на текущей неделе СНБО одобрит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, - Гусев

Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта 02
Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта 03

Автор: 

бюджет (4838) оборона (5215) Укроборонпром (1238) Фоменко Игорь (9)


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Топ комментарии
+88
Говнокомандуючий зрадник війну вже закінчив і висаджує мільярд дерев. Нафіга йому зброя?
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10.07.2021 08:52
+86
Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта - Цензор.НЕТ 8269
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10.07.2021 08:53
+75
дякую зеленим малоросам.....
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10.07.2021 08:52
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Страница 2 из 2
Україна обороняється у війні, а держоборонзамовлення на поточний рік не фінансується.
Це ганьба. Це зрада. Це має бути виправлене негайно!
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10.07.2021 16:55 Ответить
Мой отец 70 лет-ярый ватник и за таежный союз. Он говорить что Зеленский-самый лучший Президент Украины. Поскольку он делает все чтобы уничтожить это государство остатки которого потом заберет себе Россия в свой таежный союз или как он там будет называтся. Я думаю в украине таких как мой отец-не менее 40% дебилов
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10.07.2021 17:33 Ответить
Как минимум 30%. Это железно. Ситуативно это число может удваиваться.
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11.07.2021 18:15 Ответить
Они там шо, совсем на кокс переехали, или выполняют указание рашенфашиста??
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10.07.2021 18:57 Ответить
Зе на гілляку разом з зеленими.
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10.07.2021 19:33 Ответить
дурдом просто какой-то..., шапито, дело вагнеровцев слили аха-ха, еще 7-8 операций ГУР МО в топку - ха-ха-ха, оборон заказ на принят в середине лета текущего года, а должен еще в декабре прошлого- просто обхохотаться..., прокурор, который курировал расследование военных преступлений пошел на %уй....- смех в зале...благодаря основной профессии главного клоуна все превращается в балаган..., а при порошенко была бы лютая зрада....
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10.07.2021 23:07 Ответить
За це треба судити. Це зрада на вищому рівні. Буду голосувати за кандидата, який пообіцяє посадити цю погань до в"язниці.
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10.07.2021 23:34 Ответить
Оцінив вашу витримку та вірність принципам законності. Я бажав би поставити цю погань до стіни та розстріляти як скажених собак.
А розслідувати можна постфактум і без цієї мразоти.
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11.07.2021 05:01 Ответить
уже один обещал погань посадить
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11.07.2021 06:49 Ответить
Чому у нас ручне регулювання пенсій? Зробили ж вроде як пенсійний закон один для всіх. Відрегулюйте пенсійне питання відповідною тарифною системою оплати праці. Це потрібно робити ще і для того, щоб люди з країни не бігли в пошуках кращого життя. А то влада зробила собі захмарні з/плати і для чого їй та економіка. Так ні, все роблять через ....опу. Піднімайте економіку в країні. Жаль. народ інертний. Скоріше дурний, а то б давно викинули цю владу на смітник.
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11.07.2021 01:49 Ответить
Якби народ не дурний то цієї влади взагалі не було б
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11.07.2021 20:12 Ответить
Вот тебе раз , и Свинарчуков нет и на Банковой самый величайший в мире супер лидер , а оборонпром в полной жопе.
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11.07.2021 07:22 Ответить
ЗелЁнский хочет воровать с комфортом,чтоб никто не мешал😡

40 миллиардов долларов из бюджета сами себя не украдут.
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11.07.2021 11:56 Ответить
А чому ЗекоМанда не порівнює з 2018-2019 роками? Всі знають, щоу 2020 році Зеленський просто хотів "перестать стрелять" і тому позакривав безліч військових проектів та заказів, тому і на армію кошти зменшили. А тепер вони бачуть, що Рашка все одно агресивно діє, то почали нарощувати витрати на армію.. Ідіоти ска..
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11.07.2021 15:22 Ответить
https://www.capital.ua/ru/publication/158094-nyneshnie-praviteli-ukrainy-reshili-vozrodit-khudshie-praktiki-absolyutizma И это видно невооруженным глазом
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11.07.2021 17:08 Ответить
Прости нас брат, мы не сможем отомстить,
у нас 73% долпойобов
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11.07.2021 17:14 Ответить
Це просто "зелений" парадокс.На Україні більше 5 правоохоронних органів , які повинні
займатися цими питаннями.На їх утримання держава через податки витрачає не один млрд. грн.І через 6 років війни з Росією блокуються оборонні замовлення?Слів не має.Одні емоції.
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11.07.2021 19:19 Ответить
Укроборонпром: Держоборонзамовлення заблоковано, контракти не укладено, виживаємо за рахунок експорту - Цензор.НЕТ 1441
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11.07.2021 19:59 Ответить
Мне определенно нравиться ход ваших мыслей Отто. Жаль только что эта паскуда на велике затормозила.
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11.07.2021 21:48 Ответить
Грабят и никто нех сделать не может
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11.07.2021 23:04 Ответить
Дані з США 11.07.2021 р. На вечір: Держдеп оголосив по Україні:
-вкрадено 44% ВВП країни, а це 1 трлн. 88 млрд. гривень.,в дол. США- 44 млрд.
Тепер зрозуміло куди зник і де був "друган" Зеленського недавно за кордоном: перевіряв рахунки з ворованими грошми. 73% - хто нам верне в країну гроші.
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12.07.2021 00:10 Ответить
это то что выявлено, на самом деле там украдено 80%
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12.07.2021 08:01 Ответить
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