"Костюк об увольнении с должности замглавы Офиса Президента: Я командный игрок. Надо в центре нападения - буду. Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану "

Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Костюка с должности заместителя главы ОП. Вместо этого его назначили внештатным советником главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, Костюк в комментарии "Бабелю" отметил, что является командным игроком, поэтому такие вещи никогда не имели для него значения.

"До выборов и в процессе кампании мы с президентом никогда не обсуждали никаких будущих должностей. И после победы тоже не обсуждали. Для меня это никогда не имело никакого значения. Я командный игрок. Надо в центре нападения – буду. Надо слева в защите – буду. Надо встать на ворота — надену перчатки и встану", - сказал Костюк.

Он рассказал, что работа в ОП была сложной, важной и интересной. Однако она не позволила работать там, где бы он на самом деле был эффективным: в креативе, коммуникациях и информационной политике.

"Теперь такая возможность есть. Возможность заниматься более креативной работой, быть более эффективным и приносить больше пользы нашей команде и нашей стране", - говорит Костюк о назначении советником Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший заместитель Табачника Днепров назначен замруководителя ОП вместо Костюка (обновлено)