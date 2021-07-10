За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 114 660, - Минздрав

В Украине новый рекорд по количеству прививок от коронавируса за сутки! 114 660 человек были вакцинированы от COVID-19 9 июля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что за вчера одну дозу получили 53 820 человек, полностью иммунизированы - 60 840 человек.

По данным Минздрава, в течение суток работали:

- 697 мобильных бригад,

- 1562 пункта прививки;

- 38 центров вакцинации.

По состоянию на 9 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

"С начала прививочной кампании привиты 2 277 228 человек, из них получили 1 дозу - 2 277 226 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 143 442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 3420668 прививок", - резюмировали в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав