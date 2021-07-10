Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта

По итогам 6 месяцев 2021 года объемы производства предприятиями "Укроборонпрома" превзошли плановые показатели почти на 5% и на 19,5% показатели за аналогичный период 2020 года. Концерн рассчитывает, что с понедельника гособоронзаказ будет разблокирован хотя бы частично.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, информирует Цензор.НЕТ.

"В абсолютных цифрах - это 16,6 млрд грн или на 2,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточняет он.

"Ковидное полугодие 2021-го, как видим, оказалось гораздо лучше ковидного полугодия 2020-го и это несмотря на то, что предприятия Концерна до сих пор не могут законтрактоваться в рамках гособоронзаказа-2021. Спасает экспорт", - пишет Фоменко.

По направлениям в сравнении с I полугодием 2020-го объемы производства, модернизации и ремонта ВВТ на предприятиях Концерна выглядят так:

авиатехники и оборудования на 44,6% больше, на сумму 7,8 млрд грн;

🚀 высокоточного оружия и на 33,6% больше, на сумму 3,1 млрд грн;

🛰систем радиолокации, радиосвязи и спецприборов на 23,8% больше, на сумму 1,5 млрд грн;

⚙️ бронетанковой техники на 0,7% больше, на сумму 2,9 млрд грн.

🚢 Предприятия военно-морской техники перевыполнили план на I полугодие этого года на 18,6%, однако объемы производства по сравнению с I полугодием 2020 составили 62% или 1,3 млрд грн.

"Характерно, что фактические показатели производства по всем направлениям превзошли плановые, что свидетельствует об эффективном планировании производственной деятельности Концерном. Надеюсь, уже с понедельника ГОЗ-2021 будет хотя бы частично разблокирован и наши предприятия начнут контрактации", - подытожил Фоменко.

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