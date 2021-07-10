РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14698 посетителей онлайн
Новости
3 801 64

Костюк об увольнении с должности замглавы Офиса Президента: Я командный игрок. Надо в центре нападения - буду. Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану

Костюк об увольнении с должности замглавы Офиса Президента: Я командный игрок. Надо в центре нападения - буду. Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану

Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Костюка с должности заместителя главы ОП. Вместо этого его назначили внештатным советником главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, Костюк в комментарии "Бабелю" отметил, что является командным игроком, поэтому такие вещи никогда не имели для него значения.

"До выборов и в процессе кампании мы с президентом никогда не обсуждали никаких будущих должностей. И после победы тоже не обсуждали. Для меня это никогда не имело никакого значения. Я командный игрок. Надо в центре нападения – буду. Надо слева в защите – буду. Надо встать на ворота — надену перчатки и встану", - сказал Костюк.

Он рассказал, что работа в ОП была сложной, важной и интересной. Однако она не позволила работать там, где бы он на самом деле был эффективным: в креативе, коммуникациях и информационной политике.

"Теперь такая возможность есть. Возможность заниматься более креативной работой, быть более эффективным и приносить больше пользы нашей команде и нашей стране", - говорит Костюк о назначении советником Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший заместитель Табачника Днепров назначен замруководителя ОП вместо Костюка (обновлено)

Автор: 

увольнение (2681) Костюк Юрий (14) Офис Президента (1799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Команда: та йдіть ви накуй, зебіли!
показать весь комментарий
10.07.2021 09:42
+18
Скажут прыгнуть с десятого этажа-прыгнет. Скажут встать раком-станет. Тьфу.
показать весь комментарий
10.07.2021 09:44
+17
Вот с командой на ЗОНУ и пойдешь !!!!!!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 09:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Команда: та йдіть ви накуй, зебіли!
показать весь комментарий
10.07.2021 09:42 Ответить
командный зеленый игрок----ЗАСУНЬ себе в дупу зеленую морковку,там все такие командные уроды ?
показать весь комментарий
10.07.2021 12:36 Ответить
ага, команда молодости нашей..мля
показать весь комментарий
10.07.2021 14:47 Ответить
У презЕдента своїх мізків немає? Чи це риторичне питання? Може інтернетом не вміє користуватись, тому не знає реальний стан речей? Ведуть його.
Все він знає. Він, як і дерьмак, як і всі, ким він себе оточив, і кого він так яро захищає, десятиріччями працювали в мордорі. 99,9%, що вони завербовані мордором ще в ті десятиріччя.
показать весь комментарий
10.07.2021 10:12 Ответить
Вот с командой на ЗОНУ и пойдешь !!!!!!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 09:43 Ответить
Скажут прыгнуть с десятого этажа-прыгнет. Скажут встать раком-станет. Тьфу.
показать весь комментарий
10.07.2021 09:44 Ответить
Это не слабохарактерность, это он так видит свою политическую волю ))
показать весь комментарий
10.07.2021 09:46 Ответить
Це про те, що йому похрін на країну, головне- бути біля годівниці.
показать весь комментарий
10.07.2021 10:13 Ответить
Костюк про звільнення з посади заступника голови Офісу президента: Я командний гравець. Треба в центрі нападу - буду. Скажуть стати на ворота - одягну рукавички і стану - Цензор.НЕТ 5882
показать весь комментарий
10.07.2021 10:31 Ответить
Ці зебіли ніхера не розуміють що з форварда на воротах толку як з козла молока в команді кожен повинен грати на своєму місці. Наш мудрий нарід також втратив здоровий глузд вирішивши що з клоуна буде хороший призедент
показать весь комментарий
10.07.2021 09:46 Ответить
Так і вийшла така коМАНДА, включно з футбольною...
показать весь комментарий
11.07.2021 12:56 Ответить
Я командный игрок надо будет и за закладкой поеду!
показать весь комментарий
10.07.2021 09:47 Ответить
мы с президентом никогда не обсуждали никаких будущих должностей. Для меня это никогда не имело никакого значения. -Ми люди темні. Нам аби гроші.
показать весь комментарий
10.07.2021 09:53 Ответить
Там никакая не команда. Какие из провокаторишек-сексотишек игруны? Смех сквозь слезы. Одно название.
Ведь в жизни ничего, самостоятельно, не достигнув - получили места в парламенте. Продолжают разыгрывать роли - выдающихся парламентариев. Им 100500 раз намекали и говорили в лоб - что: с говна пули никакие. А они все о своем - стану на ворота и начну забивать... На все член? Это у гебешного быдла лучше всего выходит!
показать весь комментарий
10.07.2021 09:57 Ответить
Поки-що, Костюку наказано одягнути рукавички і стати з широко розведеними ногами
показать весь комментарий
10.07.2021 09:58 Ответить
Болбой!
показать весь комментарий
10.07.2021 09:59 Ответить
сценаристы они жеж такие талантливые...)))
скажут завтра полки в бой вести - выведет...аж до Киева !!! (и это страшно!!!)
когда непоймикто на госслужбе о которой имеет представление только из собственного сценария...то это звездец (что и подтверждает 2 года... третий год звездеца )
показать весь комментарий
10.07.2021 10:01 Ответить
А якщо каломийша скаже стати на парашу, станеш?
показать весь комментарий
10.07.2021 10:11 Ответить
в команде легче затеряться, если шо
показать весь комментарий
10.07.2021 10:14 Ответить
Это не командная игра, а полное отсутствие принципов. Надо будет, и ж*пу даст.
показать весь комментарий
10.07.2021 10:17 Ответить
за ці слова женуть з роботи усі((( проходив...
показать весь комментарий
10.07.2021 11:53 Ответить
Тебе-в песте,чаушеско перевернулся...ни Чё!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 10:19 Ответить
зачем штат когда есть внештат ?
показать весь комментарий
10.07.2021 10:21 Ответить
Да нє ...

То йому не рукавички дали , а піонерський галстук ...
Й не на ворота , а за ворота м"ячи дядечкам дорослим подавати .

Але це таке ... кожного кульгавого піонера-подавальника можуть призначити віртуозом-хаубеком , й на кожного віртуоза-володаря золотого м"яча навісити ярлик кульгавого піонера . ЗЕ-звіринець це такий собі генератор випадкових чисел й випадкових посадовців .

Бодай там жеж не якісь там "деди-мопєдИ" , стукати геніталіями по роялях це вам не якось сидіти в радянських концтаборах або бути автором Конституції ... для рояля з геніталіями требо мати особливу освіту й особливу громаняднську позицію , якої не могло ніколи бути у тих двух "дєдофф-мопєдофф" !!!
показать весь комментарий
10.07.2021 10:24 Ответить
Скажут стать рачком...станет рачком...
показать весь комментарий
10.07.2021 10:29 Ответить
ДРУГИМИ СЛОВАМИ ОН СКАЗАЛ КЛОУНУ...
"НУЖНО БУДЕТ - буду целовать "жопу", а скажут "в рот в.ть" - возмет! Желание хозяина для него - ЗАКОН"
показать весь комментарий
10.07.2021 10:35 Ответить
Неужели Зе сам себе враг, понимая свои ограниченные умственные возможности, он набирает в команду шпану по удачному принципу 95 балагана, то есть, послушных, покорных, и главное тупее себя, чтобы не заглядывал в карман хозяина, школа коломойши, но не все идет гладко, случаются проколы, попадается разный человеческий материал, издержки производства.
показать весь комментарий
10.07.2021 10:37 Ответить
Ну почему же, все логично.)

«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство» ©
А так как найти тупее и с более придурковатым видом чем ЗЕбил - та еще проблема, вот и имеем стадо баранов во главе страны.
показать весь комментарий
10.07.2021 10:56 Ответить
"понимая свои ограниченные умственные возможности". Саме цього він не розуміє.
показать весь комментарий
10.07.2021 11:28 Ответить
Дурак не способен понять, что он дурак, потому что он дурак.
Это я отвечаю на ваш вопрос, неужели зевова сам себе враг, а если еще учесть, что он типичный истероид, то там еще и самомнение зашкаливает, а критичность по отношению к себе отсутствует.
Ну что делать, мудрый нарид решил, что такая особь вполне может быть президентом и с восторгом отдал ему и его шобле в руки свою жизнь и жизнь своих детей.
показать весь комментарий
10.07.2021 15:04 Ответить
Креативністю Зелених макак я вже ситий по горло 😧
краще ідіть геть , поки є така можливість😀
показать весь комментарий
10.07.2021 10:37 Ответить
от би і мені так на виробництві.....взяв прибиральницю-поставив начальником цеху. а начальника цеху електриком. а електрика прибиральником. *******, ****!
показать весь комментарий
10.07.2021 10:53 Ответить
Скажут очко раздвинуть - развинет. Шлюха а не мужик
показать весь комментарий
10.07.2021 10:56 Ответить
Надо в центре нападения - буду.
Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану

а пошлют.... - не пойду, а побегу!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 11:05 Ответить
"Костюк об увольнении с должности замглавы Офиса Президента: Я командный игрок. Надо в центре нападения - буду. Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану "

Какая разница кого куда ставят, если никто ничего не умеет ?
показать весь комментарий
10.07.2021 11:06 Ответить
Скажут иди операцию на сердце делай.......

Пля!
Перед выборами как только не убеждал своих знакомых шо государством не может управлять кухарка. А они всё талдычили барыга, барыга...
Щас кончно их попустило но уже поздно.
показать весь комментарий
10.07.2021 11:19 Ответить
Табун тупих,продажних,лохів,базік, , "прихильникі в руцкого міра",брехунів--це не повний перелік перелік оцінок цього табуна,а на чолі---"найветніший" маланець-
показать весь комментарий
10.07.2021 11:19 Ответить
Про таких в народі кажуть, без мила в сраку лізе.
показать весь комментарий
10.07.2021 11:25 Ответить
слышал уже такое от одного джигита: "я верный пехотинец путена"
показать весь комментарий
10.07.2021 11:25 Ответить
Есть команда, а есть преступная группировка.
Вы - второе.
показать весь комментарий
10.07.2021 11:31 Ответить
Пафоса много,толку мало.
показать весь комментарий
10.07.2021 11:33 Ответить
а скажут убиться ап стену?
https://censor.net/ru/comments/locate/3276274/0192143f-585d-728d-b389-23a4359a531e
показать весь комментарий
10.07.2021 11:36 Ответить
ну да ну да - главное что бы у корыта ....- а какая пайка это уже второстепенное для слизняков...
показать весь комментарий
10.07.2021 11:54 Ответить
Врач сказал в морг, значит в морг...
показать весь комментарий
10.07.2021 11:54 Ответить
Если он везде деревянный, то какая разница куда назначат
показать весь комментарий
10.07.2021 11:56 Ответить
Видно не надав довіри! Так як не пройшов випробування на: сепаратизм, зраду, колабораціонізм, корупционізм, капитулянтство .... А ще з ворожої паРаші безперервним потоком валять дійсно люті вороги України яким і надають місце в такій продажній антиукраїнській прокремлівській владі проклятих ЗЕбілів капітулянтів цих (слуг кремля).
показать весь комментарий
10.07.2021 12:11 Ответить
Поки що сказали вийти з поля і подавати м'ячі.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:16 Ответить
Надо в центре нападения - буду. Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану

Это значит и нападающий хреновый, и вратарь никакой. Дилетант широкого профиля. Одним словом типичный зебил
показать весь комментарий
10.07.2021 12:17 Ответить
Все понятно! Ради должности и денег готов и в хвост и в гриву. Образцовый зебил.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:19 Ответить
Феєричний!
показать весь комментарий
10.07.2021 13:54 Ответить
С таким вратарем-нападающим результат на табло будет плачевным...
показать весь комментарий
10.07.2021 13:58 Ответить
Тогда, Костюк, Если ты все можешь, сразу напяль себе на башку зелёный презерватив, только смотри, рогами не порви
показать весь комментарий
10.07.2021 14:08 Ответить
Вратарі сс.ка.....ДЖИГІТАЛІЗОВАНИЄ КЛОУНИ.
показать весь комментарий
10.07.2021 14:30 Ответить
хахаха. надо будет на рояле сыграть - сыграю. на барабане - пожалуйста. да хоть на флейте, только карты падать будут )
показать весь комментарий
10.07.2021 15:13 Ответить
скажут отсосать - отсосу... я командный сосун....
показать весь комментарий
10.07.2021 16:10 Ответить
О! ну да ну да. скажут піліть буду піліть. скажут относіть напілєноє буду относіть.
показать весь комментарий
10.07.2021 17:24 Ответить
Стану стану...
А квалификация есть???
Развелось тупых мастеров на все руки!!!
показать весь комментарий
10.07.2021 17:57 Ответить
поздно, чувырло, надо было стать на ворота когда наши с Англией играли.
показать весь комментарий
10.07.2021 19:10 Ответить
Який грак, така і коМАНДА. Недаремно вони позорище на Євро-чемпіонаті називають "перемогою"...
показать весь комментарий
11.07.2021 12:51 Ответить
 
 