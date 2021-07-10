Костюк об увольнении с должности замглавы Офиса Президента: Я командный игрок. Надо в центре нападения - буду. Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану
Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юрия Костюка с должности заместителя главы ОП. Вместо этого его назначили внештатным советником главы государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, Костюк в комментарии "Бабелю" отметил, что является командным игроком, поэтому такие вещи никогда не имели для него значения.
"До выборов и в процессе кампании мы с президентом никогда не обсуждали никаких будущих должностей. И после победы тоже не обсуждали. Для меня это никогда не имело никакого значения. Я командный игрок. Надо в центре нападения – буду. Надо слева в защите – буду. Надо встать на ворота — надену перчатки и встану", - сказал Костюк.
Он рассказал, что работа в ОП была сложной, важной и интересной. Однако она не позволила работать там, где бы он на самом деле был эффективным: в креативе, коммуникациях и информационной политике.
"Теперь такая возможность есть. Возможность заниматься более креативной работой, быть более эффективным и приносить больше пользы нашей команде и нашей стране", - говорит Костюк о назначении советником Зеленского.
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Все він знає. Він, як і дерьмак, як і всі, ким він себе оточив, і кого він так яро захищає, десятиріччями працювали в мордорі. 99,9%, що вони завербовані мордором ще в ті десятиріччя.
Ведь в жизни ничего, самостоятельно, не достигнув - получили места в парламенте. Продолжают разыгрывать роли - выдающихся парламентариев. Им 100500 раз намекали и говорили в лоб - что: с говна пули никакие. А они все о своем - стану на ворота и начну забивать... На все член? Это у гебешного быдла лучше всего выходит!
скажут завтра полки в бой вести - выведет...аж до Киева !!! (и это страшно!!!)
когда непоймикто на госслужбе о которой имеет представление только из собственного сценария...то это звездец (что и подтверждает
2 года... третий год звездеца )
То йому не рукавички дали , а піонерський галстук ...
Й не на ворота , а за ворота м"ячи дядечкам дорослим подавати .
Але це таке ... кожного кульгавого піонера-подавальника можуть призначити віртуозом-хаубеком , й на кожного віртуоза-володаря золотого м"яча навісити ярлик кульгавого піонера . ЗЕ-звіринець це такий собі генератор випадкових чисел й випадкових посадовців .
Бодай там жеж не якісь там "деди-мопєдИ" , стукати геніталіями по роялях це вам не якось сидіти в радянських концтаборах або бути автором Конституції ... для рояля з геніталіями требо мати особливу освіту й особливу громаняднську позицію , якої не могло ніколи бути у тих двух "дєдофф-мопєдофф" !!!
"НУЖНО БУДЕТ - буду целовать "жопу", а скажут "в рот в.ть" - возмет! Желание хозяина для него - ЗАКОН"
«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство» ©
А так как найти тупее и с более придурковатым видом чем ЗЕбил - та еще проблема, вот и имеем стадо баранов во главе страны.
Это я отвечаю на ваш вопрос, неужели зевова сам себе враг, а если еще учесть, что он типичный истероид, то там еще и самомнение зашкаливает, а критичность по отношению к себе отсутствует.
Ну что делать, мудрый нарид решил, что такая особь вполне может быть президентом и с восторгом отдал ему и его шобле в руки свою жизнь и жизнь своих детей.
краще ідіть геть , поки є така можливість😀
Скажут встать на ворота - надену перчатки и встану
а пошлют.... - не пойду, а побегу!!!
Какая разница кого куда ставят, если никто ничего не умеет ?
Пля!
Перед выборами как только не убеждал своих знакомых шо государством не может управлять кухарка. А они всё талдычили барыга, барыга...
Щас кончно их попустило но уже поздно.
Вы - второе.
https://censor.net/ru/comments/locate/3276274/0192143f-585d-728d-b389-23a4359a531e
Это значит и нападающий хреновый, и вратарь никакой. Дилетант широкого профиля. Одним словом типичный зебил
А квалификация есть???
Развелось тупых мастеров на все руки!!!