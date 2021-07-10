Российские террористы препятствуют работе миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, - СЦКК
Российские наемники продолжают систематически препятствовать работе СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В отчете СММ ОБСЕ от 8 июля 2021 года указано о недопуске патруля Миссии на блокпостах вооруженных формирований вблизи оккупированных населенных пунктов Молодой Шахтер и Новоазовск, ссылаясь на "приказы от командиров" и "проведение учений с боевой стрельбой в этом районе", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что наблюдатели не смогли получить доступ к постоянному месту хранения вооружения и к местам размещения отведенного тяжелого вооружения во временно неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой области, поскольку наемники приказали наблюдателям покинуть эти районы, ссылаясь на "приказы от командиров".
Также сообщается, что вблизи населенного пункта Долгое наемники запретили патрулю Миссии находиться в данном районе.
"БПЛА Миссии подвергались воздействию помех сигнала GPS в результате глушения, осуществляя пролет на неподконтрольной правительству Украины территории над населенными пунктами Харцызск, Липское и Пионерское. Во время последнего полета команда Миссии потеряла контроль над пространственным положением БПЛА. Наблюдателям не удалось вернуть летательный аппарат", - отметили в СЦКК.
Подчеркивается, что такими действиями российские наемники пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений.
"Кроме того, с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, оккупанты в очередной раз, используя комплексы РЭБ российского производства, осуществляли глушения БПЛА СММ малого радиуса действия во время 2-х полетов вблизи подконтрольного правительству Украины населенного пункта Авдеевка", - добавили в СЦКК.
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Тут зовсім інша форма тероризму . Це колаборація з ворогом й окупантом . Вони маріонетки іншої сторони . На їх руках не декілька ситуативних терактів , а ціла купа військових злочинів , масові : катування полоненних , вбивства , згвалтування ...
Надати ім амністію це все одно ,що взагалом втрачає сенс кого буть судити . Бо якщо можно амністувати за 100 вбивств й 50 згвалувань , то яке право держава має судити акогось алканафта, який в п"яному угарі зарізав свого співпляшника ?!
параллельном мире